Asiantuntijat: Ethereum on digitaalista bensaa ja alihintainen

“Kakkoskrypto” Ethereum on suoriutunut paremmin kuin suuret tokenit viime viikkoina, sillä sen ETH/BTC-suhde on noussut 0,025:stä lähes 0,04:ään. Tämä tarkoittaa yli 40 %:n nousua.

Stablecoin-volyymit, validoijatoiminta ja tokenisaatiopilotit verkossa ovat lisääntymässä, samalla kun suuret instituutiot tutkivat käyttöönoton mahdollisuuksia kasvavan sääntelyselkeyden keskellä.

Artikkeli tiivistettynä: Ethereumin viimeaikainen ylisuoriutuminen on herättänyt uudelleen kiinnostusta sen roolista infrastruktuurina, erityisesti rakenteellisten treasury-yritysten keskuudessa.

Republic Technologiesin strategia keskittyy tuottoon validoijien ja johdannaisten kautta spekulatiivisen akkumuloinnin sijaan.

Toimitusjohtaja Daniel Liu näkee Ethereumin toiminnallisena omaisuutena, erillään Bitcoinin arvonsäilyttäjä-roolista.

Standard Charteredin digitaalisten omaisuuserien tutkimuksen globaali johtaja Geoffrey Kendrick pitää Ethereumia edelleen halpana.

Ethereumin asema suurimman osan kryptotalouden peruskerroksena näyttää vakiintuvan, vaikka markkinoiden volatiliteetti jatkuu.

Toisin kuin aiempien syklien spekulaatiovetoiset piikit, tätä vaihetta ohjaavat oikeudelliset kehykset ja infrastruktuurin kehitys. GENIUS-laki raivaa tietä Yhdysvaltain instituutioille, samalla kun stablecoin-sääntely etenee Aasiassa. Tämän seurauksena Ethereum nähdään yhä useammin paitsi kaupankäynnin kohteena myös kattavana järjestelmänä.

Yksi yrityksistä, jotka omaksuvat tämän näkemyksen, on Republic Technologies, pörssilistattu Ethereum-treasury-yritys, jota johtaa toimitusjohtaja ja perustaja Daniel Liu. Republic kerää ETH:ta ja käyttää sitä validoijaverkkojen ja rakenteellisten tuottostrategioiden kautta. Liu, joka työskenteli aiemmin suurten energiafinanssiprojektien parissa, uskoo, että Ethereum ei ole pelkkä omaisuuserä — se on infrastruktuuri.

Ethereum toimii digitaalisen polttoaineen tavoin rahoituskoneessa

Vuosien kokemus energiarahoituksesta saa Liun vetämään yhtäläisyyksiä Ethereumin maksudynamiikan ja perinteisten sähkömarkkinoiden välille. Hän vertaa validoijien kannustimia ja gas-maksuja kysyntävetoisiin energiahintoihin: kalliimpia huippukäytön aikaan, halvempia, kun kysyntä laskee.

“Ethereum on digitaalista polttoainetta”, Liu sanoi Cryptonewsille.

“Se on hyvin samanlaista kuin öljy teollisella aikakaudella… gas-maksut, validoijat, koko infrastruktuurijärjestelmä riippuu siitä.”

Tämä analogia ei ole vain teoreettinen. Se muokkaa tapaa, jolla Liu selittää Ethereumin hyötyjä sijoittajille ja instituutioille. “Kun puhun vanhoille johtajilleni tai kollegoilleni energia-alalta, he todella ymmärtävät, että siinä on järkeä”, hän sanoi.

Liun mukaan Ethereum ei pyri olemaan digitaalista kultaa kuten Bitcoin. Se pyörittää sovelluksia, mukaan lukien stablecoinit, tokenisaatioalustat ja DeFi-protokollat, samalla tavoin kuin energia tukee teollisia toimintoja. Tämä perushyöty, hän väittää, on se, mikä antaa ETH:lle pitkän aikavälin merkityksen.

Sääntelyselkeys vauhdittaa Ethereumin institutionaalista vaihetta

Liu uskoo, että viimeaikaiset poliittiset kehitykset avaavat Ethereumin kurssin seuraavan kasvuvaiheen. Keskeisimpänä niistä on GENIUS-laki, yhdysvaltalainen lainsäädäntöhanke, joka on tuonut uutta selkeyttä stablecoineihin ja digitaalisiin omaisuuseriin.

“GENIUS-laki todella poisti [sääntelyn] esteet… se avasi portit pääomalle”, hän sanoi.

Hän vertaa Ethereumin nykyhetkeä Bitcoinin läpimurtoon vuonna 2017, jolloin Wall Street alkoi nähdä BTC:n treasury-omaisuutena, vaikka useimmat instituutiot pysyivätkin sivussa.

Ethereumin kohdalla ero on Liun mukaan siinä, että sen käyttötapaukset ovat jo toiminnassa. Stablecoinit rakentuvat sen päälle. Tokenisoituja osakkeita testataan sen avulla. Pankkien sisäisiä varoja lasketaan liikkeelle sen kautta.

Vaikka ETH ja BTC liikkuvat yhä rinnakkain, Liu väittää Ethereumin erottuvan roolin alkavan merkitä. Bitcoin pysyy passiivisena sijoituksena, kun taas Ethereum integroidaan aktiivisiin järjestelmiin — maksujärjestelmiin, likviditeettiverkkoihin ja validoijainfrastruktuuriin.

Republic Technologies ottaa käyttöön tuottoon keskittyvän ETH-strategian

Republic Technologies on rakentanut toimintansa yksinkertaisen periaatteen varaan: kerätä ETH:ta ja tehdä siitä tuottavaa. Yritys hankkii ETH:ta rakenteellisten johdannaisstrategioiden kautta ja käyttää sitä kolmansien osapuolten ylläpitämien validoijaverkkojen kautta.

Lähestymistapa on mallinnettu Metaplanetista, japanilaisesta yrityksestä, joka valitsi samanlaisen tien Bitcoinin kanssa.

“Toivomme saavuttavamme hyvin samanlaisen tuloksen”, Liu sanoi.

Hän kuitenkin korosti yrityksen riskikattoa natiivin tuoton suhteen sanoen, että yrityksensä ei jahtaa kaksinumeroisia ketjussa syntyviä tuottoja. Ilman “tarpeettomia riskejä” yritys tähtää 6–8 %:n vuosituottoon.

Hän uskoo, että Ethereum-treasuryt tullaan lopulta arvioimaan kuten pörssiyritykset — kuinka tehokkaasti ne keräävät ETH:ta, kuinka ne hallitsevat validoijatuottoja ja kuinka ne suojaavat downside-riskiä.

“Kuka tahansa, joka katsoo näitä treasuryjä pitkällä aikavälillä, tarkastelee näitä mittareita”, Liu sanoi.

Republic on äskettäin suorittanut uudelleenjärjestelyn ja rebrandauksen, ja vaikka Liu ei halunnut paljastaa tulevia liikkeitä, hän sanoi kumppanuuksien ja varainhankinnan olevan käynnissä. “Haluamme suojata sijoittajiemme varoja ja omia varojamme mahdollisimman paljon”, hän lisäsi.

“Ethereum on tällä hetkellä halpa”

Standard Charteredin digitaalisten omaisuuserien tutkimuksen globaali johtaja Geoffrey Kendrick uskoo, että Ethereum (ETH) ja siihen liittyvät treasury-yritykset ovat edelleen aliarvostettuja huolimatta viimeaikaisista rahavirroista. Tämä tarkoittaisi sitä, että edelleen on hyvä aika ostaa Ethereumia, vaikka se on lähellä omaa ennätystään.

Tiistaina sähköpostitse antamissaan kommenteissa hän kutsui viimeisintä kahden päivän myyntiaaltoa “erinomaiseksi ostopaikaksi” sijoittajille. Hän vahvisti uudelleen nousujohteisen ETH-ennusteensa uutistoimisto Reutersille. Standard Chartered asetti vuoden loppuun hinnaksi 7 500 dollaria, mikä merkitsisi 68 %:n nousua nykyisistä tasoista.

Hän kutsui ETH:ta ja ETH-treasury-yrityksiä “halvoiksi” nykyisillä tasoilla ja toisti ennusteensa, että treasury-yritykset voisivat lopulta omistaa 10 % liikkeessä olevasta ETH:sta.

Tutkijan mukaan Ethereum-digitaaliomaisuustreasury-yritykset (DAT) ovat ostaneet 2,6 % kaikesta liikkeessä olevasta Etheristä kesäkuusta lähtien. Samaan aikaan pörssinoteeratut spot ETH -rahastot (ETF:t) ovat imeneet 4,9 % liikkeessä olevasta Ethereumista samalla ajanjaksolla.

Tämä on auttanut nostamaan ETH:n uuteen kaikkien aikojen ennätykseen 4 955 dollariin 24. elokuuta.

Ethereum-pudotus ei vaikuta Kendrickin 7 500 dollarin tavoitteeseen

Ethereum koki 5 %:n pudotuksen tiistaina ennen toipumistaan keskiviikkona. Token nousi 4,4 % viimeisen 24 tunnin aikana 4 624,34 dollariin, jättäen Bitcoinin ja laajemmat kryptomarkkinat taakseen.

Tokenin pudotus ATH-tasolta ei ole vaikuttanut Kendrickin 7 500 dollarin hintatavoitteeseen tälle vuodelle. Hän näkee viimeaikaisen myyntiaallon alle 4 500 dollarin tason sijoittajille mahdollisuutena ostaa dipistä.

Lisäksi hän korosti, että ETH-treasury-yritysten, kuten SharpLink Gamingin ja Bitmine Immersionin, arvostukset ovat laskeneet alle Saylorin Strategy-yrityksen nettovarallisuusarvon (NAV) kertoimien.

“Koska ETH-treasury-yritykset pystyvät hyödyntämään ETH:n 3 %:n staking-tuottoa, en näe syytä sille, miksi niiden NAV-kertoimien pitäisi olla alle MSTR:n kertoimen”, hän kirjoitti.

Lisäksi hän huomautti, että SharpLink Gamingin perjantainen ilmoitus omien osakkeiden takaisinostosta, jos sen mNAV laskee alle 1,0:n, luo “kovan pohjatason” arvostuksille.

Ethereum palautuu korjatakseen tappioita

CoinMarketCapin tietojen mukaan Ethereum nousi 10,28 % viime viikolla ja liikkuu artikkelin kirjoitushetkellä noin 4 600 dollarissa.

Keskeisiä ajureita ovat historiallinen short squeeze, valasakkumulaatio ja nouseva tekninen kehitys, joka rikkoi tärkeän vastustason.

Lisäksi keskitetyt pörssit (CEX:t) kokivat 74 500 ETH:n (344 miljoonan dollarin) nettovirran ulos 24 tunnin aikana, pääosin Binancesta. Pörssilikviditeetin väheneminen kiristää tarjontaa samalla, kun Ether ETF:t ja steikkaus luovat rakenteellista kysyntää.

Nousupuolella hinta kohtaisi vastustusta noin 4 630 dollarin tasolla. Nousun jatkuminen yli 4 720 dollarin vastustason voisi viedä hinnan kohti 4 840 dollarin vastustasoa.