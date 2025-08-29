XRP, Cardano ja Dogecoin nousevat 2025, ennustaa ChatGPT

Hiljattain uuden päivityksen saanut tekoäly ChatGPT v5 ennustaa edelleen nousujohteista kehitystä XRP:lle sen kasvavien reaalimaailman käyttötapojen ansiosta. Sama koskee Cardanoa sen laajentuvan ekosysteemin myötä sekä Dogecoinia, jota tukee vahva, vanhan koulukunnan meemihype.

Ethereum nousi juuri uuteen kaikkien aikojen huippuun 4 950 dollarissa ja osoitti olevansa edelleen altcoinien johtaja. Tämä liike nosti myös ETH-pohjaisia meemejä, kuten DOGE:a, ja loput altcoinit pomppasivat ylös ennen kuin tasaantuivat.

Bitcoin käy tällä hetkellä kauppaa 112 000 dollarissa, noin 10 % alle elokuussa saavutetun 124 000 dollarin ATH:n. Analyytikot pysyvät nousujohteisina, sillä kryptosääntely on helpompaa kuin koskaan, ja ChatGPT on samalla linjalla tämän näkemyksen kanssa.

XRP (Ripple): ChatGPT ennustaa räjähdysmäisen loppuvuoden rallin vasta alkavan

Vuosi 2025 on ollut XRP:n läpimurtovuosi, kun se voitti SEC:n oikeustaistelussa, ylitti 1 dollarin rajan ja nousi 400 % viimeisen 12 kuukauden aikana. ChatGPT ennustaa, että rallissa on vielä paljon voimaa jäljellä.

XRP:n käyttöönotto kiihtyy, kun yhä useampi hyödyntää verkkoa. Virallinen XRP Mastercard on juuri lanseerattu, mikä tuo sen suoraan luottokorttimaailmaan. ETF näyttää todennäköiseltä lokakuussa, mikä antaa lisää vauhtia. Myös kaaviot tukevat hypeä.

Kaavio osoittaa, että loppuvuoden ralli voi viedä XRP:n aina 10 dollariin asti, jos markkinat pysyvät vahvoina. Volyymi on kasvussa ja kasvutilaa löytyy, jos hinta onnistuu pitämään 2,90 dollarin tason.

Potentiaalinen liike kohti 10 dollaria on pitkällä aikavälillä selvä, mutta ensin sen on murtauduttava 3,66 dollarin vastustasosta, josta hinta aiemmin torjuttiin, ennen kuin se putosi alle 3 dollarin.

ADA (Cardano): 1 dollarin rikkominen lähempänä kuin koskaan

Cardano on samassa veneessä kuin XRP, ja sen ETF-päätöksellä on lokakuinen määräaika. ADA:n suorituskyky viimeisen 365 päivän aikana on ollut erinomainen, yli 140 %:n nousu 0,32 dollarista 0,82 dollariin.

1 dollarin vastustason rikkominen näyttää nyt läheisemmältä kuin koskaan, ja monet vaikuttajat, kuten Alex Becker, sanovat sen olevan suosikkikolikkonsa ja matkalla kohti 3 dollaria.

ADA yrittää murtautua pitkästä laskutrendistään ja pysyy vakaasti 200 EMA:n (0,73 dollarissa) yläpuolella, mikä on vahva tukitaso. Suurimmat vastustasot löytyvät 0,95–1 dollarin alueelta, joka on ensimmäinen todellinen este ennen kuin voidaan edes ajatella 1,20 dollarin vyöhykettä, jota ChatGPT ennustaa.

RSI on noin 60:ssä, mikä on edelleen vahva taso ja mahdollistaa nousun. MACD on melko tasainen, mutta lähestyy noususignaalia, joka voi kääntää momentumin nopeasti, jos volyymi kasvaa.

Tämä skenaario on mahdollinen. Yli 0,80 dollarin pysyminen pitää läpimurto-yrityksen hengissä. 1 dollarin vahva rikkominen avaa oven 1,30 dollariin ja ehkä jopa 3 dollariin, jos ostajat ryntäävät mukaan. Jos hinta kuitenkin putoaa, 0,73 dollaria on turvaverkko.

Dogecoin (DOGE): Aloittamassa meemikolikkorallin?

Grayscale ravisutti markkinoita jättämällä ETF-hakemuksen Dogecoinille, tehden siitä ensimmäisen koskaan ehdotetun meemikolikkoon sidotun ETF:n. Ei yllätä, että kyseessä on DOGE, sillä se on yksi alan OG:ista.

Lokakuusta on tulossa avainkuukausi altcoineille, sillä Dogecoinin ETF-päätöksen määräaika on silloin. Bloombergin mukaan useimmilla näistä ETF:istä on yli 85 %:n mahdollisuus tulla hyväksytyiksi, ja meemikolikko-ETF voisi olla todellinen pelinmuuttaja.

Dogecoinin kurssi on ollut konsolidaatiossa jo jonkin aikaa eikä ole rikkonut 0,20 dollarin tukea. DOGE liikkuu nyt 0,21 dollarissa noustuaan pitkästä laskevan kanavan trendistä, mutta todellinen testi on 0,48 dollarissa — se on tärkein vastustaso, joka on murrettava ennen mahdollista hurjaa nousua.

Jos DOGE onnistuu kääntämään tämän tason tueksi, 1 dollarin tavoite tulee kuvaan. RSI on 46:ssa, neutraalilla tasolla ja odottaa suuntaa. MACD on hieman negatiivinen, mutta ei huolestuttava. Analyytikot odottavat pian läpimurtoa, joka voisi johtaa meemikolikkojen ryntäykseen.

Tiedätkö, mikä pärjää parhaiten tällaisessa rallissa? Uudet lanseeraukset, joita niiden yhteisö tukee voimakkaasti – ja Maxi Doge on täydellinen esimerkki. Se jäljittelee Dogecoinin menestystä, ja kaikilla on vielä mahdollisuus päästä mukaan ajoissa.

