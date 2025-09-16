Bitcoin tähtää 130 000 dollariin – uusi nousuhuippu lähestyy

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on tällä hetkellä hieman alle 116 000 dollarissa. Sen päivittäinen volyymi on 53 miljardia dollaria. Kurssi pysyttelee vakaana huolimatta ristiriitaisista sääntelyuutisista.

Suurena uutisena PayPal julkaisi PayPal Links -ominaisuuden, jolla voi lähettää tai pyytää maksuja mukautettavien linkkien kautta. Ominaisuus on jo käytössä Yhdysvalloissa ja tulee pian saataville myös Iso-Britanniassa, Italiassa ja muilla alueilla.

Huomionarvoista on, että PayPal aikoo integroida kryptovaluutat suoraan järjestelmäänsä. Tulevaisuudessa voit lähettää Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETC) ja stablecoineja lompakoiden välillä maailmanlaajuisesti yhtä helposti kuin siirrät dollareita nykyään. Yli 430 miljoonalla aktiivisella tilillä tämä voi nopeuttaa valtavirtaistumista ja tuoda digitaalisille omaisuuksille todellista käyttötarkoitusta.

PayPal Linkit Bitcoinille, Ethereumille ja stablecoineille

Verovapautuksia henkilökohtaisten siirtojen osalta ystävien ja perheen välillä

Tulossa useille kansainvälisille markkinoille tämän kuun aikana

Tämä laajentaa Bitcoinin käyttötarkoitusta spekulaatiosta kohti käytännön arvoa ja luo uskoa pitkän aikavälin omaksumiseen.

Eurooppa kiristää kryptosääntelyä

Ranskassa sääntelyviranomainen AMF varoitti, että se saattaa estää muiden EU-maiden lisensoimien kryptoyritysten toiminnan MiCA:n “passisääntöjen” nojalla.

Asiasta kertovan uutistoimisto Reutersin mukaan huolena on, että yritykset voisivat hyödyntää löyhempiä sääntelyalueita. Ranska, Itävallan ja Italian tukemana, haluaa että ESMA valvoo suoraan suuria kryptoyhtiöitä tiukemman sääntelyn ja paremman kyberturvallisuuden varmistamiseksi.

Vaikka lyhyen aikavälin reaktio hermostutti joitakin eurooppalaisia sijoittajia, useat analyytikot pitävät tätä askeleena kohti selkeämpiä ja läpinäkyvämpiä sääntöjä – pohjaa institutionaaliselle luottamukselle.

Markkinat näkevät tiukemman sääntelyn pitkän aikavälin hyväksynnän kannalta myönteisenä, vaikka se aiheuttaakin hetkellistä volatiliteettia.

Strategyn kassatuki vahvistaa Bitcoinin asemaa

Michael Saylorin yritys Strategy hankki jälleen 525 BTC:tä 60 miljoonalla dollarilla, nostaen kokonaisomistuksensa 638 985 BTC:hen, joiden arvo on lähes 73 miljardia dollaria.

Ensimmäisen 250 miljoonan dollarin ostonsa jälkeen vuonna 2020 Strategy on noussut suurimmaksi yritystason Bitcoin-omistajaksi. Sen osake (MSTR) on noussut 140 % viimeisen vuoden aikana. Eläkerahastot ovat jopa liittyneet mukaan käyttämällä MSTR:ää epäsuorana Bitcoin-sijoituksena.

Strategyn aggressiivinen ostopolitiikka vahvistaa Bitcoinin asemaa yritysten kassavarantona ja rakentaa siltaa Wall Streetin ja krypton välille.

Bitcoin hintaennuste 16.9.2025

Kaavioiden mukaan Bitcoin on murtautunut ulos laskevasta kanavasta ja konsolidoituu nyt keskeisen 116 000–116 750 dollarin vastustason alapuolella. Bitcoinin kurssin 50 päivän EMA on tuella tasolla 114 411 dollaria, ja 200 päivän EMA tasolla 93 920 dollaria ylläpitää yleistä nousutrendiä.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

RSI-lukema 56 osoittaa vahvuutta ilman yliostettua tilaa. Kynttiläkuviot näyttävät “spinning top” -muodostelmia, jotka viittaavat päättämättömyyteen ennen mahdollisen nousun alkua. Lähtö yli 116 750 dollarin voisi avata tien kohti 119 500, 122 200 ja 124 500 dollaria, ja näin ollen antaa nyt hyvän sauman ostaa Bitcoinia.

Jos hinta ei pysy yli 114 400 dollarin, voi seurata pudotus kohti 112 000 ja 108 250 dollaria.

Alle 114 400 dollarin tasolla riski kasvaa laskuun kohti 112 000 ja 108 250 dollaria. Sijoittajille, joilla on positioita yli 114 500 dollarin ja stop-loss alle 112 000 dollarin, tavoite on 119 500 dollaria. Pitkän aikavälin sijoittajille tämä voi olla viimeinen konsolidaatiovaihe ennen nousua kohti 130 000 dollaria seuraavien kvartaaleiden aikana.

Kiinalaisyhtiö suunnittelee 500 miljoonan osakeantia ostaakseen lisää Bitcoinia

Next Technology Holding, Kiinan suurin julkisesti noteerattu Bitcoinia omistava yhtiö, aikoo kerätä jopa 500 miljoonaa dollaria uusmerkinnällä ostaakseen lisää BTC:tä ja rahoittaakseen muita yhtiön hankkeita.

“Aiomme käyttää tämän esitteessä tarjottujen arvopapereiden myynnistä saatavat nettotuotot yleisiin liiketoiminnan tarkoituksiin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Bitcoinin hankintaan,” yhtiö sanoi maanantaina SEC:lle toimittamassaan asiakirjassa.

Next Technologysta tulee 15. suurin yritystason Bitcoin-omistaja

Next Technology omistaa tällä hetkellä 5 833 Bitcoinia, joiden arvo on noin 671,8 miljoonaa dollaria. Näin se on BitcoinTreasuries.NET:n mukaan maailmanlaajuisesti 15. suurin Bitcoin-treasury.

Tämä sijoittaa sen suuremmaksi omistajaksi kuin muun muassa KindlyMD, Semler Scientific ja GameStop.

Jos yhtiö kohdentaa edes puolet tästä uusmerkinnän tuotosta Bitcoiniin, se voisi nykyisellä hinnalla ostaa noin 2 170 BTC:tä, nostaen omistuksensa yli 8 000 kolikon.

Liike kuvastaa laajempaa trendiä, jossa julkiset yhtiöt käyttävät osakeanteja, vaihtovelkakirjoja ja muita pääomamarkkinatyökaluja Bitcoinin hankkimiseksi strategisena omaisuuseränä.

Bitcoinia omistavien listattujen yhtiöiden määrä on lähes kaksinkertaistunut vuoden 2025 aikana. Tällä hetkellä niitä on 190, ja ne hallinnoivat yhteensä yli miljoonaa BTC:tä – yli 5 % koko tarjonnasta.

Next Technologyn osake (NXTT) laski maanantaina 4,76 % arvoon 0,14 dollaria, ja ilmoituksen jälkeen tapahtuneessa jälkikaupankäynnissä laskua tuli vielä 7,43 %, Google Financen mukaan.

Laskusta huolimatta yhtiö on kirjannut merkittäviä realisoitumattomia voittoja Bitcoin-sijoituksellaan.

Se hankki ensimmäiset 833 Bitcoinia joulukuussa 2023 ja osti sen jälkeen 5 000 BTC:tä maaliskuun lopussa, keskimääräisellä hankintahinnalla 31 386 dollaria.

Nykyisellä noin 115 000 dollarin hinnalla Next Technology istuu yli 266 %:n paperivoitolla.

Toisin kuin esimerkiksi Japanin Metaplanet tai Yhdysvaltain Semler Scientific, jotka ovat asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet Bitcoinin kertymälle, Next Technology sanoi, ettei sillä ole kiinteää BTC-tavoitetta, vaan se aikoo “seurata markkinaolosuhteita” ennen lisäostoja.

Strategy johtaa yritystason Bitcoin-omistuksia 636 505 BTC:llä

Next Technologyn lisäksi useat muutkin yritykset ovat BTC:tä taseisiinsa.

Michael Saylorin yhtiö Strategy omistaa nyt edellä mainitun hankintansa myötä 636 505 BTC:tä, tehden siitä selvästi suurimman Bitcoinia omistavan yrityksen maailmassa.

Bitcoin-kaivosyhtiö MARA Holdings on toisena 52 477 BTC:llä, lisättyään 705 BTC:tä elokuussa.

Mutta uudet tulokkaat kirivät nopeasti. Strike-toimitusjohtaja Jack Mallersin perustama XXI on kerännyt 43 514 BTC:tä, ja Bitcoin Standard Treasury Company omistaa 30 021 BTC:tä.

Muita merkittäviä toimijoita ovat kryptopörssi Bullish (24 000 BTC), Metaplanet (20 000 BTC) sekä listatut yhtiöt kuten Riot Platforms, Trump Media & Technology Group, CleanSpark ja Coinbase.

Tämä kehitys on nostattanut spekulaatioita tarjontashokista. Kun vain 5,2 % Bitcoinin kiinteästä 21 miljoonan kolikon tarjonnasta on enää louhimatta, yrityskysynnän jatkuminen voisi ajaa hinnat entistä korkeammalle.

Jotkut yhtiöt tähtäävät vieläkin korkeammalle. Japanin Metaplanet ja Yhdysvaltain Semler Scientific ovat asettaneet tavoitteiksi 210 000 BTC:tä ja 105 000 BTC:tä vuoteen 2027 mennessä – kymmenen- tai kaksikymmentäkertainen määrä nykyomistuksiinsa nähden.

Yhdysvaltojen ulkopuolella 120 julkista yhtiötä omistaa nyt Bitcoinia. Kanada, Iso-Britannia, Hongkong, Meksiko, Etelä-Afrikka ja Bahrain ovat maita, joissa yritysten Bitcoin-omistus on kasvussa.

