Onko 10 000 dollarin Ethereum pian totta? ETF paisui

Sijoittajat ovat hiljaisesti keränneet Ethereum-tokeneita viimeaikaisesta laskusta huolimatta pörssinoteerattujen rahastojen (ETF:ien) kautta, mikä viittaa positiiviseen Ethereum-hintaennusteeseen lähitulevaisuudessa.

Farside Investorsin tiedot osoittavat, että pelkästään BlackRockin Ethereum-rahasto keräsi viime viikolla nettomääräisesti 512 miljoonaa dollaria pääomaa.

7,6 prosentin seitsemän päivän laskun jälkeen tämä on vahva merkki siitä, että sijoittajat ovat päättäneet ostaa laskuista.

Viime viikolla Yhdysvaltain keskuspankki laski ohjauskorkoa 25 peruspisteellä odotusten mukaisesti. Samaan aikaan markkinatoimijat odottavat samanlaista koronlaskua ensi kuussa.

Alhaisemmat korot työntävät sijoittajia riskipitoisempiin omaisuuseriin, kuten kryptovaluuttoihin. CoinMarketCapin tiedot vahvistavat tämän näkemyksen, sillä altcoinien yhteenlaskettu markkina-arvo on noussut yli 1,7 biljoonaan dollariin.

Altcoin-kauden alkaessa virallisesti vaikuttaa siltä, että ETH on matkalla kohti 10 000 dollaria.

Ethereum hintaennuste 23.9.2025

Ethereum lähestyy kriittistä 4 000 dollarin tukitasoa – entistä vastustasoa, joka voi nyt toimia voimakkaana ponnahduslautana suurelle nousulle.

Kaupankäyntivolyymit ovat kasvaneet viimeisen 24 tunnin aikana, kun Ethereumin kurssi laski 15 %, aiheuttaen yli 1,5 miljardin dollarin likvidaatiot – suurimman long-likvidaation aallon kuuteen kuukauteen.

Tämä aggressiivinen pudotus saattoi puhdistaa heikot kädet pois, luoden mahdollisuuden uusille ostajille palata markkinoille merkittävällä alennuksella. ETH liikkuu nyt lähellä kahden kuukauden alhaisinta hintatasoa.

Jos hinta pitää kiinni 4 000 dollarin tasosta ja ponnahtaa jyrkästi ylös, tie kohti 10 000 dollaria muuttuu yhä todennäköisemmäksi – tarjoten mahdollisesti 140 % nousuvaraa, jos ostaa Ethereumia nyt.

Fedin korkopäätös toi kryptomarkkinoille 1,9 miljardia dollaria

Digitaalisten omaisuuserien sijoitustuotteet kirjasivat viime viikolla 1,9 miljardin dollarin nettovirrat Yhdysvaltain keskuspankin vuoden 2025 ensimmäisen koronlaskun jälkeen, kertoo CoinSharesin data.

Kyseessä oli toinen peräkkäinen nousuviikko, ja hallinnoitavat varat (AuM) nousivat vuoden korkeimpaan lukemaan, 40,4 miljardiin dollariin.

Bitcoin ja Ethereum johtavat 1,9 miljardin virtauksia koronlaskun jälkeen

Fed laski ohjauskorkoaan 25 korkopisteellä 17. syyskuuta, tavoitehaarukan laskiessa 4,25 prosenttiin. Kyseessä oli ensimmäinen lasku sitten vuoden 2023, jonka taustalla olivat heikentyneet työmarkkinat ja maltillisempi inflaatio.

Vaikka päätöstä kuvailtiin “haukkahenkiseksi laskuksi”, koska päättäjät viestivät varovaisuudesta lisälaskujen suhteen, sijoittajat suuntasivat loppuviikosta kryptoihin: torstain ja perjantain aikana sisään virtasi yhteensä 746 miljoonaa dollaria.

Bitcoin-rahastot keräsivät suurimman osan varoista, 977 miljoonaa dollaria. Tätä edelsi edellisviikon 2,4 miljardin dollarin sisäänvirtaus, mikä nosti Bitcoinin neljän viikon kokonaissumman 3,9 miljardiin dollariin SoSoValuen mukaan.

Short-Bitcoin-tuotteet jatkoivat heikentymistään, kirjaten 3,5 miljoonan dollarin ulosvirtauksen. Niiden hallinnoitavat varat laskivat monivuotiseen pohjalukemaan, 83 miljoonaan dollariin.

Myös Ethereum hyötyi selvästi, keräten 772 miljoonaa dollaria. Tämän myötä Ether-pohjaisten ETF-tuotteiden vuosikertymä nousi ennätykselliseen 12,6 miljardiin dollariin.

Solana ja XRP kiinnostivat nekin sijoittajia: Solana sai 127,3 miljoonan ja XRP 69,4 miljoonan dollarin nettovirrat.

Markkinareaktiot Fedin koronlaskuun olivat ailahtelevia. Bitcoin nousi torstaina hetkellisesti yli 117 000 dollarin, mutta painui takaisin 115 089 dollariin artikkelin julkaisuhetkellä, laskien 1,2 % vuorokaudessa ja ollen 7 % alle kaikkien aikojen huipun, 124 128 dollarin.

Ether nousi viikon aikana jopa 4 600 dollariin, mutta palautui noin 4 465 dollariin. Yli 105 miljoonaa dollaria likvidoitiin kryptomarkkinoilla Fedin puheenjohtajan Jerome Powellin lehdistötilaisuuden jälkeen — 88,8 miljoonaa pitkistä ja 17 miljoonaa lyhyistä positioista.

Instituutioiden kiinnostus pysyi vahvana myös spot ETF -tuotteiden kautta. Bitcoin spot ETF -rahastoihin virtasi 222,6 miljoonaa dollaria 19. syyskuuta.

BlackRockin iShares Bitcoin Trust johti virtaa 246,1 miljoonan dollarin päivätuloksella, kun taas Grayscalen GBTC-rahastosta virtasi ulos 23,5 miljoonaa dollaria.

Bitcoin spot ETF -rahastojen kumulatiivinen nettovirta on nyt 57,7 miljardia dollaria, ja hallinnoitavat varat ovat yhteensä 152,3 miljardia dollaria — vastaten 6,6 % Bitcoinin markkina-arvosta.

Myös Ethereum ETF:t osoittivat vahvaa aktiviteettia. BlackRockin ETHA keräsi 144,3 miljoonaa dollaria, kun taas Grayscale, Fidelity ja Bitwise näkivät vaatimattomia ulosvirtoja.

Koko sektorin hallinnoitavat varat nousivat 40,3 miljardiin dollariin – ennätystasolle.

ETF-kilpa kiihtyy: SEC nopeuttaa listauksia ja uusia tuotteita lanseerataan

Uusi pääomavirta kryptorahastoihin ajoittui samalle viikolle, kun ETF-markkinoilla nähtiin vilkasta toimintaa Washingtonissa.

Tiistaina SEC vastaanotti viisi uutta hakemusta, mikä osoittaa, että liikkeeseenlaskijat haluavat tuoda markkinoille tuotteita, jotka liittyvät Bitcoiniin ja Ethereumin lisäksi muihinkin kryptovaroihin.

🌊 Crypto ETF filings flood the SEC with Avalanche, Sui, and Bonk products as 92 applications await October deadlines, testing regulatory limits.#Crypto #ETFshttps://t.co/PcKzgVk0hm — Cryptonews.com (@cryptonews) September 17, 2025

Uusissa ehdotuksissa on muun muassa Bitwisen spot Avalanche ETF, Defiance-yhtiön Bitcoin- ja Ethereum-pohjaiset strategiat sekä Tuttle Capitalin “Income Blast” -rahastot, jotka seuraavat Bonkia, Litecoinia ja Suita. T-Rex toi markkinoille myös vivutetun 2x Orbs ETF:n.

ETF-instituutin perustaja Nate Geraci arvioi, että alalla voidaan odottaa “tulvaporttien aukeamista” hakemusten osalta. Näiden myötä SEC:n käsittelyssä on nyt yli 92 krypto ETF -hakemusta, joista suurin osa odottaa päätöstä loka- ja marraskuussa.

Paine sääntelijöihin kasvoi keskiviikkona, kun SEC hyväksyi uudet listausstandardit Nasdaqille, Cboe BZX:lle ja NYSE Arcalle.

📢 The SEC has approved new rules allowing Nasdaq, Cboe and NYSE to fast-track crypto spot ETFs, opening the door to wider listings.#SEC #CryptoETFs https://t.co/IfxwJIqJ0K — Cryptonews.com (@cryptonews) September 18, 2025

Uusien sääntöjen ansiosta pörssit voivat listata hyödykepohjaisia rahasto-osuuksia, mukaan lukien spot krypto -ETF:t, ilman tapauskohtaista hyväksyntää. Listausaika voi lyhentyä yli 200 päivästä jopa 75 päivään.

Ensimmäisiä hyötyjiä odotetaan olevan Solanan ja XRP:n spot-rahastot.

Merkittävää on, että SEC on hyväksynyt Grayscalen Digital Large Cap Fundin (GDLC), joka on ensimmäinen monen kryptovaran ETP-markkinatuote.

Samana päivänä kaksi uutta ETF:ää aloitti kaupankäynnin Chicagossa: Dogecoin ETF (DOJE) Cboe BZX:llä, joka keräsi 6 miljoonaa dollaria ensimmäisen tunnin aikana, sekä spot XRP ETF (XRPR), joka saavutti 24 miljoonan dollarin kaupankäynnin kahdessa tunnissa.

Molemmat rahastot ovat REX Sharesin ja Osprey Fundsin liikkeeseen laskemia.

$GDLC (the first spot crypto '5' basket ETF) did $22m on its first day as an ETF. Really solid. $DOJE did $12m and $XRPR did $15m. All of them crush the avg ETF launch altho far cry from bitcoin. Still, gotta be happy with that if you are those issuers. — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 19, 2025

Bloombergin analyytikko Eric Balchunas raportoi, että DOJE, XRPR ja ensimmäinen spot krypto “basket” ETF (GDLC) ylittivät kaikki keskimääräiset lanseerausvolyymit, vaikka jäivät yhä Bitcoin-tuotteiden jälkeen.

