Rikkooko Ethereum 5 000 dollarin rajan syyskuussa 2025?

Päätoimittaja Daniel Nordin Päätoimittaja Daniel Nordin Lisätietoja toimittajasta Daniel Nordin on porvoolainen journalisti ja sisällöntuottaja, joka on työskennellyt asiantuntevan ja viihdyttävän sisällön parissa ympäri Euroopan. Nordinilla on useiden vuosien kokemus niin... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 1, 2025

Kovassa nosteessa loppukesästä ollut Ethereum (ETH) oli pitkän odotuksen jälkeen lähellä rikkoa 5 000 dollarin rajan. Vain kolmessa kuukaudessa ETH:n hinta nousi 2 100 dollarista uuteen kaikkien aikojen huippuun 4 946 dollariin. Sitä ennen Bitcoin ehti hetkeksi nousta uuteen ennätykseensä, yli 124 000 dollariin, joten elokuu 2025 teki kryptohistoriaa.

Keskeiset huomiot: Ethereum yrittää pysyä yli 4 000 dollarin. Vahva sulkeminen voisi käynnistää altseasonin.

Bitcoinin on pysyttävä yli 110 000 dollarin välttääkseen syvempiä tappioita. Valtavien sijoittajien liikkeet ovat lisänneet painetta.

Solana liikkuu 200 dollarin tuntumassa. Läpimurto voisi viedä sen kohti 225–260 dollaria.

Altcoin-kierto riippuu Ethereumin vakaudesta ja Bitcoin-dominanssin laskusta.

Epäselvät makrosignaalit pitävät markkinoiden suunnan toistaiseksi epävarmana.

Mutta tämä nousu on menettänyt vauhtiaan. Osa sijoittajista odottaa korjauksen päättyvän pian, kun taas toiset varoittavat syvemmästä laskusta. Samaan aikaan makrodata antaa epävarman kuvan. Jerome Powell vihjasi mahdollisista koronlaskuista Jackson Holen kokouksessa, mutta mitään takeita tämän kuun päätöksestä ei ole. Vahvat työ- ja asuntomarkkinat tukevat pehmeän laskun narratiivia, mutta sama vahvuus voi viivästyttää politiikan keventämistä.

Tuoreessa Cryptonewsin markkinakatsauksessa pureudumme siihen, mitä tämä kaikki tarkoittaa Ethereumille, Bitcoinille (BTC) ja Solanalle (SOL), ja mitkä tasot ovat tärkeimpiä syyskuussa.

Ethereum taistelee 4 000 dollarin tasolla

Ethereum aloittaa syyskuun historiallisen nousun jälkeen, joka melkein vei sen yli 5 000 dollarin. Mutta pystyykö Ethereumin kurssi murtautumaan läpi vai onko edessä syvempi korjaus?

MEXC Venturesin sijoitusjohtaja Leo Zhao kertoo Cryptonewsille, että ETH:n näkymät riippuvat paitsi hintatasoista myös laajemmasta markkinalikviditeetistä:

Kun Ethereum aloittaa syyskuun optimistisissa tunnelmissa, markkina pidättää hengitystään nähdäkseen, pystyykö se pysymään yli 4 000 dollarin. Jos näin käy, se voi auttaa luomaan pohjan kauan odotetulle altseasonille.

Lasku alle 3 800 dollarin voisi merkitä kasvavaa heikkoutta markkinoilla, jos kokonaislikviditeetti alkaa kuivua. Zhao korostaa tämän riskin olevan tarkkailun arvoinen:

“Mahdollisuus, että hinta ei pysy yli 3 800 dollarin, tarkoittaisi varovaisuutta, erityisesti jos laajemmat likviditeettiolosuhteet kiristyvät. Ethereumin vauhti on tällä hetkellä verkkoaktiviteetissa, ei pelkästään hinnassa. DeFi-volyymit, Layer 2:n käyttöönotto ja uutta energiaa saavat ekosysteemiprojektit ovat kestävän nousun todellista polttoainetta.”

Myös Eneko Knorr ja Sunil Raina korostavat 4 000 dollarin rajaa

Stabolutin perustaja ja toimitusjohtaja Eneko Knorr huomauttaa Ethereumin olevan johtava ketju institutionaalisille ja tokenisaatiovetoisille virtauksille. Vaikka vauhti pysyy vahvana, hän näkee markkinan voivan hengähtää ennen seuraavaa liikettä.

“On aika selvää, miksi se liikkuu. Se on ketju vakavalle rahalle ja koko tokenisaatiotrendille. Sillä on ollut valtava nousu, joten en ihmettelisi, jos se viilenee vähän tai käy kauppaa sivusuunnassa hetken”, Knorr sanoo.

Hänen mukaansa todellinen taistelukenttä syyskuulle on 4 000 dollaria. Jos se murtautuu läpi ja pysyy, tie vanhaan kaikkien aikojen huippuun 4 800 dollarin tienoille on auki. Jos se hylätään, tarkkailen 3 550–3 600 dollarin aluetta ensimmäisenä puolustuslinjana.

CereBreen toimitusjohtaja Sunil Raina seuraa samaa 4 000 dollarin tasoa avainkäännekohtana.

“Pidän asetelmasta, mutta 4 000 dollaria on ratkaiseva taso. Vahva viikkosulku yli 4 000 dollarin ja sen pitäminen voisi avata oven 4 400–4 600 dollariin, ja mahdollisuuden aiempiin huippuihin, jos vauhti laajenee. Jos se pysähtyy, etsisin ostajia 3 620–3 680 dollarin ympäriltä ja pahimmillaan lähempää 3 420 dollaria”, Raina sanoo.

Vaikka ETH:n hinta on vetäytynyt hieman, tätä nousua odotettiin pitkään markkinoilla. Nyt huomio siirtyy siihen, pystyykö se säilyttämään vauhdin vai onko edessä syvempi jäähtyminen.

Bitcoin pitää kiinni 110 000 dollarista

Capital.comin myyntijohtaja Abbas Abdul Sater sanoo Bitcoinin teknisen asetelman muuttuneen hauraaksi suuren myyntiaallon jälkeen:

Bitcoin on rikkonut 114 500 dollarin tukitason, mikä johti voimakkaaseen myyntiin. Merkittävä piikki tapahtui, kun valas myi 24 000 BTC:tä, mikä sai hinnan laskemaan. Hinnan on pysyttävä vakaasti yli 110 000 dollarin. Muuten saatamme nähdä lisälaskuja markkinoilla.

Suurten haltijoiden paine on lisännyt lyhyen aikavälin volatiliteettia. Kestävä putoaminen alle 110 000 dollarin voisi laukaista lisää paniikkia, kun taas vakaus sen yläpuolella voisi palauttaa luottamusta syyskuun edetessä.

Sunil Rainan mukaan Bitcoinin käytös syyskuun alussa määrittää altcoinien näkymät.

“Olen varovaisen optimistinen altseasonin suhteen syyskuussa, mutta se ei ole varmaa. Jos Bitcoin jäähtyy ja dominanssi laskee, uskon rahan kiertävän isoihin altcoineihin, joita johtaa Ethereum. Kuuma makrodata tai uusi jyrkkä Bitcoinin nousu viivyttäisi todennäköisesti sitä”, hän sanoo.

Altseason-odotukset pysyvät tiiviisti sidoksissa BTC-dominanssiin. Niin kauan kuin Bitcoin on pääasiallinen likviditeetin magneetti, altcoineilla voi olla vaikeuksia ottaa johtoa.

Ethereum saa Solanan rinnalleen parrasvaloihin

Historiallisesti Solana on noussut Ethereumin jälkeen. Kun ETH johtaa nousua, pääoma kiertää usein nopeampiin ja volatiilimpiin altcoineihin — ja SOL on ollut suurimpia hyötyjiä aiemmissa sykleissä. Tällä kertaa molemmat kolikot ovat nousseet rinnakkain. Elokuussa Solana kosketti toistuvasti ja ylitti hetkellisesti 200 dollarin, mikä viittaa kasvavaan sijoittajakiinnostukseen.

Sunil Rainan mielestä verkoston fundamentit ovat vahvat ja 200 dollaria on edelleen keskeinen virstanpylväs.

“Olen melko positiivinen. Ekosysteemillä on todellista vetovoimaa, likviditeetti paranee ja kehittäjät toimittavat. 200 dollarin ylittäminen ja sen pitäminen olisi selkeä riskinottosignaali minulle, seuraavina tavoitteina 226–232 dollaria ja sitten 255–262 dollaria. Jos markkina horjuu, 172–176 dollaria on ensimmäinen tuki; jos se menetetään, 152–156 dollaria on alue, jossa odottaisin dipin ostajia”, Raina toteaa.

Leo Zhao huomauttaa, että syyskuu on ratkaiseva kuukausi Solanalle. Vaikka Ethereum on saanut suurimman huomion viime aikoina, SOL:n kyky pitää keskeiset tasot voi ratkaista, liittyykö se seuraavaan institutionaalisten virtausten aaltoon:

“Tässä syklissä Solana on noussut näyttämölle. Syyskuu on todellinen testi Solanalle nähdä, voiko se säilyttää johtajuutensa. Ratkaiseva taso Solanalle on noin 140 dollaria. Sen ylittäminen pitäisi nousutrendin voimassa ja houkuttelisi lisää institutionaalisia virtoja, erityisesti sen DeFi- ja kuluttajasovellusten ekosysteemiin.”

Kuitenkin Zhao huomauttaa, että lasku alle 120 dollarin voisi heikentää luottamusta lyhyellä aikavälillä.

“Jos hinta putoaa alle 120 dollarin, lyhyen aikavälin sentimentti voi synkistyä. Kun Solana jatkaa kehittäjien ja vähittäiskäyttäjien houkuttelua, siitä on tullut yksi parhaiten asemoiduista verkoista hyötymään, jos todella nähdään laajempi altcoinien kierto”, hän sanoo.

Eneko Knorrin mukaan Solana voi olla vahvistumassa lähestyessään keskeistä hintatasoa:

“Kaaviota katsoessa SOL näyttää keräävän voimia seuraavaan nousuvaiheeseensa. Keskeinen luku syyskuulle on 200 dollaria. Selkeä läpimurto tämän psykologisen tason yläpuolelle olisi erittäin bullish, ja katsoisin 225 dollariin ja sitten kaikkien aikojen huippuun 260 dollarin tienoille seuraavina tavoitteina. Toisaalta sen on pidettävä tuki noin 170 dollarissa. Jos se pettää, voimme nähdä laskun takaisin vahvempaan tukivyöhykkeeseen noin 150 dollarissa”.

Johtaako ETH:n hinta markkinaa? Syyskuu voi muokata Q4-trendit

Dramaattisen kesänousun jälkeen kryptomarkkina astuu syyskuuhun tienhaarassa. ETH:n hinta taistelee pysyäkseen yli 4 000 dollarin, ja sen kehitys voi ratkaista, käynnistyykö altseason vihdoin vai viivästyykö jälleen. Bitcoin on paineen alla rikottuaan keskeisen tuen, kun valasaktiviteetti ja makrodata lisäävät epävarmuutta. Solana jatkaa vahvana, mutta sen seuraava liike riippuu keskeisten psykologisten tasojen, kuten 200 dollarin, ylläpitämisestä.

Jos makro-olosuhteet pysyvät vakaina ja sijoittajasentimentti säilyy, syyskuu voisi avata oven uudelle nousulle, erityisesti altcoineissa. Kuitenkin huolet likviditeetistä, inflaatiosta ja sisäpiirilähtöisestä volatiliteetista pysyvät mukana kuvassa.