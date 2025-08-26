Voivatko kryptomarkkinat kärsiä Fedin korkojen laskusta?

Yhdysvalloissa kryptomarkkinat ovat olleet muutoksessa viimeisen viikon aikana. Optimismi mahdollisen Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) korkoleikkauksen ympärillä ja sen odotettu kyky käynnistää massiivinen kryptoralli on hallinnut markkinatunnelmaa.

Kuitenkin kryptodatayhtiö Santiment on varoittanut, että “osta huhu, myy uutinen” -mentaliteetti voi muodostaa merkittäviä riskejä sijoittajille. Kryptomarkkinat saattavat kääntyä itseään vastaan.

Viimeisimmässä “This Week in Crypto Market Analysis” -julkaisussa Santimentin analyytikko Brian korosti, kuinka kryptomarkkinat osoittivat huomattavaa kestävyyttä.

Kryptomarkkinat saavat sosiaalisen sentimentin varoitusmerkkejä Fedin korkoleikkauksesta

Ethereum nousi selkeäksi voittajaksi ja johti tuoreinta markkinarallia Fedin puheenjohtajan Jerome Powellin Jackson Holen puheen jälkeen. Puheessaan Powell vihjasi mahdollisista koronlaskuista.

Brian huomautti, että Ethereumin kurssi saavutti uuden kaikkien aikojen huipun, asettaen koko kryptoekosysteemin odottamaan historiallista läpimurtoa.

Samaan aikaan Bitcoin on valunut kesäisistä ATH-tunnelmistaan jo pitkästi yli 10 000 dollaria alaspäin.

Vaikka nämä tapahtumat viittaavat siihen, että markkinat ovat valmiita merkittävään nousuun, Santimentin sosiaalisen sentimentin data osoittaa, että varovaisuus voi olla tarpeen.

Keskustelut termeistä kuten “Fed”, “rate” ja “cut” sosiaalisen median alustoilla ovat nousseet 11 kuukauden huippuun.

Historialliset mallit osoittavat, että tällaiset dramaattiset keskustelupiikit yhden noususignaalia koskevan teeman ympärillä viittaavat usein siihen, että euforiatasot nousevat liiallisiksi ja voivat merkitä paikallista markkinahuippua.

Analyytikko esitteli erityisen sentimentti-indikaattorin, joka seuraa kommenttien tasapainoa hinnanousua odottavien ja laskua odottavien välillä.

Bitcoinin lohkoketjudata esittää neutraalin–varovaisen näkymän.

Keskeiset hyödylliset indikaattorit, mukaan lukien päivittäiset aktiiviset osoitteet ja transaktiomäärät, ovat laskeneet aiemmista tasoista.

Pitkän aikavälin Market Value to Realized Value (MVRV) -suhde, joka mittaa haltijoiden kannattavuutta, on tällä hetkellä +18,5 %, mikä asettaa sen kohtalaisen riskialttiille alueelle uusille pitkän aikavälin positioille.

Lisäksi positiiviset rahoituskorot osoittavat, että sijoittajat lyövät yhä enemmän vetoa hinnannousun puolesta.

Yksi huolestuttavimmista on-chain-havainnoista Bitcoinin osalta, jonka Santiment toi esille, on kasvava tarjonnan kasautuminen pörsseihin.

Kesäkuun alusta lähtien pörsseissä oleva BTC-määrä on noussut noin 70 000 kolikolla, mikä poikkeaa selvästi aiemmasta trendistä, jossa varoja siirrettiin kylmäsäilytykseen. Tämä saattaa viitata siihen, että useammat haltijat valmistautuvat likvidoimaan positioitaan.

Ethereum näyttää lupaavalta, mutta kantaa riskejä

Vaikka Ethereumin hintakehitys vaikuttaa rohkaisevalta, sen MVRV-mittarit viittaavat siihen, että varovaisuutta kannattaa noudattaa.

Lyhyen aikavälin (30 päivän) MVRV lähestyy +15 %:a, mikä on tunnistettu “vaaravyöhyke”, jossa altcoinit usein kokevat korjauksia.

Huolestuttavampaa on pitkäaikainen MVRV-lukema +58,5 %, mikä merkittävästi lisää voittojen kotiuttamisen todennäköisyyttä.

Loppukommenteissaan Brian totesi, että Ethereumilla on vahvat mahdollisuudet ylittää kaikkien aikojen huippunsa ja edetä kohti 5 000 dollaria, erityisesti koska laajamittaista FOMO-ilmiötä ei ole vielä nähty.

Kryptomarkkinat ja niiden vakaus kohtaa kuitenkin suurimman uhkansa sääntelypuolelta.

Mikäli ilmenee kehityksiä, jotka ovat ristiriidassa korkoleikkausodotusten kanssa, markkinat voivat kokea nopeita korjauksia.

Tekninen analyysi: Bitcoinin riski pudota 104 000 dollariin

Bitcoinin päivittäinen kaavio paljastaa selvää heikkoutta sen epäonnistuttua pitämään tasonsa kriittisen vastusalueen, noin 120 000 dollarin, yläpuolella.

Analyysi osoittaa nousutrendilinjan murtumisen, mikä vahvistaa momentumin muutoksen, kun hinta testaa uudelleen rikottua tukialuetta, joka on muuttunut vastustasoksi.

Fibonacci-takaisinvetoalueet on piirretty, ja 0,382-taso 114 355 dollarissa on jo paineen alla, kun taas syvemmät laskutavoitteet 108 200 dollarissa ja 103 800 dollarissa tulevat mahdollisiksi, jos myynti voimistuu.

Hylkäys tarjonta-alueelta yhdistettynä trendilinjan tuen murtumiseen viittaa siihen, että Bitcoin todennäköisemmin seuraa laskutrendiä lyhyellä aikavälillä.

Karhumaiset tavoitteet pysyvät 104 000–108 000 dollarin alueella, elleivät ostajat pysty selkeästi palauttamaan 120 000 dollarin tasoa.

Ethereumin kaavioanalyysi: 4 600 dollarin tuki ratkaiseva 5 000 dollarin läpimurrolle

Ethereum konsolidoituu kiilakuviossa 4 tunnin aikajänteellä merkittävän nousuliikkeen jälkeen, hinnan ollessa tällä hetkellä noin 4 740 dollarissa.

Tekninen rakenne osoittaa mahdollisen lyhyen aikavälin laskun kohti 4600 dollaria, mikä vastaa rakentavaa uudelleentestausaluetta uusien pitkien positioiden avaamiselle.

Relative Strength Index (RSI) pyörii noin 63:ssa, mikä osoittaa vahvuutta ilman ylikuumentuneita tasoja ja jättää tilaa lisänousulle, kun odotettu korjausliike päättyy.

Jos 4 600 dollarin tuki säilyy, seuraavat tavoitteet ovat 5 006 ja 5 210 dollaria, jotka on tunnistettu merkittäviksi vastusalueiksi ylempänä.

Kryptomarkkinat siirtymässä altcoinien hallintaan

Myös makroviestit vaikuttavat. Jackson Holen symposiumissa Fedin puheenjohtaja Jerome Powell vihjasi tulevista koronlaskuista, mikä lisäsi riskinottohalua. Ethereum nousi lähes 14 % otsikoiden myötä, kun taas Bitcoinin kurssin nousu jäi vaatimattomaan neljään prosenttiin.

Syy on yksinkertainen: BTC konsolidoituu pitkän rallinsa jälkeen, ja sijoittajat kiertävät korkeamman betan altcoineihin saadakseen suurempia tuottoja.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Bitcoin menettäisi merkitystään.

Päinvastoin, tämä jäähtymisvaihe voi muodostaa perustan sen seuraavalle läpimurrolle. Institutionaaliset ostajat jatkavat akkumulointia Bitcoin ETF:ien kautta, kun taas yksityissijoittajien osallistuminen on siirtynyt altcoineihin. Tämä eroavaisuus asettaa Bitcoinin jälleen koko markkinan “ponnahduslaudaksi”.