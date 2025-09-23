Nouseeko XRP suosta tulevien ETF-rahastojen myötä?

Jyrkkä viikonlopun pudotus on lähes pyyhkinyt syyskuun nousurallin pois, laskien XRP:n alle 3 dollarin ja horjuttaen sen noususuhdanteisia hintaennusteita.

Ripplen kryptovaluutta on noussut viimeisen 24 tunnin aikana pari prosenttia, mutta pudotusta on tullut noin kymmenen prosenttia viime viikon huipuista, kun markkinatoimijat näyttävät realisoivan voittoja ensimmäisen spot XRP ETF:n lanseerauksen jälkeen. Tilannetta pahensi lisäksi laajempi markkinan vetäytyminen uuden viikon alussa.

In the past 24 hours, 404,386 traders were liquidated for a total of $1.7 billion.



The vast majority of the damage was done to longs, who got liquidated for $1.62B.https://t.co/MT0EgNW8ib pic.twitter.com/rv75Behw4v — Lookonchain (@lookonchain) September 22, 2025

Yhdysvaltain makrotaloudellinen tilanne tukee silti edelleen nousumarkkinoita. Syyskuun inflaatio on hidastunut 2,18 prosenttiin, mikä vahvistaa perustetta korkoleikkausten jatkumiselle.

Koska markkinat hinnoittelevat vielä 0,50 %:n lisäkevennyksen ennen vuoden loppua, makrotaloudelliset olosuhteet tarjoavat vahvan selkärangan XRP:n nousurallin jatkumiselle.

XRP hintaennuste 23.9.2025

Viikonlopun lasku merkitsi valeläpimurtoa kolmikuukautisesta härkälippukuviosta, viivästyttäen XRP:n kurssin heinäkuussa alkanutta nousutrendiä.

Kaksoishuippukuvio on vahvistanut historiallisesti merkittävän 3,10 dollarin tason vastukseksi, mikä on laukaissut korjauksen takaisin 2,70 dollariin.

XRP / USD 4 tunnin kaavio, härkälipun valeläpimurto. Lähde: TradingView.

Tämä osuu yhteen lipun konsolidaatiovaiheen alarajan kanssa, mikä vahvistaa, että nousukuvio on edelleen voimassa – erityisesti kun hinta on pompahtanut takaisin 2,80 dollariin ja ostopaine näyttää elonmerkkejä.

RSI on painunut syvälle ylimyytyyn tilaan (20), mikä yleensä viittaa myyjien uupumukseen. Huomionarvoista on, että viimeksi kun RSI oli näin alhaalla, se johti jyrkkään takaisinostoon ja kesäkuun nousuralliin.

MACD-histogrammi osoittaa myös voimakasta piikkiä lähellä kultaisen ristin muodostumista, mikä viittaa siihen, että tämänpäiväinen myyntiaalto voi olla likvidaatiotapahtuma – ei välttämättä pidemmän laskusuhdanteen alku.

Jos ostajat yrittävät uutta läpimurtoa, 3,10 dollarin taso on avaintaso, joka tulisi kääntää tueksi. Onnistunut murto voisi vahvistaa pysyvän nousutrendin ja avata tien lipun 5 dollarin tavoitetasolle – 70 %:n nousu nykyisestä.

Lisäkatalyyttina toimivat mahdolliset tulevat Fedin korkoleikkaukset ja ETF-virtausten kasvu – nämä voisivat kiihdyttää rallin jopa 10 dollariin saakka, mikä merkitsisi 255 %:n nousua härkämarkkinan kypsyessä. Sen myötä nyt voisi olla hyvä paikka ostaa XRP:tä.

Valoa tunnelin päässä

Teoriassa XRP:llä on ollut valtava kasvupotentiaali perustamisestaan lähtien erityisesti verkon todellisen käyttöönoton näkökulmasta. Verrattuna perinteisiin järjestelmiin Ripple mahdollistaa rahoituslaitosten väliset – jopa rajat ylittävät – rahansiirrot halvemmalla, nopeammin ja läpinäkyvämmin.

Tällä hetkellä vielä harva suuri finanssialan toimija kehittyneillä markkinoilla käyttää Rippleä, vaikka merkkejä on jo ilmassa.

Maailmanlaajuisesti sitä ei kuitenkaan vielä käytetä merkittävässä mittakaavassa. Haasteet ovat olleet kaksiosaisia, huomauttaa taloussivusto Motley Fool. Ensinnäkin suuret pankit ja rahoitusyhtiöt ovat käyttäneet vanhoja maksujärjestelmiä vuosikymmenten ajan, ja ne ovat olleet haluttomia siirtymään suhteellisen uuteen verkkoon, jolla on vähemmän käytännön validointia. Toiseksi, Ripple on kärsinyt huonosta maineesta, jota ovat ruokkineet viranomaistutkinnot ja sääntelyelinten tarkastelu.

Viimeaikaisten tapahtumien vuoksi nämä molemmat haasteet saattavat kuitenkin alkaa väistyä jo tänä vuonna.

Tänä kesänä Ripple pääsi vihdoin viralliseen sovintoon Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) kanssa. Lisäksi Yhdysvalloissa sääntely-ympäristö on parantunut merkittävästi pelkästään viimeisten 12 kuukauden aikana. Yhdysvaltain lainsäätäjät vaikuttavat nyt huomattavasti halukkaammilta tekemään yhteistyötä kryptoyritysten kanssa vastuullisen kasvun tukemiseksi kuin aiemmin. Tähän on vaikuttanut kryptovaikuttajien aktiivinen Donald Trumpin voitelu.

Kaiken kaikkiaan Ripplen tilanne on parantunut huomattavasti vuonna 2025. Sen suurimmat kasvun esteet – alan skeptisyys ja tahrautunut maine – ovat hellittäneet merkittävästi.

Kun sääntelyviranomaiset suhtautuvat yhä suopeammin Ripplen visioon, saatamme lopulta nähdä laajamittaista käyttöönottoa tulevina vuosina. On kuitenkin hyvä muistaa, että suuri osa Ripplen 300 miljardin dollarin markkina-arvosta perustuu edelleen odotuksiin, ei vielä toteutuneeseen käyttöön. Todellisen käyttöönoton saavuttaminen on avainasemassa, jotta sijoittajat voivat hyötyä pitkässä juoksussa.

