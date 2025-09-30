Miksi SEC kehotti vetämään XRP:n sääntömuutoshakemukset?

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on ohjeistanut Litecoinin, XRP:n, Solanan, Cardanon ja Dogecoinin suunniteltujen spot ETF -rahastojen liikkeeseenlaskijoita vetämään vireillä olevat Form 19b-4 -hakemuksensa takaisin.

Pyyntö tulee sen jälkeen, kun SEC hyväksyi yleisiä listausstandardeja, jotka virtaviivaistavat uusien kryptovaluutta ETF:ien markkinoilletuloa.

🚨SCOOP: The @SECGov has asked issuers of $LTC, $XRP, $SOL, $ADA, and $DOGE ETFs to withdraw their 19b-4 filings following the approval of the generic listing standards, which replace the need for those filings. Am told withdrawals could start happening as soon as this week. — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) September 29, 2025

Ohjeistus ei edusta takaiskua liikkeeseenlaskijoille. Sen sijaan kyseessä on menettelyllinen muutos, joka poistaa tarpeen tapauskohtaisille pörssisääntöjen muutoksille jokaisen tokenin osalta.

SEC-lomaketta 19b-4 käytetään, kun hakemuksen lähettäjä pyrkii ilmoittamaan arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) itsesääntelyorganisaation (SRO) ehdottamasta sääntömuutoksesta vuoden 1934 arvopaperipörssilain säännön 19b-4 mukaisesti.

Tämän lomakkeen ja siihen liittyvien liitteiden tarkoituksena on kerätä yleisöltä tarvittavat tiedot, jotta niiden avulla voidaan esittää perusteltuja kommentteja ehdotetusta sääntömuutoksesta.

SRO taas on valtiosta riippumaton elin, jolla on jonkinasteinen sääntelyvalta toimialalla tai ammatissa. Esimerkkejä rahoitusalan SRO-organisaatioista ovat pörssit, kuten New Yorkin pörssi (NYSE) tai Nasdaq, rekisteröidyt selvitysyhteisöt, kuten Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), ja Municipal Securities Rulemaking Board. Niiden säännöt ja määräykset on toimitettava SEC:lle julkista säilytystä varten.

Krypto ETF -markkina laajenee Bitcoinin ja Ethereumin ulkopuolelle uusilla säännöillä

Uuden kehyksen puitteissa pörssit, kuten Nasdaq, Cboe BZX ja NYSE Arca voivat listata krypto ETF:iä yleisten sääntöjen mukaan, kunhan tuotteet täyttävät ennalta määritellyt kriteerit.

📈 The SEC’s new generic ETF listing rule compresses approval timelines and shifts pressure onto issuers to meet operational demands quickly.#sec #etfhttps://t.co/F6kKt6gFMS — Cryptonews.com (@cryptonews) September 25, 2025

Liikkeeseenlaskijat siirtyvät nyt suoraan S-1-rekisteröintiasiakirjoihin, jotka ovat viimeinen askel ennen ETF:n lanseerausta.

Nyt tarpeettomien 19b-4-hakemusten vetäytymisten odotetaan alkavan tällä viikolla, ja useiden olemassa olevien hakemusten määräajat lähestyvät lokakuussa.

SEC:n käsittelyssä on yhä vähintään 16 ehdotusta, jotka kattavat Bitcoinin ja Ethereumin ulkopuolisia tokeneita. Muutos on osa sääntelijöiden kuvaamaa kypsyvää kehystä kryptovaluuttoihin liittyville rahoitustuotteille.

Viraston hyväksymät yleiset standardit on suunniteltu tarjoamaan vakaa alusta digitaalisille omaisuus-ETF:ille samalla kun niihin sisältyy poikkeuksia, jotka kannustavat ketjupohjaisen pääomamarkkinan kehitykseen.

SEC:n puheenjohtaja Paul Atkins totesi, että uusi kehys madaltaa esteitä säilyttäen sijoittajasuojan ja että säännöt tukevat innovaatiota ilman valvonnan heikentämistä.

Grayscalen, 21Sharesin ja VanEckin kaltaisille liikkeeseenlaskijoille muutos on merkittävä. Aiemmin jokainen tuote vaati kaksi erillistä hyväksyntää: yhden pörssiltä 19b-4-hakemuksella ja toisen omaisuudenhoitajalta S-1-lomakkeella.

Kaksinkertainen prosessi vei usein yhdeksän kuukautta tai enemmän. Yleisten standardien myötä aikataulu voi lyhentyä jopa 75 päivään.

SEC on jo soveltanut uutta kehystä käytännössä. Syyskuun 18. päivänä sääntelijä hyväksyi Grayscalen Digital Large Cap Fundin (GDLC), ensimmäisen monen krypton ETF-tuotteen, joka listattiin uuden kevyemmän järjestelmän kautta. Samoin ensimmäinen XRP ETF on nähnyt päivänvalon Yhdysvaltain markkinoilla.

GDLC tarjoaa altistumista Bitcoinille, Etherille, XRP:lle, Solanalle ja Cardanolle, ja sen hallinnoimat varat ylittävät tällä hetkellä 915 miljoonaa dollaria. Hyväksyntä merkitsi käännekohtaa yhdysvaltalaisille monen omaisuuserän kryptotuotteille.

Muutos ajoittuu uusien hakemusten tulvaan. Pari viikkoa sitten liikkeeseenlaskijat jättivät vähintään viisi uutta ETF-ehdotusta, mukaan lukien Bitwisen spot Avalanche ETF ja Tuttlen “Income Blast” -rahastot, jotka kattavat Bonkin, Litecoinin ja Suin.

ETF Institute -organisaation perustajajäsen Nate Geracin mukaan hakemukset osoittavat, kuinka nopeasti markkina laajenee perinteisten Bitcoin- ja Ethereum-tuotteiden ulkopuolelle.

SEC kohtaa kryptovaluutta-ETF:ien tulvan, kun Solana- ja XRP-hakemukset lähestyvät määräaikoja

Krypto- ja ETF -alaa seuraava Bloombergin toimittaja James Seyffart kertoi elokuun lopussa, että yli 92 krypto-ETF-hakemusta odottaa tällä hetkellä SEC:n hyväksyntää.

Useiden näiden hakemusten määräajat osuvat lokakuulle ja marraskuulle. Franklin Templetonin Solana- ja XRP ETF -hakemukset kohtaavat päätöspäivän 14. marraskuuta, kun SEC käytti aiemmin tässä kuussa täyden 60 päivän jatkoajan.

✋ SEC postpones Franklin Solana ETF ruling by 60 days to November 14 as 92 crypto ETF applications await review despite 99% approval odds.#Solana #ETFhttps://t.co/GIIlmQmsgt — Cryptonews.com (@cryptonews) September 11, 2025

BlackRockin muutos lisätä staking iShares Ethereum Trust -rahastoonsa on määrä valmistua 30. lokakuuta. Grayscalen Hedera Trust -päätös on suunniteltu 12. marraskuuta, ja Dogecoiniin, Litecoiniin ja muihin altcoineihin liittyvät ehdotukset ovat ajoittuneet samalle aikavälille.

Bloombergin analyytikot ennustavat yli 95 % todennäköisyyttä Solanan ja XRP:n ETF-hyväksynnälle ennen vuoden loppua, toistuvista jatkoajoista huolimatta. Ennustemarkkinat jakavat saman optimismin – Polymarketin todennäköisyys Solana ETF:n hyväksynnälle on tällä hetkellä yli 99 %.

Analyytikot korostavat, että uudet standardit tekevät aikatauluista vähemmän riippuvaisia muodollisista määräajoista, koska SEC voi hyväksyä S-1-hakemuksia milloin tahansa, jos tuotteet täyttävät kelpoisuusvaatimukset.

SEC tekee myös yhteistyötä Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) kanssa laajemmassa digivarojen sääntelyssä.

Virastojen yhteinen pyöreän pöydän keskustelu on suunnitteilla, jotta lähestymistavat yhdenmukaistetaan osana puheenjohtaja Atkinsin Project Crypto -aloitetta, joka käynnistettiin heinäkuussa arvopaperisääntöjen nykyaikaistamiseksi digiaikaan.

Sijoittajille ja liikkeeseenlaskijoille 19b-4-hakemusten vetäminen osoittaa, kuinka sääntely-ympäristö siirtyy tapauskohtaisista esteistä kohti standardoituja menettelyjä.

Vaikka monet tuotteet odottavat yhä tarkastelua, menettelyllinen virtaviivaistaminen osoittaa nopeampia reittejä markkinoille monenlaisten kryptovaluutta ETF:ien osalta.