Ripplen ja SEC:n oikeusjuttu ohi – XRP nousi 13 prosenttia

Ripplen kryptovaluutta XRP on perjantaiaamuna kovassa nosteessa. Ripple Labs ja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) ovat virallisesti päättäneet lähes neljä vuotta kestäneen oikeustaistelunsa, joka on ollut yksi kryptomaailman seuratuimmista tapauksista. Ilmoituksen jälkeen XRP:n hinta nousi yli 13 %.

Molemmat osapuolet jättivät torstaina yhteisen ilmoituksen Yhdysvaltain toisen oikeusasteen vetoomustuomioistuimelle, jossa ne kertoivat vetävänsä valituksensa vapaaehtoisesti pois.

SEC luopui valituksestaan vuoden 2023 päätöksestä, jonka mukaan Ripple ei rikkonut arvopaperilakeja myydessään XRP:tä julkisilla pörsseillä. Ripple puolestaan perui oman vastavalituksensa. Molemmat osapuolet sopivat maksavansa omat oikeudenkäyntikulunsa.

XRP-tapaus muodosti merkittävän testin Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän suhtautumisesta kryptovaluuttoihin

Tapaus käynnistyi vuonna 2020, kun SEC nosti syytteen Rippleä vastaan silloisen puheenjohtajansa Jay Claytonin johdolla. Syytteen mukaan yhtiö keräsi varoja luvattomalla arvopaperitarjouksella myymällä XRP:tä. New Yorkin eteläisessä käräjäoikeudessa nostettu kanne muuttui nopeasti ennakkotapaukseksi siitä, miten Yhdysvaltain laki suhtautuu digitaalisin tokeneihin.

Following the Commission's vote today, the SEC and Ripple formally filed directly with the Second Circuit to dismiss their appeals.



The end…and now back to business. https://t.co/nVqthNcFOt — Stuart Alderoty (@s_alderoty) August 7, 2025

Heinäkuussa 2023 Yhdysvaltain käräjätuomari Analisa Torres antoi osittaisen päätöksen. Hänen mukaansa Ripple rikkoi arvopaperilakeja myydessään XRP:tä suoraan institutionaalisille sijoittajille.

Kuitenkin tuomio totesi, että XRP:n myynti yksityissijoittajille julkisilla pörsseillä ei täyttänyt arvopaperitarjouksen määritelmää. Tätä pidettiin laajalti osavoittona koko kryptosektorille.

SEC valitti ratkaisun vähittäismyyntiosuudesta, kun taas Ripple jätti vastavalituksen puolustaakseen kantaansa kokonaisuudessaan.

Ripple saa päätöksen – SEC vetäytyy aggressiivisesta kryptolinjastaan

Donald Trumpin palattua Valkoiseen taloon ja SEC:n johdon vaihduttua virasto on alkanut vetäytyä useista kryptosijoituksiin liittyvistä oikeustoimista. Yli tusina tapausta ja tutkintaa on sittemmin lopetettu.

Ripple ja SEC sopivat jo kesäkuussa viime vuoden lopulla jäljellä olevista seuraamuksista. Tuomari Torres määräsi 125 miljoonan dollarin sakon ja pysyvän kiellon, joka estää Rippleä rikkomasta arvopaperilakeja tulevissa institutionaalisissa XRP-myynneissä. Sakkosumma on tällä hetkellä talletettuna ja siirretään Yhdysvaltain valtiovarainministeriölle vetoomusten päättymisen jälkeen.

Aiemmat yritykset neuvotella sakon pienentämisestä epäonnistuivat, ja tuomari Torres hylkäsi useita ehdotuksia menettelytapasyistä. Vetoomusten hylkääminen viimeistelee sovun ehdot ja päättää pitkään jatkuneen kiistan lopullisesti.

Nyt kun vuoden 2023 päätös pysyy voimassa, oikeusasiantuntijat uskovat tapauksen muodostuvan merkittäväksi ennakkotapaukseksi arvioitaessa, milloin kryptovaluutat katsotaan arvopapereiksi. Ripplelle ratkaisu avaa mahdollisuuden laajentaa toimintaansa etenkin niillä markkinoilla, joissa sääntelykehykset ovat jo selkeät.

XRP-yhtiö Ripple osti stablecoin-alusta Railin

Ripple, yksi johtavista yrityksistä lohkoketju- ja kryptopohjaisissa maksujärjestelmissä, ilmoitti torstaina ostaneensa stablecoin-pohjaisen Rail-alustan 200 miljoonalla dollarilla.

Today, we’re acquiring @RailFinancial: https://t.co/phM8Bnsa7m



This strengthens Ripple’s leadership in crypto infrastructure and stablecoin payments by adding Rail’s robust back-office and virtual account capabilities to our global payments network.



Learn how this deal enables… — Ripple (@Ripple) August 7, 2025

Ripple kertoi integroivansa Railin virtuaalitilit ja automatisoidut taustajärjestelmät, mikä yksinkertaistaa kansainvälisiä liiketoimintamaksuja.

“Stablecoinit ovat nopeasti nousemassa modernin rahoituksen kulmakiviksi. Railin avulla voimme ainutlaatuisella tavalla vauhdittaa stablecoinien ja lohkoketjuteknologian seuraavaa kehitysvaihetta globaaleissa maksuissa”, sanoi Monica Long, Ripplen toimitusjohtaja.

Stablecoin-osaaminen kohtaa Ripplen likviditeettimoottorin

Torstaina julkaisemassaan lehdistötiedotteessa Ripple kertoi, että Rail-kaupan myötä yhtiöt voivat yhdessä vastata kasvavaan stablecoin-pohjaisten rahavirtojen kysyntään. Ne tarjoavat globaaleja maksu- ja nostomahdollisuuksia ilman, että asiakkaiden tarvitsee pitää kryptovaluuttoja omassa taseessaan.

Tämä avaa mahdollisuuksia kolmannen osapuolen maksuihin, sisäisiin kassavirtoihin ja erilaisten digitaalisten omaisuuserien, kuten Ripplen oman XRP:n, stablecoin RLUSD:n ja muiden integrointiin.

Asiakkaat hyötyvät virtuaalitileistä ja keräystyökaluista, mikä poistaa tarpeen kryptopankeille tai keskitettyjen pörssien lompakoille – vähentäen operatiivista kitkaa.

Rohkea askel kohti globaalia kryptoherruutta

“Ripple jakaa visiomme”, sanoi Railin toimitusjohtaja Bhanu Kohli ja huomautti, että Rail on matkalla käsittelemään yli 10 % vuoden 2025 ennustetusta 36 miljardin dollarin globaalista B2B-stablecoin-maksuvolyymista. “Odotamme innolla, että pääsemme tuomaan innovaatioitamme miljoonille kansainvälisiä maksuja käyttäville yrityksille.”

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä, riippuen viranomaishyväksynnöistä. Ripple on sijoittanut jo yli 3 miljardia dollaria kryptoekosysteemiin, ja tämä uusin yritysosto vahvistaa sen aikomusta olla johtava toimija paitsi XRP-likviditeetissä myös laajemmin kryptomaksuverkostojen kehittäjänä.

Ripple valitsi BNY:n RLUSD:n pääasialliseksi säilyttäjäksi

Heinäkuussa Ripple nimesi Bank of New York Mellon Corporationin (BNY) vakaan valuuttansa Ripple USD:n (RLUSD) pääasialliseksi säilyttäjäksi.

Ripplen mukaan tämä on askel kohti digitaalisten omaisuuserien institutionaalista käyttöönottoa, ja BNY kasvattaa rooliaan perinteisen rahoituksen ja kryptomarkkinoiden yhdistäjänä.

XRP:n kurssi nousi reippaasti

Perjantaina aamupäivällä XRP:n hinta on noin 3,35 dollaria. Oikeusjutun tuoma noste on siis jatkunut varsin hyvin. Tuo hinta merkitse 11 prosentin nousua viimeisen 24 tunnin aikana.

Omaisuus on toipunut hiljattaisesta 2,97 dollarin pohjalukemastaan ja jatkaa nousutrendiään vuosia kestäneen oikeusjutun ja Ripplen tuoreen 200 miljoonan dollarin Rail-yritysoston siivittämänä. XRP:n 24 tunnin hintahaarukka oli 2,9645 ja 3,35889 dollarin välillä, ja kaupankäyntivolyymi oli vahva: 33,55 miljoonaa XRP:tä.

Teknisestä näkökulmasta XRP näyttää konsolidoituvan hieman 3,30 dollarin psykologisen tukitason yläpuolelle, sen jälkeen kun jyrkkä nousu alkoi oikeuden päätöksen jälkeen.

Ripple-kaupan odotetaan kasvattavan digitaalisten omaisuuserien hyödyntämistä sen maksujärjestelmäverkostossa.

Sijoittajat seuraavat nyt tarkasti, jatkuuko XRP:n kurssinousu tämän uutisvetoisen vauhdin siivittämänä.