Voiko XRP nousta 10 dollariin? Suorittaa nyt muita paremmin

Kirjoittaja Markku Korhonen Kirjoittaja Markku Korhonen Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Elokuuta 26, 2025

Ripplen kryptovaluutta XRP näyttää olevan poikkeus parhaiden altcoinien joukossa. Vahvan viikonloppurallin jälkeen monet altcoinit vetäytyvät, mutta XRP on vaihteeksi nousussa. Sitä tukee valaiden massiivinen akkumulointi, joka vahvistaa nousevaa XRP-hintaennustetta.

Viimeisen 8 päivän aikana suuret XRP-lompakot ovat lisänneet yli 758 miljoonan dollarin arvosta tokeneita.

Santimentin mukaan lompakot, joissa on 10–100 miljoonaa XRP:tä, kasvattivat yhteisiä omistuksiaan 7,51 miljardista 7,76 miljardiin tokeniin – huomattava 3,3 %:n nousu lyhyessä ajassa.

Samaan aikaan XRP:n kaupankäyntivolyymit ovat kaksinkertaistuneet 24 tunnissa ja nousseet nyt 7,5 miljardiin dollariin, mikä on lähes 5 % liikkeessä olevasta tarjonnasta.

Perjantaina volyymit nousivat 10 miljardiin dollariin, kun XRP käväisi 3,10 dollarissa. Vaikka kurssi vetäytyi hetkeksi, se palasi sunnuntaina samalle tasolle, mikä osoitti vahvuutta tärkeän vastustason läheisyydessä.

1 tunnin kaavio paljastaa kovaa myyntipainetta 3,10 dollarin kohdalla, mutta koska valaat ostavat jatkuvasti alle 3 dollarin psykologisen rajan, momentti näyttää rakentuvan uutta läpimurtoa varten.

Suurten sijoittajien asemoituessa ajoissa, XRP saattaa valmistautua seuraavaan nousuvaiheeseensa.

XRP-hintaennuste 26.8.2025

Päiväkaavio osoittaa, että XRP:n kurssi on konsolidoitunut kuukausia, kun hinta on liikkunut 2 ja 3,4 dollarin välissä.

Tällaiset konsolidaatiokuviot syntyvät suurten liikkeiden jälkeen, kuten marras–tammikuun ralli, jonka laukaisivat presidentti Donald Trumpin voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa sekä Rippleä koskeneen pitkän oikeusjutun suotuisa ratkaisu.

Markkinaolosuhteet ovat suotuisat, sillä nykyinen hallinto on edistänyt useita kryptoteollisuutta tukevia aloitteita, kuten Genius Act -lain hyväksymistä.

Tässä ympäristössä Ripplen visio tulla ensisijaiseksi hajautetuksi ratkaisuksi rajat ylittäviin maksuihin etenee jatkuvasti.

Kaavio osoittaa, että läpimurto yli 3,4 dollarin voisi käynnistää massiivisen nousun kohti 10 dollaria, sillä se vahvistaisi marras–tammikuun nousutrendin jatkumisen.

XRP-valas uhkailee myyvänsä kaiken

XRP:n viime viikkojen lasku on herättänyt turhautumista aiemmin optimististen sijoittajien keskuudessa. Yksi valas uhkaa nyt myydä kolikon lopullisesti.

Maanantaina XRP:n hinta romahti 2,82 dollariin, lähelle uutta kuukauden pohjaa koko kryptomarkkinoita ravistelevan verenvuodatuksen keskellä. Samaan aikaan Bitcoin sukelsi 108 700 dollariin – tasolle, jota ei oltu nähty sitten heinäkuun alun.

Lasku on synnyttänyt uutta epävarmuutta markkinakommentaattoreiden keskuudessa, jotka olivat aiemmin luottavaisia XRP:n pitkän aikavälin näkymiin.

”Tämä ei ole vitsi”

Tämän kritiikkiaallon kärjessä on laajasti seurattu vaikuttaja Crypto Bitlord. Hän kirjoitti viestipalvelu X:ssä varhain tiistaina Suomen aikaa, että hän aikoo ”myydä viimeistä senttiä myöten”, jos XRP putoaa takaisin kahteen dollariin. Crypto Bitlord uhosi ”muuttavansa kaavion jyrkänteeksi”.

Kyseinen sijoittaja aikoo siis myydä omistuksensa yhdellä rysäyksellä niin, että se voisi laukaista jyrkän hintaromahduksen. Tämä taas voisi vetää arvoa entistä alemmas ja lietsoa muiden sijoittajien paniikkia.

Bitlord painotti, että tällainen tilanne merkitsisi XRP:lle täydellistä epäonnistumista, eikä hänellä olisi muuta vaihtoehtoa kuin luopua projektista kokonaan. Hänen mukaansa, jos kaikkien näiden vuosien jälkeen valuutta laskeekin takaisin kahteen dollariin sen sijaan, että nousisi selvästi korkeammalle, se todistaisi sijoituksen epäonnistuneen.

Huomionarvoista on, että Bitlord väitti olleensa mukana XRP:ssä jo 12 vuotta, todennäköisesti vuodesta 2013 sen lanseerauksen aikoihin. Yli vuosikymmenen jälkeen hän on turhautunut siihen, ettei kolikko ole koskaan lähestynyt 100 dollarin rajaa – tasoa, jonka hän uskoi tuovan elämää mullistavaa varallisuutta.

Bitlord ilmaisi syvää pettymystään siitä, että hänen pitkäaikainen sitoutumisensa XRP:hen on vienyt aikaa ja henkistä energiaa ilman, että se olisi tuottanut hänen toivomiaan tuloksia.

”Tämä ei ole enää vitsi”, hän kirjoitti, suunnaten syytöksiä Ripplelle ja lisäten: ”Meillä on elämä elettävänä.”

Bitlord on ollut tähän asti yksi kryptoyhteisön äänekkäimmistä XRP:n puolestapuhujista. Heinäkuussa 2024 hän kehotti seuraajiaan ostamaan kolikkoa ja vihjasi suurten uutisten olevan tulossa.

Myöhemmässä viestissä kokenut sijoittaja ilmaisi vahvan uskonsa siihen, että XRP voisi tuottaa miljoonaluokan voittoja, ja kuvaili sen olevan historiallisen hintarallin kynnyksellä.

Nämä ennustukset toteutuivat osittain viime vuoden lopulla alkaneessa nousussa, kun XRP nousi 0,50 dollarista kolmeen dollariin – lähes 600 %:n loikka. Monet ovat kuitenkin odottaneet kehityksen jatkuvan siitä eteenpäin, ja sen puute on jälleen nostattanut turhautumista.

Nykyisestä laskusta huolimatta, XRP:n käydessä nyt noin kolmessa dollarissa, kolikko on edelleen vahvasti plussalla viime vuoteen verrattuna. Tämä on tarkoittanut vahvaa tuottoa niille, jotka ostivat XRP:tä vuosi sitten.

Best Wallet ($BEST) kerännyt yli $15M ja voi nousta räjähdysmäisesti listautumisten jälkeen

Kun altcoin-kausi kiihtyy, yksi presale erottuu edukseen – Best Wallet Token.

Best Wallet Token ($BEST) on nyt kerännyt yli 15 miljoonaa dollaria, ja moni uskoo sen voivan olla seuraava 10x voittaja, kun listaukset käynnistyvät.

Tämä ei ole vain yksi kryptolompakkoprojekti muiden joukossa. Best Wallet on ensimmäinen, joka integroi Fireblocksin MPC-CMP-tietoturvateknologian, mikä tekee siitä yhden markkinoiden turvallisimmista itsehallinnoitavista lompakoista.

Se tukee yli 60 lohkoketjun varoja, tarjoaa alhaiset swap-maksut ja on täynnä sijoittajakeskeisiä ominaisuuksia – mukaan lukien Upcoming Tokens, tehokas työkalu, joka antaa käyttäjille yksinoikeudella pääsyn parhaisiin presaleihin ennen niiden markkinoille tuloa.

Tyylikäs mobiilisovellus on saanut vahvoja arvosteluja sekä Apple App Storesta että Google Playsta sen intuitiivisen käyttöliittymän ja monilompakkotuen ansiosta.

Miksi $BEST:llä on todellinen 10x-potentiaali

$BEST-token toimii koko ekosysteemin voimanlähteenä ja tarjoaa käyttäjille:

Äänioikeudet , joiden avulla haltijat voivat osallistua tärkeisiin päätöksiin

, joiden avulla haltijat voivat osallistua tärkeisiin päätöksiin Alennetut transaktiomaksut lompakon sisällä

lompakon sisällä Stage 0 -pääsyn presaleihin Upcoming Tokens -sivun kautta

Korkeammat staking-tuotot Best Walletin staking-aggregointialustan kautta

Ostaaksesi $BEST-tokenia ja saadaksesi parhaat tuotot, siirry Best Walletin verkkosivuille ja yhdistä lompakkosi. Jos sinulla ei vielä ole lompakkoa, voit ladata Best Wallet -sovelluksen täältä.

Voit sijoittaa käyttäen ETH:ta, USDT:tä tai pankkikorttia.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.