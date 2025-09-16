10 000 dollarin Ethereum voi olla vain viikkojen päässä

Kryptovaluutta Ethereum on taas noussut takaisin yli 4 500 dollarin ja lähestyy nyt 4 800–4 880 dollarin vastusaluetta. Tämä vyöhyke ei ole pelkkä vastus – se on portti seuraavaan nousuvaiheeseen.

Yhdeksän miljardin dollarin arvoisen BitMine Immersionin (BMNR) puheenjohtaja Tom Lee vahvisti jopa yhtiön ostaneen lisää ETH:ta ja totesi: ”Ethereum on siirtymässä superjaksoon.” Tämä linjautuu hyvin yhteen analyytikoiden yleisen näkemyksen kanssa Ethereumin hinnanäkymistä.

Tämä nousujakso ETH:n kohdalla on jatkunut jo tovin, ja nyt tuntuu siltä, että kaikki ovat hyppäämässä mukaan. Sen näkee myös pörssivirtauksista. Cryptoquantin mukaan Ethereumin nettopörssivirrat ovat olleet negatiivisia viimeisen merkittävän pudotuksen jälkeen, mikä tarkoittaa, että paljon enemmän ETH:ta vedetään pois pörsseistä kuin sinne viedään. Tällainen tarjonnan väheneminen ruokkii usein nousupainetta.

Jättimäinen Ethereum-ulosvirtaus enteilee tarjontapuristusta

ETH:n romahdettua 4 000 dollarista 1 500 dollariin sijoittajakäyttäytyminen muuttui täysin. Vaikka silloin vallitsi paljon pelkoa ja kritiikkiä, pörssien nettopurkaumat pysyivät jatkuvasti negatiivisina – enemmän ETH:ta vietiin pois kuin tuotiin.

30 päivän keskiarvolla noin 55 000 ETH:ta vedetään pois pörsseistä päivittäin – taso, jota ei ole nähty sitten karhumarkkinoiden. Viime päivinä joissain sessioissa on vedetty yli 400 000 ETH:ta kerralla. Vaikuttaa uskomattomalta, että nettopurkaumat eivät ole kertaakaan kääntyneet positiivisiksi heinäkuun jälkeen.

Tällainen jatkuva ulosvirtaus viittaa strategian muutokseen. Sijoittajat siirtävät kolikoita omaan säilytykseen pitkällä aikavälillä. Tämä on selkeä merkki luottamuksesta Ethereumin tulevaisuuteen – ja jos tarjonta jatkaa kiristymistään tähän tahtiin, edessä voi olla ”tarjontapuristus”, joka avaa tien jopa 10 000 dollarin tavoitteeseen.

Ethereum hinnanennuste 16.9.2025

Lähde: ETHUSD / TradingView

ETH:n kaavio näyttää olevan valmiina liikkeeseen, ja kuvio on melko suoraviivainen. Hinta on pysynyt tiukassa vaihteluvälissä viikkoja, pitäen vahvaa tukea 4 300 dollarissa ja hakaten toistuvasti 4 800–4 880 dollarin vastusaluetta vastaan.

Jos Ethereumin kurssi onnistuu murtamaan vastuksen selvästi, vauhti voi viedä sen kohti 6 000 dollaria ja pitkällä aikavälillä jopa 10 000 dollariin. Jos taas nousu torjutaan jälleen, lasku 4 300 dollarin tasolle olisi optimaalinen paikka ostaa Ethereumia lisää.

RSI on keskitason paikkeilla ja MACD on jäähtymässä, joten momenttia ei ole vielä vahvistettu, mutta asetelma pysyy nousuvoittoisena niin kauan kuin 4 300 dollaria pitää. Tämä viikko on tärkeä ETH:lle ja koko markkinalle, sillä FOMC:n kokous on vain muutaman päivän päässä. Volatiliteetti tulee olemaan voimakasta, varsinkin kun korkoleikkausten ennustetaan olevan käytännössä varmoja.

Instituutioiden kysyntä kiihtyy

Instituutiosijoittajien osallistuminen Ethereumiin on kasvanut merkittävästi viime kuukausina. Rahastojen ETH-omistukset ovat kaksinkertaistuneet huhtikuusta 2025 alkaen ja ovat nyt yhteensä 6,5 miljoonaa ETH. Lisäksi suuret valaslompakot, joissa on 10 000–100 000 ETH, hallitsevat yhteensä yli 20 miljoonaa ETH.

Tämä muutos osoittaa varainhoitajien ja kokeneiden sijoittajien syvenevän sitoutumisen. Kuitenkin se, että suuri osa “älyrahasta” on jo asemissa, voi rajoittaa lyhyen aikavälin nousupotentiaalia, elleivät uudet pääomavirrat ylläpidä momenttia.

Steikkausluottamus korkeimmillaan

Steikattujen ETH:ien kokonaismäärä on noussut kaikkien aikojen ennätykseen 36,15 miljoonaan. Tämä virstanpylväs heijastaa pitkäaikaista luottamusta Ethereumin turvallisuuteen ja taloudelliseen malliin.

Steikkaus vähentää liikkeellä olevaa tarjontaa ja luo näin luontaista nousupainetta, koska vähemmän ETH:ia on saatavilla avoimilla markkinoilla. Samaan aikaan pääoman lukitseminen vähentää likviditeettiä, mikä voi hidastaa uusien sijoitusten virtausta, jos hintamomentum hiipuu.

Kaiken kaikkiaan steikkaamisen kasvu osoittaa vahvaa luottamusta ETH:n haltijoiden keskuudessa, mutta tuo myös mukanaan tasapainottelua tarjonnan vähenemisen ja markkinoiden joustavuuden välillä.

Verkkoaktiivisuus kasvaa eri sektoreilla

Ethereumin käyttö ohjelmoitavana lohkoketjuna laajenee jatkuvasti. Sekä päivittäiset transaktiot että aktiivisten osoitteiden määrä ovat saavuttaneet ennätyslukemat, mikä korostaa sen roolia DeFi-sovellusten, stablecoin-siirtojen ja tokenisoitujen omaisuuserien taustalla, CryptoQuant raportoi.

Älysopimuskutsujen määrä on hiljattain ylittänyt 12 miljoonaa päivässä ensimmäistä kertaa, vahvistaen Ethereumin asemaa hajautetun toiminnan ensisijaisena selvityskerroksena. Tämä verkon käyttöbuumi tukee ETH:n arvostusta fundamentaalisesti ja vahvistaa pitkän aikavälin omaksumispotentiaalia.

Ethereumin kaksoismomentum – institutionaalinen omaksuminen ja ennätyksellinen ketjuaktiivisuus – osoittaa sen ainutlaatuisen roolin kehittyvässä digitaalisten omaisuuserien ympäristössä. Se, pystyykö tämä sykli viemään hintaa uusiin huippuihin, riippuu sen kyvystä muuntaa vahvat perustekijät kestävään läpimurtoon tärkeiden vastustasojen ylitse.

Best Wallet (BEST): uuden sukupolven hyötytoken lähestyy 16M dollarin rajaa

Ethereumin nousu kohti 10 000 dollaria osoittaa, miten vahvaa vaikutusta todellinen käyttö voi saada aikaan. Kun sijoittajat näkevät aitoa hyötyä, rahat seuraavat perässä. Samaa energiaa kiertää nyt Best Walletin oman tokenin ympärillä – projekti on jo lähellä 16 miljoonan dollarin keräystä ja erottuu selkeästi tavanomaisista presale-hankkeista.

Best Wallet ei ole pelkkä säilytyssovellus. Se sisältää sisäänrakennetun DEX:in, kryptopankkikortin päivittäiseen käyttöön ja ”Upcoming Tokens” -ominaisuuden, joka tarjoaa käyttäjille ennakkopääsyn huippu-ICO:ihin ennen niiden julkaisua. Lompakko ei siis vain säilytä varojasi – se toimii koko alustana tuleville mahdollisuuksille.

BEST-token pyörittää koko ekosysteemiä, tarjoten alennettuja maksuja, premium-etuja ja jopa 84 %:n staking-tuoton – joka on jo nyt aktiivinen. Toisin kuin useimmat presalet, jotka myyvät hypeä ilman tuotetta, Best Wallet on jo julkaistu sekä Google Playssa että App Storessa. Käyttöönotto on pitkällä edellä käyrää, ja siksi analyytikot näkevät siinä jopa 100-kertaisen potentiaalin listautumisen jälkeen.

Mukaan pääseminen on yksinkertaista. Voit ostaa BEST-tokenia suoraan sovelluksen kautta kortilla tai vaihtamalla ETH/USDT – tehden siitä yhden helpoimmista sisääntuloreiteistä koko kentällä.