Manipuloiko BlackRock Bitcoin-markkinoita? Hinta pudonnut

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on tällä hetkellä alle 110 000 dollarissa. Nousua on tullut puolen prosentin verran viimeisen 24 tunnin aikana. Päivittäinen kaupankäyntivolyymi on 43,49 miljardia dollaria ja markkina-arvo 2,17 biljoonaa dollaria. Sijoittajafiiliksen mukaan pohjaa ei ole vielä saavutettu.

Santimentin mukaan sosiaalisessa mediassa “osta laskuun” -maininnat ovat nousussa Bitcoinin lähestyessä kriittisiä tasoja. Historiallisesti tämä viittaa siihen, että myyjät eivät ole vielä valmiita. Todellinen pohja syntyy sijoittajaväsymyksestä, kapitulaatiosta ja ostokiinnostuksen puutteesta – näitä ei ole vielä nähtävissä.

Tämä tarkoittaa, että Bitcoin voi kohdata vielä lyhytaikaista painetta ennen kestävää käännettä. Treidaajille tämä tarkoittaa varovaisuutta, sillä likviditeettiansat ovat mahdollisia tulevina viikkoina.

BlackRock: valtava Bitcoin-myynti

Maailman suurin varainhoitaja BlackRock on joutunut tarkastelun kohteeksi, kun lohkoketjudata paljasti yhtiön siirtäneen miljoonien dollareiden edestä Bitcoineja vain päiviä sen jälkeen, kun se oli tehnyt joitakin historian suurimmista ETF-ostoistaan.

Toiminta on herättänyt keskustelua markkinatoimijoiden keskuudessa – osa pitää sitä “manipulaationa”, kun taas toiset viittaavat tavanomaiseen salkun tasapainotukseen.

On-chain-analytiikkapalvelu Arkhamin mukaan BlackRockin seurattu kryptosalkku on tällä hetkellä arvoltaan 98,95 miljardia dollaria, ja lähes koko altistus koostuu Bitcoinista ja Ethereumista.

Bitcoin muodostaa leijonanosan salkusta: 746 016 BTC, joiden arvo on noin 82,43 miljardia dollaria eli 83 % salkusta.

Ethereum seuraa perässä 3,762 miljoonalla ETH:lla, joiden arvo on 16,51 miljardia dollaria, vastaten noin 16,7 prosenttia. Yhdessä BTC ja ETH muodostavat 99,7 % BlackRockin koko kryptovaroista – muut omaisuuserät ovat merkityksettömiä vertailussa.

Data osoittaa kymmeniä suunniteltuja siirtoja, joissa jokainen sisälsi 300 BTC:tä – noin 33,5 miljoonaa dollaria siirtoa kohden – ja ne lähetettiin useisiin osoitteisiin viimeisen 24 tunnin aikana. Mukana oli myös pienempiä siirtoja, kuten 201,7 BTC:n lähetys, jonka arvo oli noin 22,6 miljoonaa dollaria.

Siirtojen johdonmukaisuus viittaa ETF-lunastuksiin tai salkun tasapainotukseen pikemminkin kuin satunnaisiin lompakkosiirtoihin.

Ethereum-varojen osalta ei havaittu vastaavia siirtoja, mikä viittaa siihen, että ETH säilytetään passiivisesti säilytyksessä, kun taas Bitcoin toimii ETF-likviditeetin hallinnan keskiössä.

Siirrot tapahtuivat heti suuren ostoaaltojakson jälkeen. Elokuun 14. päivänä, vain tunteja sen jälkeen kun odotettua korkeampi Yhdysvaltain tuottajahintaindeksi (PPI) laukaisi jyrkän romahduksen kryptomarkkinoilla, BlackRockin iShares Bitcoin Trust (IBIT) ja iShares Ethereum Trust (ETHA) toteuttivat yhden historian suurimmista päivittäisostoistaan.

Yli miljardin dollarin ostot päivässä

Yhtiö osti 4 428 BTC:tä, noin 526 miljoonan dollarin arvosta, ja 105 900 ETH:ta, joiden arvo oli 488 miljoonaa dollaria – yhteensä yli miljardi dollaria yhden päivän aikana.

Ajankohta oli silmiinpistävä. Työtilastoviraston mukaan heinäkuun PPI nousi 0,9 %, selvästi yli odotetun 0,2 %:n – suurin nousu sitten helmikuun 2025.

Laskusuhdanteesta huolimatta BlackRock jatkoi ETF-tuotteidensa aggressiivista kasvattamista. Elokuun 18. päivänä yhtiö osti 568 BTC:tä (62,6 miljoonaa dollaria) sekä 65 901 ETH:ta (292,6 miljoonaa dollaria).

Seuraavana päivänä yhtiö hankki toiset 413 BTC:tä 46 miljoonalla dollarilla ja 73 864 ETH:ta 342,6 miljoonan dollarin arvosta. Kahdessa päivässä BlackRock lisäsi lähes 750 miljoonan dollarin verran uusia krypto-omistuksia.

Toimet osoittavat yhtiön kasvavaa vaikutusvaltaa digitaalisten omaisuuserien markkinoilla. Pelkästään BlackRockin 746 000 BTC:n positio edustaa yli 3,5 %:a Bitcoinin koko kierrossa olevasta tarjonnasta, ja sen 3,7 miljoonan ETH:n positio kattaa noin 3,1 % Ethereumin tarjonnasta.

Bitcoin säilyy yhtiön salkun ydinvarantona ja sitä kierrätetään aktiivisesti ETF-toiminnan kautta, kun taas Ethereum toimii pitkän aikavälin strategisena reservinä.

Aggressiivinen kertyminen on ristiriidassa viimeaikaisen sijoittajaluottamuksen kanssa. Yhdysvalloissa noteeratut spot Bitcoin ETF:t kirjauttivat viime viikolla kuusi peräkkäistä myyntipäivää, joiden kokonaissumma ylitti miljardin dollaria.

Suurin yksittäinen lunastus nähtiin elokuun 19. päivänä, jolloin 523 miljoonaa dollaria vedettiin pois Bitcoinin korjatessa ennätyksistä alaspäin.

Bitcoin ETF:t jäivät Ethereumin taakse elokuussa

Ethereum-pohjaiset pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) ovat nousseet elokuussa rajusti, houkutellen miljardeja uutta pääomaa ja ohittaen Bitcoin ETF:t päivittäisissä rahavirroissa.

SoSoValuen datan mukaan Yhdysvalloissa listatut Ethereum ETF:t ovat keränneet elokuussa yhteensä 4 miljardia dollaria nettosisäänvirtausta, mikä nostaa niiden kokonaisarvot 30,17 miljardiin dollariin – eli 5,4 % Ethereumin markkina-arvosta.

Heinäkuussa 2024 lanseeratuista Ethereum ETF:istä on tähän mennessä kertynyt 13,6 miljardia dollaria, ja elokuu on ollut niiden toiseksi vahvin kuukausi tähän mennessä.

Käänne tapahtui ailahtelevan kuukauden alun jälkeen. Elokuun 19. päivänä Ethereum ETF:t kärsivät kaikkien aikojen pahimman myyntipäivänsä, kun lunastuksia tehtiin yhteensä 429 miljoonan dollarin edestä – erityisesti Fidelityn ja Grayscalen toimesta.

Jo seuraavana päivänä rahavirrat kuitenkin kääntyivät. BlackRockin iShares Ethereum Trust (ETHA) keräsi 233,6 miljoonaa dollaria elokuun 21. päivänä, Fidelityn FETH lisäsi 28,5 miljoonaa dollaria – yhteensä lähes 288 miljoonaa dollaria. Momentum jatkui 337,7 miljoonalla 22.8., 443,9 miljoonalla 25.8. ja huipentui ennätykselliseen 455 miljoonaan dollariin 26.8.

BlackRock on noussut selväksi markkinajohtajaksi Ethereum ETF:ien saralla. Sen ETHA-tuote hallitsee 17,2 miljardin dollarin nettovarallisuutta – yli puolet koko markkinasta. Fidelity seuraa 3,7 miljardilla ja Bitwisen ETHV 3,2 miljardilla dollarilla. Lunastusten vaivaama Grayscalen ETHE on myös kirjannut harvinaisia positiivisia sisäänvirtauksia, mukaan lukien 5,7 miljoonaa dollaria 27.8.

Tämä raju nousu heijastaa muuttuvaa institutionaalista tunnelmaa. Elokuun 21.–26. välisenä aikana Ethereum ETF:t vetivät 1,83 miljardia dollaria, kun Bitcoin-rahastot saivat vain 171 miljoonaa. Elokuun 26. päivänä Ethereum ETF:t keräsivät 455 miljoonaa dollaria, kun Bitcoinin rahastot saivat vain 81 miljoonaa.

Analyytikot näkevät rahavirtojen heijastavan kiihtyvää institutionaalista kysyntää Ethereumia kohtaan, mikä asemoi sen Wall Streetin toiseksi tärkeimmäksi kryptosijoituskohteeksi Bitcoinin rinnalle.

Bitcoin hintaennuste 1.9.2025

Elokuun puolivälistä lähtien Bitcoin on liikkunut laskevassa kanavassa eikä ole onnistunut puhkaisemaan sen ylärajaa, mikä pitää Bitcoinin kurssin edelleen laskusuuntaisena. 2 tunnin kaaviossa BTC konsolidoituu 109 000 dollarin tasolla testattuaan ensin 107 300 dollarin tukitasoa.

50 päivän SMA on 110 340 dollaria ja 200 päivän SMA 114 136 dollaria. Nousuun tarvitaan näiden vastustasojen ylitys.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: TradingView

Momentti on vaihtelevaa mutta kehittymässä positiiviseen suuntaan. RSI on noussut 47:ään oltuaan aiemmin ylimyyty. MACD on edelleen negatiivinen, mutta histogrammi kapenee. Treidaajat seuraavat myös useiden spinning top -kynttilöiden muodostumista tukitasolla.

Tällaiset kuviot ennakoivat usein trendin muutoksia, jos volyymi tukee liikettä.

Ensimmäinen vastustaso on 111 350 dollaria, huomauttaa analyytikko Arslan Ali viestipalvelu X:ssä. Jos se ylitetään, seuraavat tasot ovat 113 500 ja 200 päivän SMA:n kohdalla 114 136 dollaria. Sen jälkeen seuraava tavoite on 115 700 dollaria. Mikäli näin ei käy, voidaan nähdä laskua tasoille 107 300, 105 150 ja 103 350 dollaria.

Keskipitkän aikavälin ennuste ja kauppastrategia

Nykyinen asetelma on epäsymmetrinen. Jos hinta murtautuu ulos laskevasta kanavasta, momentti voi muuttua nopeasti ja keskipitkällä aikavälillä hinta voi nousta 130 000 dollariin. Historiallisesti tällaiset konsolidointivaiheet ovat päättyneet merkittäviin nousuihin aiemmissa härkäsykleissä.

Treidaajille asetelma tarkoittaa breakoutin tarkkailua 111 350 dollarin yläpuolelle, yhdistettynä RSI:n vahvistumiseen ja MACD:n kääntymiseen positiiviseksi.

Vahvistetun uudelleentestauksen kohdalla sisääntulohinta voi olla 113 500 dollaria lyhyellä aikavälillä ja 115 700 dollaria toisena tavoitteena. Jos hinta laskee, stop-loss 107 300 dollarin alapuolella voi auttaa hallitsemaan riskiä laskupaineen kasvaessa. Tässä voi toisaalta myös avautua paikka ostaa Bitcoinia.

Vaikka varovaisuus on paikallaan, laajempi Bitcoin-sykli pysyy edelleen ennallaan. Koska tarjonta on rajoitettu 21 miljoonaan BTC:hen ja instituutiot kasvattavat kiinnostustaan, tämä konsolidaatiovaihe ei ehkä ole loppu – vaan lähtölaukaus seuraavalle suurelle nousulle.

Pitkän aikavälin sijoittajille tämä voi olla akkumulointivaihe ennen kuin kuusinumeroinen hinta saavutetaan.

