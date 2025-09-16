Fed kokoustaa tällä viikolla – “monsteriralli” kryptoille?

Yhdysvaltain keskuspankki Fed (Federal Reserve) kokoontuu vuoden 2025 tärkeimpään kokoukseen tiistaina ja keskiviikkona. Kokous saattaa mahdollisesti avata oven korkojen laskulle ensimmäistä kertaa tänä vuonna.

Kaikki päätökset, jotka vähentävät lainarahan hintaa, vaikuttavat voimakkaasti osakemarkkinoihin – ja sitä kautta myös Bitcoinin kurssiin – sillä sijoittajat alkavat jälleen etsiä parempia tuottoja, kun säästötilien korkotaso hidastuu.

Mutta BTC:n nopea nousu uusiin huippuihin ei ole vielä varmaa – ainakaan välittömästi. CME FedWatch -työkalun mukaan on nyt 96 %:n todennäköisyys, että ohjauskorkoa lasketaan 0,25 prosenttiyksikköä tällä viikolla. Tämän vuoksi voidaan väittää, että päätös on jo hinnoiteltu markkinoille.

Kuva: CME FedWatch -työkalu

Fed ja Powell ovat olleet presidentti Trumpin kynsissä

Merkittävämmäksi voi nousta lehdistötilaisuus, jonka puheenjohtaja Jerome Powell pitää kokouksen jälkeen. Hänen kommenttinsa – sekä vastaukset toimittajien kysymyksiin – voivat tarjota arvokkaita vihjeitä siitä, mitä loppuvuosi tuo tullessaan.

Vaikka osa toivoo, että keskuspankin tulisi laskea korkoja enemmän ja nopeammin – esimerkiksi 0,5 prosenttiyksikköä kerralla – useimmat analyytikot pitävät tätä erittäin epätodennäköisenä. Mutta tapahtui mitä tahansa, on varmaa, että yksi henkilö ei ole tyytyväinen: Donald Trump.

Yhdysvaltain presidentti, joka on Iso-Britanniassa toisella valtiovierailullaan ilmoituksen aikaan, on pitkään arvostellut ankarasti keskuspankin haluttomuutta laskea korkoja ja näin vähentää valtionvelan korkokuluja. Hän on kutsunut Powellia nimellä “Too Late Jerome” eli liian myöhäinen Jerome, vaatinut hänen eroaan ja ilmaissut turhautumistaan siihen, että Englannin keskuspankki ja Euroopan keskuspankki ovat jo toteuttaneet useita koronlaskuja vuoden 2025 aikana.

Missä mennään nyt

Maanantain osalta voidaan sanoa, että Wall Street oli varsin nousujohteinen. Useat pääindeksit, kuten S&P 500, nousivat päivänsisäisiin ennätyksiin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä johdu pelkästään koroista – Elon Muskin päätös ostaa Teslan osakkeita miljardilla dollarilla aiheutti myös vipinää kauppasaleilla.

Samaan aikaan Bitcoin on jatkanut nousuaan viikkojen vaakaliikkeen jälkeen. Jos maailman suurin kryptovaluutta onnistuu rikkomaan nykyisen 30 päivän huipun 118 595,78 dollaria, se voisi avata oven uuden kaikkien aikojen ennätyksen tavoittelulle yli 124 457,12 dollarin.

Nousu voi olla merkittävä myös Ethereumin kurssille, joka koki tervehenkisen korjauksen tehtyään oman ennätyksensä 4 953,73 dollaria 24. elokuuta. Viitteet rahapolitiikan keventymisestä voisivat riittää rikkomaan 5 000 dollarin rajan ensimmäistä kertaa.

Kuten aina, mukana on iso mutta. Osa taloustieteilijöistä varoittaa nyt, että osakemarkkinat ovat ylikuumentuneet – ja suurempi korjausliike on jo myöhässä. S&P 500 on noussut huikeat 72 % vuoden 2023 alusta. Vahvat tulokset ja väsymätön innostus tekoälyä kohtaan ovat olleet tärkeimpiä tekijöitä.

Merkittävimpien kryptovaluuttojen kasvu samassa ajassa on ollut vieläkin räjähtävämpää. Bitcoin on noussut 600 %, Ethereum 275 % ja XRP:n kurssi yli 780 %. Jos analyytikot varoittavat osakeindeksien korjaustarpeesta, mitä se tarkoittaa kryptomarkkinoille?

Itse asiassa jotkut yhdysvaltalaisten sijoituspankkien analyytikot kyseenalaistavat, onko korkojen lasku edes järkevää juuri nyt. JPMorganin David Kelly viittaa siihen, että inflaatio on yhä selvästi Fedin 2 %:n tavoitetason yläpuolella – osittain Donald Trumpin tullien vuoksi. Hän pelkää, että lainakustannusten leikkaus voisi vaikuttaa poliittisesti motivoidulta, mikä voisi iskeä osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja dollariin. Tutkimusmuistiossaan hän kirjoitti:

“Vuoden viimeisellä neljänneksellä inflaatio voi olla 1,2 prosenttiyksikköä Fedin tavoitetason yläpuolella ja nousussa, samalla kun työttömyys on vain 0,3 prosenttiyksikköä tavoitteen yläpuolella ja pysyy vakaana. Jos näkymät ovat nämä, miksi Fedin pitäisi laskea korkoja ollenkaan?”

Kuten aina, kaikki arviot osakkeiden ja kryptojen tulevasta kehityksestä kannattaa ottaa isolla varauksella.

Bitminen Tom Lee: Fed voi päätöksellään saada aikaan monsterirallin Bitcoinin ja Ethereumin suhteen

Bitcoin ja Ethereum voivat olla dramaattisen nousun partaalla, mikäli Fed toteuttaa pitkään odotetun koronlaskunsa tällä viikolla, arvioi Ethereumin kassatarkastaja ja BitMinen hallituksen puheenjohtaja Tom Lee.

Haastattelussa CNBC:lle Lee sanoi, että digitaaliset omaisuuserät erottuvat edukseen likviditeetille herkkien sektorien joukossa, kun keskuspankit höllentävät rahapolitiikkaa. Hän viittasi aiempiin esimerkkeihin syyskuulta 1998 ja syyskuulta 2024, jolloin Fed muutti suuntaansa.

Lee ennusti “valtavaa liikettä” erityisesti Bitcoinille ja Ethereumille seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Fed on valmis laskemaan korkoja kuukausien tauon jälkeen

Fed aloittaa kaksipäiväisen kokouksensa tiistaina, ja päätös on määrä julkistaa keskiviikkona 17. syyskuuta klo 21.00 Suomen aikaa. Markkinat odottavat 0,25 prosenttiyksikön laskua, mikä pudottaisi ohjauskoron 4,00–4,25 %:iin – vuoden ensimmäinen lasku kuukausien vakaan jakson jälkeen (4,25–4,50 %).

Odotuksia on muokannut viilenevä työmarkkina: työllisyyskasvu on hidastunut ja työttömyys noussut heinäkuussa 4,2 prosenttiin. Inflaatio puolestaan pysyttelee sitkeänä noin 3 prosentissa, johtuen muun muassa tulleista ja muista tarjontaketjun pullonkauloista.

Trump vaatii suurempaa koronlaskua – painostus kasvaa

CME FedWatch -työkalun seuraamat sijoittajat odottavat lähes yksimielisesti maltillista koronlaskua, vaikka pieni mahdollisuus 0,5 prosenttiyksikön laskulle on yhä olemassa. Presidentti Donald Trump on avoimesti vaatinut suurempaa laskua, lisäten poliittista painetta keskuspankin päätöksentekoon.

Ennen keskiviikon päätöstä markkinat olivat odottavalla kannalla. Aasian osakkeet nousivat tiistaina uusiin huippuihin, kun taas dollari kamppaili saadakseen jalansijaa. Sijoittajat ovat jo pitkälti hinnoitelleet politiikkamuutoksen, ja erityisesti teknologiaosakkeet ja kryptovaluutat ovat vetäneet nousua.

Bitcoin noteerattiin viimeksi noin 115 800 dollarissa, nousua 3,4 % viikossa. Ethereum puolestaan liikkui 4 528 dollarin tuntumassa, kasvua 5 %. Molempia tukee toive, että edullisempi rahapolitiikka lisää riskisijoitusten kysyntää.

Krypto sijoittunut keskelle rahapoliittista nousua

Lee totesi, että teknologian ja krypton lisäksi myös pienyhtiöosakkeet ja rahoitussektori hyötyvät tyypillisesti korkojen laskusta. Hänen mukaansa Bitcoin ja Ethereum voisivat kuitenkin erottua voittajina kausittaisen vahvuutensa ja rahapolitiikkaan reagointinsa vuoksi.

Kryptosijoittajille helpomman likviditeetin näkymä on jälleen herättänyt toiveita voimakkaasta noususta kesän heilahtelujen jälkeen.

Selkeä viesti keskuspankilta keskiviikkona voi määrittää markkinoiden suunnan loppuvuodeksi – Bitcoin ja Ethereum ovat tuolloin Leen mukaan keskiössä riskialttiiden sijoitusten rallissa.