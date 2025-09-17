BTC $116,604.70 -0.15%
ETH $4,593.35 1.92%
USDT $1.00 -0.02%
SOL $245.32 3.51%
SHIB $0.000013 2.88%
XRP $3.09 1.49%
DOGE $0.28 4.94%
ADA $0.90 3.29%
Cryptonews Altcoin-uutiset

Bloomberg: Dogecoin- ja XRP ETF lanseerataan jo torstaina

Toimittaja
Markku Korhonen
Toimittaja
Markku Korhonen
Lisää toimittajalta
Viimeksi päivitetty: 
XRP ETF kuvituksessa mies pitelee kylttiä

Bloombergin ETF-analyytikot Eric Balchunas ja James Seyffart odottavat REX-Ospreyn XRP ETF -rahaston lanseerausta torstaina. Myös Dogecoin ETF -rahasto lanseerataan samana päivänä, analyytikot uskovat.

Tämä merkitsisi ensimmäistä Yhdysvalloissa tarjottavaa spot-sijoitusmahdollisuutta näihin kryptovaluuttoihin säännellyissä rahastoissa.

XRP ETF:ää tullaan käymään kauppaa tunnuksella XRPR ja Dogecoin-rahastoa tunnuksella DOJE. Molemmat hyödyntävät nopeutettua 40 Act -rakennetta, joka ohittaa perinteiset SEC:n hyväksymisviiveet.

REX-Osprey vahvisti XRP ETF:n julkaisun sosiaalisessa mediassa ja asemoituu XRPR:n kautta ensimmäiseksi yhdysvaltalaiseksi rahastoksi, joka tarjoaa spot-altistuksen markkina-arvoltaan kolmanneksi suurimpaan kryptovaluuttaan.

Voimassa oleva esite sisältää myös suunnitelmat Trump- ja Bonk-tokenien ETF-tuotteista, vaikka niiden lanseerauspäivämääriä ei ole vielä ilmoitettu.

92 krypto-ETF-rahastoa odottaa hyväksyntää

Lanseeraukset tapahtuvat samaan aikaan, kun 92 kryptovaluutta-ETF-hakemusta odottaa SEC:n hyväksyntää, ja suurin osa kohtaa lokakuun määräajat Solanan, XRP:n ja Litecoinin osalta.

Seyffart julkaisi 28. elokuuta yksityiskohtaisen laskentataulukon viestipalvelu X:n kautta, jossa esiteltiin vireillä olevat ETF-hakemukset. Useimpien hakemusten määräaika on lokakuussa, erityisesti Solanaan, XRP:hen ja Litecoiniin liittyvien hakemusten.

Uusien hakemusten jättötahti on kiihtynyt viime kuukausina, mikä voi tuoda pääomaa kryptomarkkinoille ja mahdollisesti merkitä altseasonin eli vaihtoehtoisten kryptovaluuttojen nousukauden alkua.

Solana- ja XRP ETF -hakemukset johtavat kryptovaluutta-ETF-kilpaa

Vaihtoehtoisten kryptovaluuttojen eli altcoinien joukossa Solana ja XRP ovat tällä hetkellä hakemuslistan kärjessä.

Seyffartin tietojen mukaan Solanalla on tällä hetkellä kahdeksan vireillä olevaa ETF-hakemusta, ja XRP seuraa perässä seitsemällä hakemuksella.

Nämä kaksi digitaalista omaisuuserää edustavat halutuimpia kryptosijoituskohteita Bitcoinin (BTC) ja Ethereumin (ETH) jälkeen.

Bloombergin vanhempi ETF-analyytikko Eric Balchunas raportoi aiemmin 21. huhtikuuta, että SEC:llä oli silloin käsiteltävänään 72 kryptoon liittyvää ETF-hakemusta.

Tämänhetkinen 92 hakemuksen määrä tarkoittaa 20 uuden hakemuksen lisäystä vain neljän kuukauden aikana.

Nykyinen hakemusputki kattaa ehdotuksia, jotka kohdistuvat Solanaan ja XRP:hen, mutta myös useisiin muihin altcoineihin, sekä kolmeen ETF:ään, jotka liittyvät Bitcoiniin ja Ethereumiin.

Alan suurtoimijat Grayscale ja 21Shares kuuluvat tällä hetkellä SEC:n hyväksymisputkessa oleviin yhtiöihin, ja molemmat hakevat lupaa Ethereum-staking-ETF:ille.

Liquid staking -toiminta sai aiemmin tässä kuussa hieman selkeyttä, kun SEC ilmoitti, ettei se kuulu sen suoraan sääntelyvaltaan.

Grayscale pyrkii samanaikaisesti muuttamaan viisi olemassa olevaa trust-rahastoa ETF-rakenteiksi – näistä kolme on julkisesti noteerattuja ja kaksi yksityisiä rahastoja.

Näiden muutosten myötä ETF-sijoittaminen olisi mahdollista Litecoiniin, Solanaan, Dogecoiniin, XRP:hen ja Avalancheen.

Erillisessä päivityksessään Seyffart nosti esiin 21Sharesin hiljattain SEC:lle jättämän S-1-rekisteröintihakemuksen spot SEI -ETF:stä.

Elokuussa jätetyn hakemuksen mukaan ehdotettu 21Shares SEI ETF seuraisi CF SEI–dollari-viitekurssia Yhdysvaltain dollareissa, mikäli se hyväksytään.

40 Act -rakenne mahdollistaa nopean markkinoille pääsyn

REX-Ospreyn strategia hyödyntää Investment Company Act of 1940 -rakennetta, joka ohittaa perinteisten spot krypto ETF:ien vaatimukset lomakkeiden S-1 ja 19b-4 osalta.

ETF Store -yhtiön johtaja Nate Geraci kuvasi tätä lähestymistapaa “sääntelykiertona”, joka poistaa tyypilliset hyväksymisviiveet.

Samaa rakennetta hyödynnettiin REX:n aiemmassa Solana staking ETF:n onnistuneessa lanseerauksessa tänä vuonna.

Toisin kuin perinteiset ETF-hakemukset, jotka vaativat laajaa SEC-tarkastelua, 40 Act -rahastot voivat päästä markkinoille yksinkertaisesti jättämällä hyväksyttävän esitteen.

REX sai oman hyväksyntänsä, ja seitsemän suurta varainhoitajaa päivitti XRP ETF -hakemuksiaan elokuun 23. päivänä. Näihin kuului mm. Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin, 21Shares ja WisdomTree.

Bloombergin analyytikot pitivät koordinoituja hakemuksia “erittäin merkittävinä” ja “hyvänä merkkinä” tulevasta hyväksynnästä.

Päivitykset mahdollistivat XRP:n tai käteisen käyttämisen luomisessa sekä käteisen että in-kind-lunastusten, eikä pelkästään käteispohjaisia mekanismeja.

BlackRock ei kuitenkaan liittynyt XRP ETF -kisaan, vaikka se lanseerasi ensimmäiset spot Bitcoin- ja Ethereum-ETF:t.

REX-Osprey laajensi kryptovaluutta-ETF-portfoliotaan Solana-tuotteiden ulkopuolelle hakemalla BNB-staking-ETF:ää elokuussa ja MOVE token ETF:ää maaliskuussa.

Yhtiön aggressiivinen vaihtoehtoisten omaisuuserien strategia on nostanut sen johtajaksi Bitcoinin ja Ethereumin ulkopuolelle tähtäävien ETF:ien joukossa.

Vastaavasti Grayscale pyrkii muuttamaan Litecoin-, Solana-, Dogecoin-, XRP- ja Avalanche-rahastonsa ETF-muotoon, pitäen samalla erillisiä hakemuksia Ethereumin staking-tuotteille.

Yhtiö julkaisi suunnitelmansa Dogecoin-ETF:lle, jonka kaupankäyntitunnus on GDOG ja listauspaikka NYSE Arca.

Instituutioiden kiinnostus kasvaa SEC-viiveistä huolimatta

Syyskuun alussa SEC siirsi Franklin Templetonin Solana- ja XRP ETF -päätöksiä marraskuun 14. päivään, käyttäen täyden 60 päivän lykkäysoikeutensa.

Samaan aikaan BlackRockin Ethereum staking -muutoshakemus siirtyi lokakuun 30. päivään, mikä tuo lisää epävarmuutta aikatauluihin.

Bloombergin analyytikko Eric Balchunas katsoo viivästysten johtuvan SEC:n yhteistyöstä Cboen ja NYSE:n ehdottamien yleisten listausstandardien kanssa.

Instituutiot ovat ehdottaneet muutoksia, joiden mukaan kryptovaluutta-ETF:t voitaisiin listata automaattisesti ilman yksittäistä hyväksymisprosessia, mikä mahdollistaisi samanaikaiset lanseeraukset.

Nykyiset säännöt vaativat erilliset sääntömuutosehdotukset jokaiselle hakemukselle, mikä johtaa 240 päivän tarkastusprosesseihin – yleiset standardit poistaisivat tämän tarpeen.

Balchunas arvioi, että “ETF-tulva on todennäköinen parin kuukauden sisällä” lokakuussa odotettavan hyväksynnän jälkeen.

Maantaihin mennessä institutionaalinen kysyntä jatkoi kasvuaan: Bitcoin-ETF:iin virtasi 260 miljoonaa dollaria nettona, mikä merkitsi kuudetta peräkkäistä nousupäivää. Ethereum-tuotteet keräsivät SosoValuen mukaan 360 miljoonaa dollaria.

Lue myös
USA ja Britannia diilinteossa – stablecoinit vahvasti esillä

XRP ETF -hyväksyntä lähes varma, uskovat Polymarketin “tietäjät”

BlackRockin ETHA johti Ethereumin sisäänvirtauksia 45,4 miljoonalla dollarilla, kun maailman suurin varainhoitaja pyrkii integroimaan staking-ominaisuudet tuotteisiinsa.

Nykyisten tietojen mukaan ennustemarkkinat antavat XRP ETF:ille 96 %:n hyväksyntätodennäköisyyden, nousua elokuun 64 %:sta, SEC:n vetäydyttyä Ripple-oikeudenkäynnistä.

XRP ETF hyväksynnän todennäköisyys, Polymarket
Lähde: Polymarket

Myös Dogecoin-rahastot pitävät 96 %:n hyväksyntätodennäköisyyttä Polymarketissa, yli kaksinkertaistuen kesäkuun 44 %:sta, vaikka tokenilla on meemilähtöinen status.

Dogecoin ETF -hyväksynnän todennäköisyys, Polymarket.
Lähde: Polymarket
Artikkelissa
XRP
XRP
$3.09
1.49 %
XRP
Dogecoin
DOGE
$0.2832
4.94 %
Dogecoin
Solana
SOL
$245.32
3.51 %
Solana
Bitcoin
BTC
$116,605
0.15 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$4,593
1.92 %
Ethereum

2M+

Aktiivista käyttäjää ympäri maailman

200+

Opasta ja arvostelua

8

Vuotta markkinoilla

70+

Kansainvälistä kirjoittajaa
editors
+ 66 Lisää
Lista toimittajista
Cryptonews Suomi tarjoaa tuoreimmat kryptouutiset, originaalia sisältöä taloudesta sekä maailmanlaajuisista lohkoketju- ja kryptovaluutta-alan tapahtumista.

Parhaat kryptoesimyynnit

Löydä potentiaaliset uudet kryptot, jotka ovat vielä esimyyntivaiheessa

Kurssikatsaus

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,260,017,224,797
-0.54
Tämän hetken suosituimmat kryptot

Lue myös nämä

Hintaennusteet
Voiko Solana nousta 1 000 dollariin instituutioiden myötä?
Daniel Nordin
Daniel Nordin
2025-09-17 10:15:13
Lohkoketju-uutiset
USA ja Britannia diilinteossa – stablecoinit vahvasti esillä
Matti Laurila
Matti Laurila
2025-09-17 09:42:14
Markku Korhonen
Lue lisää
Crypto News in numbers
editors
Lista toimittajista + 66 Lisää
2M+
Aktiivista käyttäjää ympäri maailman
200+
Opasta ja arvostelua
8
Vuotta markkinoilla
70+
Kansainvälistä kirjoittajaa