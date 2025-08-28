Markkinat säikähtivät, kun Bitcoin-valas myi – mitä seuraa?

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on joutunut ainakin hetkittäisen myrskyn silmään, kun kryptomarkkinat kärsivät sunnuntaina äkillisistä ja kivuliaista myynneistä. Bitcoinin nousutrendi joutui jälleen epäilyksen alle.

Kaikki alkoi, kun valas myi 24 000 BTC:tä useissa erissä vain muutaman tunnin sisällä — kolikoiden markkina-arvo oli yli 2,7 miljardia dollaria.

Artikkeli tiivistettynä: Bitcoinin romahdusta alle 110K vauhdittivat ohut likviditeetti, likvidaatiot ja valaan myynti.

ETF:istä virtasi yli 1 mrd dollaria ulos samalla kun sijoittajien rotaatio Ethereumiin kiihtyi, lisäten painetta BTC:hen.

Analyytikko varoittaa, että Bitcoin on “kriittisessä taitekohdassa” lähellä 100K–120K tasoa.

Tämän seurauksena Bitcoinin kurssi sukelsi romahtaen 115 000 dollarista 111 000 dollariin.

Tämä dumppaus osoittautui myös kohtalokkaaksi Ethereumin kurssille, joka oli juuri saavuttanut uuden kaikkien aikojen huipun ensimmäistä kertaa lähes neljään vuoteen.

Maailman toiseksi suurin kryptovaluutta oli kiitänyt 4 953,73 dollariin, mutta koki omia myyntiaaltojaan Bitcoinin romahduksen myötä.

Ohuemmat viikonlopun kaupankäyntivolyymit tarkoittavat, että suuret transaktiot voivat johtaa korostuneisiin hintavaihteluihin — ja X:ssä riitti kiivasta reaktiota.

“Kuinka henkisesti kykenemätön täytyy olla, että myy 24 000 $BTC markkinahintaan yhdellä kertaa sunnuntaina?”, Scott Melker, joka tunnetaan myös nimellä “The Wolf of All Streets,” kirjoitti.

Hermot kiristyivät myös sen vuoksi, että tämän kiistanalaisen transaktion tehnyt valas omistaa edelleen yli 152 000 BTC:tä — yli 17 miljardin dollarin arvoisen määrän.

Onko Bitcoin vaihtumassa Ethereumiin valaan lompakossa?

Keskusteluissa on noussut esiin kiinnostavia näkemyksiä. Jotkut uskovat, että valas saattaa myydä BTC:nsä ja ostaa tilalle ETH:ta — tavoitellen parempia tuottoja ja seuraten institutionaalisten ETF-treidaajien jalanjälkiä.

Toiset taas teoretisoivat, että valalla oli pakottava syy tehdä tällainen transaktio sunnuntaina, kirjoittaen:

“Kuka tahansa se onkaan, hänen on oltava tietoinen jostain todella vakavasta — niin vakavasta, että myymättä jättäminen olisi ollut vielä haitallisempaa.”

Toinen yleinen huolenaihe liittyy siihen, kuinka tällainen transaktio voi ylipäätään vaikuttaa niin rajusti Bitcoinin hintaan.

“Hullua, kuinka vain 1/1000 markkina-arvosta volyymissa murskaa hinnan 5 %:lla.”

Toisin sanoen tällaiset tapaukset paljastavat karusti kryptomarkkinoiden syvyyden puutteen. Eräs kirjoitti:

“Yksi ainoa toimija voi heilauttaa miljardeja yhdellä napin painalluksella, mikä kertoo paljon likviditeetin nykytilasta.”

Grok-tekoäly antoi hyytävän skenaarion Bitcoin-myynneistä

X:n tekoälytyökalu Grokille esitettiin skenaario siitä, mitä tapahtuisi, jos valas myisi loput 152 000 BTC:tä yhdellä kertaa.

Kun tämä alkuperäinen 24 000 BTC:n dumppaus johti 3,5 %:n hinnanlaskuun, se arvioi, että täydellinen poistuminen voisi tiputtaa Bitcoinin 79 000–90 000 dollarin välille. Tämä veisi sen selvästi karhumarkkina-alueelle. Tilanne voisi pahentua entisestään, jos paniikkimyynti lähtisi käyntiin.

Tietenkään syytä ei voi sälyttää yksin tälle Bitcoin-valalle. 271 miljoonan dollarin likvidaatiot pahensivat tilannetta, kun vivutettuja treidaajia pyyhittiin pois markkinoilta.

Viihdyttävää oli myös nähdä, kuinka jotkut X:ssä väittivät tämän todistavan, ettei Bitcoinin pitäisi olla keskittynyt valaille, sillä tämä jättää markkinoiden kohtalon harvojen rikkaiden käsiin.

Se juna on kuitenkin jo mennyt. Ei pidä unohtaa, että Strategy omistaa nyt 629 376 BTC:tä. Se on lähes 3 % Bitcoinin kokonaistarjonnasta. Sunnuntain transaktiot näyttäisivät vain pyöristysvirheeltä, jos yhtiö koskaan päättäisi myydä varantonsa.

Kryptotalvet ovat ankaria

Financial Times –artikkeli on varoittanut Bitcoin-treasury-yhtiöistä laajemmin. Kolumnisti Patrick Jenkins huomautti, että niitä on nyt yli 160 ympäri maailmaa. Kaikki ovat Michael Saylorin innoittamia, ja monet niistä siirtyneet pois vähemmän menestyneistä toimialoista.

Monet ottavat valtavia määriä velkaa lisä-Bitcoin-ostojensa rahoittamiseksi, ja Jenkins varoitti, että tämä on erittäin todennäköisesti päättyvä kyyneliin:

“Niin kauan kuin härkämarkkina jatkuu, Bitcoin-treasury-yhtiöt — eivät kovin erilaisia kuin Ponzi-huijaus Ponzi-huijauksen päällä — saattavat menestyä. Mutta ‘kryptotalvet’, kuten ‘veljet’ huomasivat vuosina 2018 ja 2022, ovat yleensä ankarat; kun seuraava tulee, BTC-sijoittajat joutuvat kokemaan tuplasti enemmän kurjuutta.”

Bitcoin-markkinat ovat hauraat, varoittaa asiantuntija

Bitcoinin lasku alle 110 000 dollarin on paljastanut markkinoiden rakenteen haurauden. Ohut likviditeetti, vivutettuja positioita ja suuret ETF-ulosvirtaukset voimistivat myyntiaaltoa, totesi MEXC Venturesin sijoitusjohtaja Leo Zhao Cryptonewsille.

Sen jälkeen kun BTC oli hetkellisesti noussut yli 117 000 dollarin Fedin puheenjohtaja Jerome Powellin Jackson Hole -kommenttien jälkeen, vauhti ei kuitenkaan kestänyt.

Zhao sanoi pudotuksen heijastaneen “yhdistelmää ohuesta likviditeetistä, ETF-sijoitusten uudelleensuuntaamisesta ja OG-BTC-haltijoiden raskaasta voittojen kotiuttamisesta”.

900 miljoonan dollarin vivutetut kryptopositiot pyyhkiytyivät Bitcoinin romahduksen keskellä

Yli 900 miljoonan dollarin arvosta vivutettuja positioita likvidoitiin, mikä osoittaa kuinka venyneitä altistukset olivat ennen kuin myyntipaine kiihtyi.

Yksi tärkeimmistä laukaisijoista oli 24 000 horrostilassa olleen Bitcoinin siirto pörsseihin, minkä Zhao sanoi “vyöryneen jo valmiiksi hauraan order bookin läpi” ja auttaneen käynnistämään viikonlopun romahduksen.

Alkuviikon elpymisyritys pysähtyi 113 000 dollariin, mikä viittaa siihen, että karhut pyrkivät vakiinnuttamaan kontrollinsa.

Bitcoin-ETF:t, jotka olivat aiemmin tarjonneet hintatukea, kirjasivat yli miljardin dollarin ulosvirtaukset viime viikolla — jyrkimmät sitten maaliskuun. Tasaisen sisäänvirtauksen kääntyminen vei markkinoilta tärkeän vakauttavan tekijän.

Sijoittajien rotaatio Ethereumiin on kiihtynyt

Samaan aikaan sijoittajien rotaatio Ethereumiin on kiihtynyt. ETH:iin sidotut tuotteet keräsivät elokuussa useiden miljardien sisäänvirtaukset, kun token ylitti Bitcoinin tuotot, jättäen BTC:n “väliaikaisesti jälkeen pääoman rotaatiosyklissä”, Zhao totesi.

Ketjudata osoitti myös realisoitujen voittojen romahtaneen lähelle nollatulosta, mikä vahvisti markkinoiden heikkenevää uskoa.

Lyhyen aikavälin nousut eivät ole toistaiseksi olleet kestäviä, ja treidaajat keskittyvät downside-suojauksiin ja hedging-strategioihin.

Vaikka piensijoittajien sentimentti on heikko, Zhao sanoi institutionaalisten ja valtioiden ostajien pysyvän aktiivisina. Nämä toimijat ovat kasvattaneet positioitaan kurssilaskun aikana, vaikka vähittäiskysyntä on hiipunut.

Bitcoin on nyt Zhaon kuvaamassa “kriittisessä taitekohdassa”, jossa on kaksi mahdollista lyhyen aikavälin polkua: konsolidointi 110 000–120 000 dollarin alueella tai lasku alemmas testaamaan psykologista tukea 105 000–100 000 dollarissa.

“Uuden makrotason katalyytin puuttuminen… on todennäköisesti ajamassa BTC:tä konsolidaatiokauteen, kun markkinat sulattavat viimeaikaista jakelua”, hän sanoi.

Pitkän aikavälin Bitcoin-näkymät edelleen vahvat

Vaikka lyhyen aikavälin kuva vaikuttaa epävarmalta, Zhao korosti, että Bitcoinin pitkän aikavälin perusta pysyy ennallaan. Institutionaalinen akkumulaatio ylittää edelleen uusien kolikoiden liikkeeseenlaskun, luoden rakenteellisen tarjontapaineen.

Hän päätteli, että kun makrohaasteet helpottavat, Bitcoinilla on edelleen pohja “uudelle yritykselle kohti ennätyskorkeuksia 130 000 dollarissa ennen vuoden loppua.”

Bitcoin saattaa olla matkalla suureen nousuun tänä vuonna, arvioi SOL Strategiesin toimitusjohtaja Leah Wald.

Viime viikolla Wald sanoi näkevänsä maailman suurimman kryptovaluutan mahdollisesti nousevan noin 175 000 dollariin vuoden loppuun mennessä, tavoite, jota hän kuvaili konservatiiviseksi verrattuna muiden huippusijoittajien ja rahastonhoitajien ennusteisiin.

Pidemmällä aikavälillä Wald viittasi kunnianhimoisiin arvioihin, joiden mukaan Bitcoin voisi nousta miljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä, alleviivaten institutionaalisten toimijoiden kasvavaa uskoa.

Galaxy Digitalin toimitusjohtaja Mike Novogratz on kuitenkin kiistänyt arviot, että Bitcoin voisi nousta miljoonaan dollariin lähitulevaisuudessa, varoittaen, että tällainen liike kuvastaisi todennäköisemmin Yhdysvaltojen talouden romahdusta kuin krypton menestystarinaa.