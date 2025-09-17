Bloomberg: Dogecoin- ja XRP ETF lanseerataan jo torstaina

Bloombergin ETF-analyytikot Eric Balchunas ja James Seyffart odottavat REX-Ospreyn XRP ETF -rahaston lanseerausta torstaina. Myös Dogecoin ETF -rahasto lanseerataan samana päivänä, analyytikot uskovat.

Tämä merkitsisi ensimmäistä Yhdysvalloissa tarjottavaa spot-sijoitusmahdollisuutta näihin kryptovaluuttoihin säännellyissä rahastoissa.

XRP ETF:ää tullaan käymään kauppaa tunnuksella XRPR ja Dogecoin-rahastoa tunnuksella DOJE. Molemmat hyödyntävät nopeutettua 40 Act -rakennetta, joka ohittaa perinteiset SEC:n hyväksymisviiveet.

REX-Osprey vahvisti XRP ETF:n julkaisun sosiaalisessa mediassa ja asemoituu XRPR:n kautta ensimmäiseksi yhdysvaltalaiseksi rahastoksi, joka tarjoaa spot-altistuksen markkina-arvoltaan kolmanneksi suurimpaan kryptovaluuttaan.

Voimassa oleva esite sisältää myös suunnitelmat Trump- ja Bonk-tokenien ETF-tuotteista, vaikka niiden lanseerauspäivämääriä ei ole vielä ilmoitettu.

As of now, the Doge ETF $DOJE is slated for Thursday launch, as is a 40 Act spot XRP ETF $XRPR (which was in the same prospectus that went effective, Trump and Bonk also in there too, but no word on launch date for those yet) https://t.co/q20takMsAe — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 15, 2025

92 krypto-ETF-rahastoa odottaa hyväksyntää

Lanseeraukset tapahtuvat samaan aikaan, kun 92 kryptovaluutta-ETF-hakemusta odottaa SEC:n hyväksyntää, ja suurin osa kohtaa lokakuun määräajat Solanan, XRP:n ja Litecoinin osalta.

Seyffart julkaisi 28. elokuuta yksityiskohtaisen laskentataulukon viestipalvelu X:n kautta, jossa esiteltiin vireillä olevat ETF-hakemukset. Useimpien hakemusten määräaika on lokakuussa, erityisesti Solanaan, XRP:hen ja Litecoiniin liittyvien hakemusten.

Uusien hakemusten jättötahti on kiihtynyt viime kuukausina, mikä voi tuoda pääomaa kryptomarkkinoille ja mahdollisesti merkitä altseasonin eli vaihtoehtoisten kryptovaluuttojen nousukauden alkua.

Solana- ja XRP ETF -hakemukset johtavat kryptovaluutta-ETF-kilpaa

Vaihtoehtoisten kryptovaluuttojen eli altcoinien joukossa Solana ja XRP ovat tällä hetkellä hakemuslistan kärjessä.

Seyffartin tietojen mukaan Solanalla on tällä hetkellä kahdeksan vireillä olevaa ETF-hakemusta, ja XRP seuraa perässä seitsemällä hakemuksella.

Nämä kaksi digitaalista omaisuuserää edustavat halutuimpia kryptosijoituskohteita Bitcoinin (BTC) ja Ethereumin (ETH) jälkeen.

Bloombergin vanhempi ETF-analyytikko Eric Balchunas raportoi aiemmin 21. huhtikuuta, että SEC:llä oli silloin käsiteltävänään 72 kryptoon liittyvää ETF-hakemusta.

Tämänhetkinen 92 hakemuksen määrä tarkoittaa 20 uuden hakemuksen lisäystä vain neljän kuukauden aikana.

Nykyinen hakemusputki kattaa ehdotuksia, jotka kohdistuvat Solanaan ja XRP:hen, mutta myös useisiin muihin altcoineihin, sekä kolmeen ETF:ään, jotka liittyvät Bitcoiniin ja Ethereumiin.

Alan suurtoimijat Grayscale ja 21Shares kuuluvat tällä hetkellä SEC:n hyväksymisputkessa oleviin yhtiöihin, ja molemmat hakevat lupaa Ethereum-staking-ETF:ille.

Liquid staking -toiminta sai aiemmin tässä kuussa hieman selkeyttä, kun SEC ilmoitti, ettei se kuulu sen suoraan sääntelyvaltaan.

Grayscale pyrkii samanaikaisesti muuttamaan viisi olemassa olevaa trust-rahastoa ETF-rakenteiksi – näistä kolme on julkisesti noteerattuja ja kaksi yksityisiä rahastoja.

Näiden muutosten myötä ETF-sijoittaminen olisi mahdollista Litecoiniin, Solanaan, Dogecoiniin, XRP:hen ja Avalancheen.

Erillisessä päivityksessään Seyffart nosti esiin 21Sharesin hiljattain SEC:lle jättämän S-1-rekisteröintihakemuksen spot SEI -ETF:stä.

Elokuussa jätetyn hakemuksen mukaan ehdotettu 21Shares SEI ETF seuraisi CF SEI–dollari-viitekurssia Yhdysvaltain dollareissa, mikäli se hyväksytään.

40 Act -rakenne mahdollistaa nopean markkinoille pääsyn

REX-Ospreyn strategia hyödyntää Investment Company Act of 1940 -rakennetta, joka ohittaa perinteisten spot krypto ETF:ien vaatimukset lomakkeiden S-1 ja 19b-4 osalta.

ETF Store -yhtiön johtaja Nate Geraci kuvasi tätä lähestymistapaa “sääntelykiertona”, joka poistaa tyypilliset hyväksymisviiveet.

REX Shares w/ the regulatory end-around…



Looks like two crypto ETF launches are imminent.



REX-Osprey ETH + Staking ETF and REX-Osprey SOL + Staking ETF.



'40 Act funds taxed as C-Corp (so double taxation).



Both ETFs seek to stake at least 50% of underlying crypto asset. https://t.co/4JyczUeSpG — Nate Geraci (@NateGeraci) May 30, 2025

Samaa rakennetta hyödynnettiin REX:n aiemmassa Solana staking ETF:n onnistuneessa lanseerauksessa tänä vuonna.

Toisin kuin perinteiset ETF-hakemukset, jotka vaativat laajaa SEC-tarkastelua, 40 Act -rahastot voivat päästä markkinoille yksinkertaisesti jättämällä hyväksyttävän esitteen.

REX sai oman hyväksyntänsä, ja seitsemän suurta varainhoitajaa päivitti XRP ETF -hakemuksiaan elokuun 23. päivänä. Näihin kuului mm. Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin, 21Shares ja WisdomTree.

Bloombergin analyytikot pitivät koordinoituja hakemuksia “erittäin merkittävinä” ja “hyvänä merkkinä” tulevasta hyväksynnästä.

Päivitykset mahdollistivat XRP:n tai käteisen käyttämisen luomisessa sekä käteisen että in-kind-lunastusten, eikä pelkästään käteispohjaisia mekanismeja.

BlackRock ei kuitenkaan liittynyt XRP ETF -kisaan, vaikka se lanseerasi ensimmäiset spot Bitcoin- ja Ethereum-ETF:t.

REX-Osprey laajensi kryptovaluutta-ETF-portfoliotaan Solana-tuotteiden ulkopuolelle hakemalla BNB-staking-ETF:ää elokuussa ja MOVE token ETF:ää maaliskuussa.

Yhtiön aggressiivinen vaihtoehtoisten omaisuuserien strategia on nostanut sen johtajaksi Bitcoinin ja Ethereumin ulkopuolelle tähtäävien ETF:ien joukossa.

XRP ETF should be coming from Rex/Osprey this week. $XRPR https://t.co/V88hCTP8Mc — James Seyffart (@JSeyff) September 15, 2025

Vastaavasti Grayscale pyrkii muuttamaan Litecoin-, Solana-, Dogecoin-, XRP- ja Avalanche-rahastonsa ETF-muotoon, pitäen samalla erillisiä hakemuksia Ethereumin staking-tuotteille.

Yhtiö julkaisi suunnitelmansa Dogecoin-ETF:lle, jonka kaupankäyntitunnus on GDOG ja listauspaikka NYSE Arca.

Instituutioiden kiinnostus kasvaa SEC-viiveistä huolimatta

Syyskuun alussa SEC siirsi Franklin Templetonin Solana- ja XRP ETF -päätöksiä marraskuun 14. päivään, käyttäen täyden 60 päivän lykkäysoikeutensa.

Samaan aikaan BlackRockin Ethereum staking -muutoshakemus siirtyi lokakuun 30. päivään, mikä tuo lisää epävarmuutta aikatauluihin.

Bloombergin analyytikko Eric Balchunas katsoo viivästysten johtuvan SEC:n yhteistyöstä Cboen ja NYSE:n ehdottamien yleisten listausstandardien kanssa.

Instituutiot ovat ehdottaneet muutoksia, joiden mukaan kryptovaluutta-ETF:t voitaisiin listata automaattisesti ilman yksittäistä hyväksymisprosessia, mikä mahdollistaisi samanaikaiset lanseeraukset.

✋ SEC postpones Franklin Solana ETF ruling by 60 days to November 14 as 92 crypto ETF applications await review despite 99% approval odds.#Solana #ETFhttps://t.co/GIIlmQmsgt — Cryptonews.com (@cryptonews) September 11, 2025

Nykyiset säännöt vaativat erilliset sääntömuutosehdotukset jokaiselle hakemukselle, mikä johtaa 240 päivän tarkastusprosesseihin – yleiset standardit poistaisivat tämän tarpeen.

Balchunas arvioi, että “ETF-tulva on todennäköinen parin kuukauden sisällä” lokakuussa odotettavan hyväksynnän jälkeen.

Maantaihin mennessä institutionaalinen kysyntä jatkoi kasvuaan: Bitcoin-ETF:iin virtasi 260 miljoonaa dollaria nettona, mikä merkitsi kuudetta peräkkäistä nousupäivää. Ethereum-tuotteet keräsivät SosoValuen mukaan 360 miljoonaa dollaria.

Lue myös USA ja Britannia diilinteossa – stablecoinit vahvasti esillä

XRP ETF -hyväksyntä lähes varma, uskovat Polymarketin “tietäjät”

BlackRockin ETHA johti Ethereumin sisäänvirtauksia 45,4 miljoonalla dollarilla, kun maailman suurin varainhoitaja pyrkii integroimaan staking-ominaisuudet tuotteisiinsa.

Nykyisten tietojen mukaan ennustemarkkinat antavat XRP ETF:ille 96 %:n hyväksyntätodennäköisyyden, nousua elokuun 64 %:sta, SEC:n vetäydyttyä Ripple-oikeudenkäynnistä.

Myös Dogecoin-rahastot pitävät 96 %:n hyväksyntätodennäköisyyttä Polymarketissa, yli kaksinkertaistuen kesäkuun 44 %:sta, vaikka tokenilla on meemilähtöinen status.