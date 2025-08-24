XRP, Ethereum ja Solana tuottavat loppukesän, ennustaa Claude

Anthropicin tekoäly Claude ennustaa, että kolme parasta altcoinia, XRP, Ethereum ja Solana, voivat tuottaa merkittäviä tuottoja tulevien viikkojen aikana. Clauden mukaan ne tarjoavat sijoittajille mukavan lisätienestin kesän loppuun mennessä.

Toistaiseksi tie eteenpäin on kuitenkin epätasainen. Viime torstaina Bitcoin saavutti uuden ennätyskorkeuden, 124 128 dollaria, ohittaen hieman aiemman huippunsa 122 838 dollaria, joka asetettiin muutama viikko aiemmin.

Tämä vauhti hiipui, kun Yhdysvalloissa julkaistiin odotettua kuumemmat heinäkuun inflaatioluvut. Se laukaisi myyntiaallon ja veti BTC:n hetkellisesti alle 115 000 dollarin seuraavana maanantaina.

Viimeaikaisesta volatiliteetista huolimatta moni epäilee, että Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset saattavat vihdoin antaa alalle kaivatun selkeyden.

Presidentti Trump antoi äskettäin siunauksensa GENIUS Act -laille, maan ensimmäisen laajamittaiselle stablecoin-säädökselle. GENIUS Act edellyttää, että kaikki stablecoinit ovat täysin reservien tukemia.

Samanaikaisesti SEC esitteli Project Crypton, merkittävän aloitteen, jonka tavoitteena on muokata sitä, miten arvopaperisäännökset soveltuvat digitaaliset varoihin.

Kun tämä uusi kehys alkaa hahmottua, monet analyytikot odottavat uutta räjähtävää härkäjuoksua, jossa altcoinit johtaisivat ensimmäistä kertaa. Jos Clauden ennuste osuu oikeaan, XRP, Ethereum ja Solana voivat erottua suurimpina hyötyjinä.

XRP (Ripple): Claude ennustaa 7 dollaria syksyyn mennessä

Clauden tekoälyanalyysin mukaan XRP:n kurssi voi nousta kohti 7 dollaria elokuun loppuun mennessä, mikä on yli kaksinkertainen sen nykyisestä hinnasta.

XRP:n kehitys vuonna 2024 on jo ollut vaikuttavaa. 18. heinäkuuta se nousi 3,65 dollariin, ylittäen vuoden 2018 huipun (3,40 $), ennen kuin se korjasi noin 20,6 % tämän päivän tasoille. Yleinen markkinasentimentti pysyy epävarmana kuumien inflaatiolukujen vuoksi, mikä on vaikuttanut myös teknologiayhtiöihin.

Kuitenkin XRP:n käyttöönotto ja maine jatkavat kasvuaan. Viime vuonna YK:n pääoma- ja kehitysrahasto hyväksyi XRP:n toimivaksi ratkaisuksi rajat ylittäviin maksuihin kehittyvillä markkinoilla.

Ripple myös pääsi sopuun SEC:n kanssa sen jälkeen, kun viranomainen luopui neljä vuotta kestäneestä oikeusjutusta. Tämä tapahtui vuoden 2023 ratkaisevan tuomion jälkeen, jossa todettiin, etteivät vähittäismyynti-XRP-kaupat täytä arvopaperin määritelmää. Tämä ennakkotapaus suojaa XRP:tä ja useimpia suuria altcoineja joutumasta luokitetuiksi luvattomiksi arvopapereiksi.

Jos XRP saavuttaa uudelleen heinäkuun huippunsa, Claude ennustaa, että 5–7 dollaria kuukauden loppuun mennessä on realistinen tavoite. Huomionarvoista on, että sen kaaviossa on viime vuoden aikana ilmestynyt kolme härkälippua, mikä viittaa vahvasti jyrkän läpimurron mahdollisuuteen syksyä kohti.

Teknisesti XRP:n RSI on 43, mikä heijastaa jatkuvaa myyntipainetta. Silti monet kauppiaat näkevät korjauksen ostopaikkana, etenkin Ripplen kasvavan institutionaalisen integraation ja pro-sääntelyasenteen vuoksi.

Viimeisen vuoden aikana XRP on noussut 376 %, mikä on huomattavasti enemmän kuin Bitcoinin 88 % ja Ethereumin 58 % samana aikana.

Ethereum ($ETH): Claude ennustaa suurta hinnannousua krypton johtavalle älysopimusalustalle

Ethereum ($ETH) jatkaa hallitsevana hajautettujen sovellusten ja rahoituksen selkärankana, sen markkina-arvon ylittäessä 506 miljardia dollaria.

Tällä hetkellä Ethereum turvaa Defillaman mukaan yli 87,6 miljardin dollarin TVL:n, ja sen keskeinen rooli älysopimuksissa ja DeFi:ssä vahvistaa sen pitkän aikavälin merkityksen ja käyttöönoton.

Claude ennustaa, että Ethereumin kurssi voi nousta 6 000 dollariin vuoden loppuun mennessä, mikä olisi 43 % enemmän sen nykyisestä 4 197,16 dollarin hinnasta.

Ethereumin jatkuvat tekniset päivitykset, sekä Ethereum-säätiön että monien Layer 2 -ratkaisujen toimesta, tukevat valoisaa näkymää. Se on keskeisessä asemassa Web3:ssa ja on houkutellut merkittäviä institutionaalisia pääomia, erityisesti spot ETF:ien kautta, jotka tarjoavat säänneltyä altistusta ETH:lle.

Lisäpotentiaalia voi syntyä, jos Trump vie eteenpäin kattavan Yhdysvaltain kryptopolitiikan uudistuksen, joka antaisi markkinoille sääntelyvarmuutta ja vauhdittaisi viimeistä nousua.

Kaavio tukee Clauden näkemystä. Useiden kuukausien konsolidoinnin jälkeen laskevassa kiilakuviossa ETH nousi toukokuun alussa 1 800 dollarista 2 412 dollariin, mikä kuvastaa suurten sijoittajien uutta kertymistä.

Jos markkinoiden yleinen laskusuhdanne ei pysty pitämään ETH:ta yli 4 000 dollarin, sillä on silti tukea 3 500–3 700 dollarin tasoilla. Joka tapauksessa nousu voi nostaa kolikon 5 000 dollariin viimeistään lokakuuhun mennessä.

Solana ($SOL): Claude ennustaa ETF-hypen ja vahvistuvan verkon tuovan suurta nousua syksyyn mennessä

Kuten Ethereum, myös Solana ($SOL) on rakentanut vahvan aseman älysopimus-ekosysteemissä. Sen markkina-arvo ylittää nyt 98 miljardia dollaria, ja se jatkaa kehittäjien sekä institutionaalisten sijoittajien houkuttelemista.

Yksi tärkeä innostuksen lähde on spekulaatio Yhdysvaltain Solana spot ETF:istä, jotka voisivat toistaa pääomavirrat, joita nähtiin Bitcoinin ja Ethereumin ETF-julkistusten yhteydessä.

Lisäksi presidentti Trump vihjasi aiemmin tänä vuonna, että Yhdysvallat saattaisi harkita Solanan sisällyttämistä ehdotettuun kansalliseen Bitcoin-varantoon, tosin vain lainvalvonnan takavarikoimista varoista, ei suorilla ostoilla.

Teknisestä näkökulmasta Solanan kurssi on karistanut pitkän laskutrendin. Tammikuussa se saavutti 250 dollaria ja laski huhtikuussa 100 dollariin, mutta on sittemmin toipunut 196 dollariin.

Claude ennustaa, että SOL voi nousta 600 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä olisi yli kaksinkertainen sen kaikkien aikojen huippuun (293,31 dollaria) verrattuna — edellyttäen, että SEC viimeistelee kattavan kryptosääntelyn ja makrotaloudelliset ongelmat, kuten kiihtynyt inflaatio, helpottavat.

