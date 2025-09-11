Jopa 1 000 dollarin Solana mainittu – ETF:ää pidetään varmana
Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää.
Kryptovaluutta Solana (SOL) on noussut yli 220 dollariin ensimmäistä kertaa sitten helmikuun, saavuttaen seitsemän kuukauden huipun härkämäisen vauhdin vahvistuessa ja vahvistaen pitkän aikavälin Solana-hintaennustetta.
Vaikka uusien käyttäjien liittyminen on hidastunut huhtikuun tasolle, lohkoketjudata viittaa siihen, että nousua ajaa nykyisten haltijoiden kerryttäminen eikä uusien yksityissijoittajien virta.
Yhdysvaltojen mahdollisten korkoleikkausten kaltaisten makrotaloudellisten myötätuulien lähestyessä sijoittajat ovat liikkeellä ajoissa – ja jotkut tähtäävät nyt seuraavaksi suureksi virstanpylvääksi 1 000 dollaria.
Uusien osoitteiden luominen on laskenut viiden kuukauden pohjalle, mikä korostaa uusien käyttäjien puutetta ja tekee SOL:sta alttiin lyhyen aikavälin sijoittajien voitonotolle.
Lyhyen aikavälin katalyytit voivat silti kasvattaa kysyntää uudelleen.
Markkinat arvioivat 100 % todennäköisyyden Yhdysvaltain korkoleikkaukselle viikon päästä ja odottavat yhteensä 75 korkopisteen laskua vuoden loppuun mennessä, mikä voi stimuloida kysyntää riskisijoituksille, kuten SOL:lle.
Solana-hintaennuste: Onko tie 1 000 dollariin selvä?
Solana on lähellä murtautumista ulos, kun usean tekijän yhtymäkohta puskee Solanan kurssia ulos nousevasta kiilakuviosta, joka on ollut voimassa huhtikuun puolivälistä lähtien.
Viimeisen kuukauden aikana muodostunut tukitrendi valmistaa Solanaa testaamaan kuviota ylärajasta mahdollisessa läpimurrossa.
Vaikka mahdollinen voitonotto voi aiheuttaa torjunnan, RSI viittaa siihen, että nousuvaraa on vielä, ollen tasolla 62 – kaukana ylikuumennetusta 70 pisteen rajasta, joka yleensä ennakoi huippuja.
MACD on myös muodostanut lupaavan kultaisen ristin heiluttuaan viikon ajan signaaliviivan molemmin puolin – tämä voi olla merkki pidempiaikaisesta noususta.
Jos vauhti jatkuu, läpimurto voi nostaa Solanan uudelleen alkuvuoden ennätyslukemiin lähelle 300 dollaria.
Kun tämä taso saadaan jälleen tuen tasoksi, se avaa oven uudelle hintakehitykselle, jossa historialliset rajat eivät rajoita nousua – tavoitteena mallin mukainen 400 dollarin taso, mikä tarkoittaisi 85 %:n nousua.
Mutta kun härkämarkkina kypsyy, vauhti voi viedä vielä pidemmälle.
Perinteisen rahoitusmaailman (TradFi) syvemmän integroitumisen, kuten 401(k)-sijoitusten, yrityskassojen ja mahdollisten spot ETF:ien myötä, Solanan hintaralli voi jatkua jopa 1 000 dollariin, mikä tarkoittaisi 355 %:n nousua. Tuollaisen nousun myötä Solanan ostaminen voisi olla ajankohtaista juuri nyt.
SEC:n viimeinen sana: Marraskuun takaraja voi laukaista 99 % todennäköisyyden SOL-rallille
SEC:n päätös merkitsee toista lykkäystä sen jälkeen, kun alkuperäinen huhtikuun viivästys siirsi aikataulun kesäkuulle, jolloin virallinen tarkastusprosessi alkoi pakollisella 180 päivän päätösaikataululla.
The Block Intelligence -datan mukaan myös muut suuret toimijat, kuten Grayscale, VanEck ja 21Shares, ovat jättäneet omat Solana ETF -ehdotuksensa.
Suurin osa hakijoista on vahvistanut ehdotuksiaan muutetuilla asiakirjoilla, mutta kohtaa silti samanlaisia viivästyksiä, ja päätöksiä odotetaan lokakuussa.
Markkinoiden luottamus Solanan nousuun on nyt korkealla, ja Polymarketin mukaan todennäköisyys Solana ETF:n hyväksymiselle vuoden 2025 loppuun mennessä on yli 99 %.
Arkham Intelligencen datan mukaan neljään uuteen Solana-lompakkoon on siirretty yhteensä 222 644 SOL:ia (arvoltaan 48,2 miljoonaa dollaria) Coinbase Prime -alustalta. Jokainen lompakoista sai 55 661 SOL:ia, mikä viittaa siihen, että kaikki osoitteet kuuluvat yhdelle taholle, joka kerryttää SOL:ia.
Syyskuun 8. päivänä Forward Industries ilmoitti 1,65 miljardin dollarin yksityisestä rahoituskierroksesta, joka koostuu käteis- ja stablecoin-sitoumuksista Solanan hankkimiseksi. Kierrosta johtivat Galaxy Digital, Jump Crypto ja Multicoin Capital.
Vastaavasti DeFi Development Corp lisäsi hiljattain 196 141 SOL:ia omaan kassavarantoon, käyttäen lähes 39,76 miljoonaa dollaria kasvattaakseen kokonaissaldonsa yli 2,02 miljoonaan SOL:iin. Näiden arvo on nyt noin 444 miljoonaa dollaria.
BingX:n sijoitusneuvoja Nebraskan Gooner on paljastanut analyysin, jonka mukaan Solana on nyt puolivälissä mitatun hintakuvion murtoon kohti 250 dollaria.
Suurimmat Solana-mahdollisuudet eivät ala SOL:ista
Kun Solana rikkoo uusia huippuja, sen ekosysteemin pienikapasiteettiset meemikolikot tarjoavat 10–1 000x mahdollisuuksia — siksi syntyikin termi ”meemikolikkomania”.
Mutta mukana tulee riskejä, ja Snorter (SNORT) auttaa navigoimaan tässä kaaoksessa täyden voittopotentiaalin saavuttamiseksi.
Tarkoitukseen suunniteltu kaupankäyntibotti havaitsee momentumin varhain, antaen sijoittajille mahdollisuuden asemoitua ennen kuin kolikko menee valtavirtaan — missä oikeat tuotot tehdään.
Snorter Bot on rakennettu kilpailukykyiseen kaupankäyntiin: rajoitettujen tilausten tarkka ajoitus, MEV-suojatut vaihdot eturivin ostajien torjumiseksi, kopiokaupankäynti menestyvien strategioiden seuraamiseksi ja rug-pull-suoja, joka auttaa suodattamaan huijaukset ennen sijoittamista.
Mutta oikean sisääntulon löytäminen ei yksin riitä elämää mullistaviin voittoihin. Oikean ulostulohetken ymmärtäminen erottaa hyvät kaupat erinomaisista – ja Snorter auttaa ajoittamaan oikein.
Vauhti on jo vahva. SNORT-ennakkomyynti on kerännyt yli 3,8 miljoonaa dollaria, todennäköisesti korkean 129 %:n panostustuoton (APY) ansiosta, joka palkitsee varhaiset osallistujat.
Voit osallistua Snorter (dollariaSNORT) -ennakkomyyntiin helposti muutamassa vaiheessa:
- Vieraile Snorterin virallisella verkkosivustolla
- Yhdistä kryptolompakkosi (Best Wallet on täysin tuettu)
- Voit käyttää kryptoa tai pankkikorttia tapahtuman viimeistelyyn sekunneissa.
Voit seurata Snorteria X:ssä (entinen Twitter) ja Instagramissa.Klikkaa tästä osallistuaksesi ennakkomyyntiin