Saako uusi XRP ETF laitettua lopulta Ripplen kurssin nousuun?

Toimittaja Markku Korhonen Toimittaja Markku Korhonen Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 22, 2025

Kryptovaluutta XRP käy kauppaa noin 2,8 dollarin hintaan. Pudotusta on tullut lähes kahdeksan prosenttia viimeisen 24 tunnin aikana, kaupankäyntivolyymin ollessa 4 miljardia dollaria.

Token nousi tällä viikolla 3,10 dollariin ennen kuin vetäytyi takaisin, huolimatta positiivisista uutisista, kuten Yhdysvalloissa listatusta XRP ETF:stä. Analyytikot sanovat, että XRP voi testata uudelleen 2,90 dollarin tasoa, sillä lyhyen aikavälin kaaviot osoittavat sekä varovaisuutta että mahdollisuuksia.

Analyytikot pitävät 2,90 dollaria tärkeänä tukitasona XRP:lle

Markkinastrategi Casitrades sanoo viestipalvelu X:ssä, että 2,98 dollaria on välitön tukitaso, joka XRP:n on pidettävä, jotta lisälasku vältetään. Hän näkee 2,92–2,94 dollarin alueen “perustana”, joka voisi vakauttaa hintakehitystä ja mahdollistaa nousun.

Ripplen tokenin on siis syytä päästä pian takaisin maanantaiaamun notkahduksestaan, jotta suunta saadaan korjattua.

Muut kauppiaat ovat samaa mieltä, huomauttaen, että XRP:n toistuvat testit 3 dollarin ympärillä osoittavat terveellistä markkinakiinnostusta.

🚨XRP Facing Critical Support. Watching $2.98 vs. Lower $2.90s! 🚨$XRP is taking a hit alongside #Bitcoin, and because it failed to make a new local high, the door is open for a deeper correction. The pattern is setting up an ABC with C-wave targets in the low $2.90s,… pic.twitter.com/zPuJ2mIN2U — CasiTrades 🔥 (@CasiTrades) September 19, 2025

Heidän mukaansa kyse ei ole romahtamisesta, vaan konsolidointi voi luoda pohjan toipumiselle. Tämä optimismi perustuu siihen, että 2,90–2,98 dollarin alue säilyy, josta on tullut sekä ostajien että myyjien taistelukenttä.

Hajonta viittaa mahdolliseen lyhyen aikavälin nousuun.

Analyytikko Casitrades varoittaa 2,90 dollarin testistä, jos 2,98 pettää.

2,92–2,94 dollaria nähdään vakaana palautumisalueena.

XRP- ja Dogecoin ETF:t keräsivät 54 miljoonaa heti avauksessa

Lyhyen aikavälin varovaisuudesta huolimatta XRP hyötyy kasvavasta institutionaalisesta tunnustuksesta. Ensimmäiset Yhdysvalloissa listatut XRP- ja Dogecoin ETF:t herättivät suurta kysyntää, saavuttaen yhteensä 54,7 miljoonan dollarin kaupankäyntivolyymin avauspäivänä.

Rex Ospreyn XRP ETF (tunnus XRPR) keräsi 37,7 miljoonaa dollaria – suurin avausvolyymi kaikista vuoden 2025 ETF-listauksista. Dogecoinin ETF (DOJE) yllätti myös 17 miljoonalla dollarilla, mikä nosti sen viiden parhaan joukkoon yli 700 uuden ETF:n joukosta tänä vuonna.

Bloombergin Eric Balchunas hehkutti XRPR:n alkua jopa “semi-shokiksi”. Hän kuvaili suoritusta ”huomionarvoiseksi” ja totesi, että suurin osa uusista ETF-tuotteista kamppailee yleensä ylittääkseen miljoonan dollarin kaupankäyntivolyymin avauspäivänään.

SEMI-SHOCK: Rex XRP ETF $XRPP is already at $24m in volume. That is way more than I would have thought. For context it's 5x more than any of the XRP futures ETFs did on Day One and it's only been 90min. pic.twitter.com/DKIDD6noZF — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 18, 2025

Lisäksi, kun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) hyväksyi tällä viikolla kryptopohjaisten ETF:ien geneeriset listausstandardit, mahdollisuudet täysin Ripple-kryptovaluuttaan perustuvan spot XRP ETF:n saapumiselle ovat kasvaneet entisestään.

REX-Ospreyn XRP ETF eli (XRPR) on laskenut avauksensa jälkeen nelisen prosenttia, selviää Yahoo Financen kaaviosta.

Vahva vastaanotto korostaa sijoittajien kasvavaa kiinnostusta altcoiniin perustuvia rahoitustuotteita kohtaan. Historiallisesti useimmat ETF:t aloittavat kaupankäynnin vain noin miljoonan dollarin päivävaihdolla. XRP ETF:n odotukset ylittänyt lanseeraus vahvistaa sen asemaa yhtenä markkinoiden vakiintuneimmista digitaalisista omaisuuseristä.

Ripplen teknologiajohtaja Stuart Alderoty totesi, että uudet kryptopohjaisten ETF:ien listausstandardit ovat merkittävä askel tämän omaisuusluokan viemisessä kohti valtavirran markkinoita. Hän lisäsi, että sääntelyselkeys ei ainoastaan vahvista politiikkaa, vaan myös lisää yhdysvaltalaisten sijoittajien luottamusta.

ETF-kysyntä korostaa sijoittajien luottamusta

Vaikka lyhyen aikavälin paineet jatkuvat, XRP houkuttelee edelleen instituutioita. Ensimmäiset Yhdysvalloissa listatut XRP- ja Dogecoin ETF:t saivat vahvan alun, yhteisen avauspäivän kaupankäyntivolyymin ollessa 54,7 miljoonaa dollaria.

XRP ETF (XRPR) johti 37,7 miljoonalla dollarilla — vuoden 2025 suurin avausvolyymi.

Dogecoinin ETF (DOJE) vakuutti myös 17 miljoonalla dollarilla, sijoittuen yli 700 uuden ETF:n joukossa viiden parhaan joukkoon.

Two ETFs approved and XRP is still sitting under $3. Don’t mistake suppression for weakness — it’s the setup. The disconnect between product launch and price won’t last — SonOfaRichard (@heythereRich) September 20, 2025

Vertailun vuoksi suurin osa ETF:istä aloittaa kaupankäynnin vain noin miljoonan dollarin volyymilla. XRP:n poikkeuksellinen lanseeraus osoittaa kasvavaa sijoittajakiinnostusta altcoiniin perustuvia rahoitustuotteita kohtaan ja vahvistaa sen asemaa yhtenä markkinoiden vakiintuneimmista digitaalisista omaisuuseristä.

XRP hintaennuste 22.9.2025

Teknisesti XRP:n kurssin kaavio näyttää laskevan kolmion, jossa laskevat huiput painavat vaakasuuntaista tukitasoa. 50 päivän EMA on 3,00 dollarissa, mikä toimii vastustasona, kun taas 200 päivän EMA on selvästi alempana 2,15 dollarissa, vahvistaen pitkän aikavälin trendiä.

Fibonaccin palautustasot heinäkuun noususta osoittavat 2,99 dollaria tasolle 0.382, joka on nyt paineessa, ja 2,79 dollaria 0.5-tasona.

Momentum on sekavaa. RSI on 50, neutraali. Kynttiläkaaviot osoittavat hylkäystä trendiviivalla, ja vauhti on hiipumassa. Yli 3,25 dollarin nouseminen on bullish-signaali, samoin 3,43 ja 3,66. Alle 2,90 dollarin lasku on bearish, ja seuraavat tuet löytyvät tasoilta 2,79 ja 2,58 ennen ostajien aktivoitumista.

Kauppiaille 2,79–3,25 dollaria on vaihteluväli. Jos tuki säilyy, voidaan nähdä hallittu nousu 3,60 dollariin ja sen yli, linjassa ETF-virtojen kanssa.

Tulevaisuutta ajatellen, jos likviditeetti ja institutionaalinen osallistuminen jatkavat kasvuaan, XRP:n pitkän aikavälin nousutrendi pysyy voimassa, ja 5 dollarin tavoite seuraavassa suuressa syklissä ei ole poissuljettu. Jos siihen suuntaan mennään, nyt voisi olla paikka ostaa XRP:tä.

Lue myös Yritykset uskovat nousuun – Bitcoin putosi 113 000 dollariin

Ennakkovaiheessa oleva Bitcoin Hyper (HYPER) yhdistää BTC:n turvallisuuden ja Solanan nopeuden

Bitcoin Hyper (HYPER) asemoituu ensimmäiseksi Bitcoinin omaksi Layer 2 -ratkaisuksi, joka toimii Solana Virtual Machinen (SVM) päällä. Sen tavoitteena on laajentaa BTC-ekosysteemiä mahdollistamalla salamannopeat ja edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset sekä jopa meemikolikoiden luominen.

Yhdistämällä Bitcoinin ylivertaisen turvallisuuden Solanan korkean suorituskyvyn infrastruktuuriin, projekti avaa ovia täysin uusille käyttötapauksille, mukaan lukien saumaton BTC-siltaus ja skaalautuva dApp-kehitys.

Tiimi on panostanut vahvasti luottamukseen ja skaalautuvuuteen, ja projekti on auditoitu Consultin toimesta sijoittajien luottamuksen varmistamiseksi.

Momentum kasvaa nopeasti. Ennakkovaiheen rahoitus on jo ylittänyt 17,2 miljoonaa dollaria, ja saatavilla oleva allokaatio on rajallinen. Tämänhetkisessä vaiheessa HYPER-tokenien hinta on vain 0,012945 dollaria – mutta se nousee ennakkovaiheen edetessä.

Voit ostaa HYPER-tokeneita Bitcoin Hyperin viralliselta verkkosivulta kryptolla tai pankkikortilla.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.