XRP jopa 15 dollariin, uskoo analyytikko – ETF-haku helpottui

Kryptovaluutta XRP:n neljännesvuosikaavio on kääntynyt vihreäksi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2017. Tämä on mahdollinen nouseva signaali XRP:n hinnanennusteille, jos historia toistaa itseään.

Viimeisten kolmen kuukauden aikana nähdyt 28 %:n nousut voivat olla viimeinen vaihe historiallisessa läpimurtoasetelmassa tälle altcoinille, analyytikko Miky Bull Crypton mukaan.

$XRP to $5-$15 🤔



For the first time since 2017, it flipped green on the quarterly chart.



Already broken above the resistance as it similarly did in 2017. pic.twitter.com/NP7FY7fjC9 — Mikybull 🐂Crypto (@MikybullCrypto) September 29, 2025

Tämä neljännesvuosittainen päätös muistuttaa vuoden 2017 asetelmaa, jota seurasi hurja 37 800 %:n nousu XRP:n hinnassa. Kaavio on vahvistanut murtautumisen monivuotisen vastustason yläpuolelle samalla, kun tekniset indikaattorit kääntyvät nousujohteisiksi.

Analyytikot ennakoivat mahdolliseksi 15 dollarin tavoitetta, mikä on uskottavaa markkinakertomusten yhä suosien nousujaksoa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

XRP vahvistaa asemaansa Yhdysvaltain perinteisillä rahoitusmarkkinoilla, sillä uudet SEC:n yleislistausstandardit kryptopohjaisille ETP-tuotteille mahdollistavat useiden liikkeeseenlaskijoiden nopeutetun hyväksynnän.

🚨SEC: NO NEED FOR INDIVIDUAL ETF FILING



As per Eleanor Terrett, issuers of $LTC, $XRP, $SOL, $ADA & $DOGE spot ETFs must withdraw 19b-4s, with new listing rules making them unnecessary. pic.twitter.com/dCvlv63mJs — Coin Bureau (@coinbureau) September 29, 2025

Myös Yhdysvaltain makrotalouden narratiivi lisää vauhtia. Markkinat odottavat 0,5 %:n koronlaskua ennen vuoden loppua, mikä voi lisätä riskivarojen, kuten XRP:n, kysyntää.

XRP ETF -julkaisuaikataulu: tärkeimmät päivämäärät sijoittajille

Tämän viikon ilmoitukset SEC:lle tarkoittavat, että XRP spot ETF:t voitaisiin teoriassa julkaista jo perjantaina 3. lokakuuta.

Tulevien XRP ETF-rahastojen lopulliset päätöspäivämäärät. Grayscale: 18. lokakuuta

21Shares: 19. lokakuuta

Bitwise: 20. lokakuuta

Canary Capital: 24. lokakuuta

CoinShares: 25. lokakuuta

WisdomTree: 25. lokakuuta

Franklin Templeton: 14. marraskuuta

Koska 19b-4-hakemukset on vedetty pois, ETF-yhtiöt voivat teoriassa lanseerata tuotteensa samanaikaisesti riippumatta alkuperäisistä määräajoista.

XRP hintaennuste 1.10.2025

Päiväkaavio tukee asetelmaa: vuoden alusta alkanut XRP:n kurssin kuppi-ja-kahva -kuvio lähestyy nyt huippukohtaansa.

Kahvan alareunalle on muodostunut kolmoispohja 2,70 dollarin kohdalle – vahva käännerakenne, joka viittaa viimeisimmän pompun olevan mahdollisen läpimurtoajon alku.

XRP / USD 1 päivän kaavio, kuppi-ja-kahva-kuvio lähestyy huippua. Lähde: TradingView.

Momentti-indikaattorit vahvistavat näkymää. RSI lähestyy läpimurtoa neutraalin 50-tason yläpuolelle, mikä viittaa ostajien ottavan jälleen hallinnan.

MACD-histogrammi näyttää samankaltaista trendimuutosta: se kääntyy kohti kultaista ristiä signaaliviivan yläpuolella, mikä vihjaa uuden nousutrendin alkuvaiheista.

Läpimurron vahvistava avaintaso on noin 3,60 dollaria. Kun taso vaihtuu tueksi, kuppi-ja-kahva-kuvio voi toteuttaa täyden läpimurtonsa 165 %:n nousulla 7,50 dollariin. Tämä skenaario avaisi paikan ostaa XRP:tä juuri nyt.

Ja kun mukaan lasketaan Yhdysvaltain koronlaskut, lisää spot ETF -hyväksyntöjä ja mahdollinen 401(k)-sisällytys vuoteen 2026 mennessä, nousu voi jatkua 430 %:n nousulla Mikyn 15 dollarin tavoitteeseen.

Ripplen teknologiajohtaja väistyy, mutta pysyy lähellä

XRP-sijoittajat saivat yllättäviä uutisia, kun Ripplen teknologiajohtaja ilmoitti siirtyvänsä syrjään. Tämä osin heikensi sijoittajaluottamusta.

“On tullut aika astua sivuun päivittäisistä CTO-tehtävistäni vuoden lopussa. […] Mutta varoituksen sanana: en ole katoamassa XRP-yhteisöstä. Et ole nähnyt minua viimeistä kertaa (et nyt, etkä koskaan). […] Tulen silti käymään Ripple-toimistolla CTO Emerituksena, ja viimeisenä tehtävänäni Ripplellä Chris pyysi minua liittymään Ripplen hallitukseen jatkaakseni yhtiön mission ja pitkän aikavälin vision tukemista… ja otin vastaan tämän tehtävän”, Ripplen teknologiajohtaja David Schwartz totesi.

Kryptovaluuttojen maailmassa pitkäaikaisen teknologiajohtajan ero voi herättää huolta XRP Ledgerin ja muiden Ripple-tuotteiden tulevasta kehityksestä – ja siten XRP:n omaksumisesta.

Schwartzin pysyminen Ripplen hallituksessa voi kuitenkin lieventää tällaisia pelkoja.

“Olen iloinen, että et katoa kauas. Liittymällä Ripplen hallitukseen tuot edelleen syvää kryptonäkemystä ja ohjausta siihen, mitä rakennamme”, Ripplen toimitusjohtaja Brad Garlinghouse kommentoi Schwartzin hallitusnimitystä.

Ilmoitus ajoittuu ratkaisevaan hetkeen Ripplelle, joka pyrkii saamaan yhdysvaltalaisen pankkiluvan ja haastamaan SWIFTin aseman kansainvälisessä rahansiirtosektorissa.

Vaikka Ripple sai tällä viikolla huomiota, sijoittajat seuraavat erityisesti krypto spot ETF -kehitystä, joka on keskeinen XRP:n hintakehityksen kannalta.

ETF-huuma kiihtyy: XRP-listaukset lähellä maaliviivaa

21Shares, Bitwise, Canary Capital, Grayscale ja WisdomTree vetivät tiistaina pois XRP spot ETF -hakemuksensa (19b-4) Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) pyynnöstä. Hakemusten peruminen liittyi SEC:n vaatimukseen vetää kaikki ADA-, DOGE-, LTC-, SOL- ja XRP spot ETF -hakemukset takaisin.

Pyyntö tehtiin SEC:n uuden geneerisen listausstandardin hyväksyntäprosessin nopeuttamiseksi.

Perumiset nähdään yleisesti myönteisinä askelina kohti krypto spot ETF:ien lanseerausta, ja ne voivat avata altcoineille tien institutionaalisille sijoittajille.

Litecoin ETF -päätöstä odotetaan torstaiksi

Vetäytymisistä ei pitäisi syntyä epäselvyyksiä, sillä SEC hyväksyi äskettäin geneerisen listausstandardin (GLS) hyödykepohjaisille ETF-osuuksille. GLS mahdollistaa krypto spot ETF:ien listauksen ja kaupankäynnin ilman erillistä 19b-4-hakemusta ja SEC:n tarkistusprosessia.

Sijoittajat seuraavat kuitenkin ETF-rintamaa tarkasti tällä viikolla. Canary Capitalin Litecoin spot ETF:llä on viimeinen päätösaika torstaina 2. lokakuuta. Koska yhtiö on jo vetänyt 19b-4-hakemuksensa pois, sen mahdollinen listaus viittaisi XRP spot ETF:ien olevan aivan kulman takana.

SEC vs. Ripple –oikeustapauksessa saavutettu ratkaisu poisti lopullisesti epäselvyydet XRP:n arvopaperiluokituksesta. 22. elokuuta Yhdysvaltain vetoomustuomioistuin hyväksyi SEC:n ja Ripplen yhteisen hylkäysesityksen, päättäen oikeudenkäynnin. Merkittävintä oli se, että SEC perui valituksensa koskien XRP:n ohjelmallista myyntiä, mikä sinetöi XRP:n aseman ei-arvopaperina.

Vuonna 2023 tuomari Analisa Torres totesi, ettei Ripplen kryptovaluutan ohjelmallinen myynti täyttänyt Howey-testin kolmatta kriteeriä. Tämä tarkoittaa, että XRP spot ETF kuuluu SEC:n hyödykepohjaisten osakkeiden sääntelykehykseen.

