XRP, Solana ja Ethereum – Claude AI -ennuste vuodelle 2025

Anthropicin Claude AI, joka on varteenotettava kilpailija ChatGPT:lle, ennustaa, että XRP, Cardano ja Ethereum voivat tarjota merkittävää nousupotentiaalia nopeammin kuin monet odottavat.

Bitcoin, jonka markkina-arvo on 2 biljoonaa dollaria, ei ole paljoa jäljessä kaikkien aikojen huipustaan (ATH), 124 128 dollarista, ja todennäköisesti asettaa uuden ennätyksen historiallisesti vahvan “Uptober”-kuukauden aikana.

Yhdysvaltain päättäjät kiihdyttävät myös mahdollista härkämarkkinaa. Heinäkuussa presidentti Trump allekirjoitti GENIUS-lain, Yhdysvaltain ensimmäisen vakaavaluuttoihin keskittyvän liittovaltiotason säädöksen, joka määrää täyden reservivaatimuksen. Pian sen jälkeen SEC ilmoitti Project Cryptosta, uudesta kehyksestä, jonka tavoitteena on päivittää arvopaperilainsäädäntöä digitaalisten omaisuuserien aikakauteen sopivaksi.

Vahvemman sääntelyn myötä seuraava altcoin-ralli tulee ylittämään vuoden 2021 nousukauden – tällä kertaa sääntelyselkeyden siivittämänä. Jos Claude AI:n ennusteet toteutuvat, XRP, Cardano ja Ethereum voivat johtaa tätä nousua.

XRP (Ripple): Claude AI ennustaa yli 700 % nousua kohti 24 dollaria

Claude AI arvioi, että Ripplen XRP ($XRP) voisi nousta jopa 24 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä – yli 739 % nykyisestä noin 2,85 dollarin hinnasta.

Lähde: Claude AI

Nyt XRP:n kurssi on jo osoittanut vahvuutta tässä markkinasyklissä. Heinäkuun 18. päivänä se saavutti 3,65 dollaria, ylittäen vuoden 2018 ennätyksensä 3,40 dollaria, ennen kuin vetäytyi noin 22 % makrotaloudellisten vastatuulien seurauksena.

Ripplen maksujärjestelmä laajenee globaalisti ja on saanut merkittäviä tunnustuksia. Vuonna 2024 YK:n pääomakehitysrahasto tunnisti XRP:n edulliseksi rahansiirtovälineeksi kehittyville markkinoille.

Sen pitkäaikainen kiista SEC:n kanssa ratkesi alkuvuodesta 2025, kun virasto luopui kanteestaan sen jälkeen, kun vuonna 2023 annettu tuomio vahvisti, että XRP:n vähittäismyynti ei täytä arvopaperin määritelmää.

Claude AI arvioi, että kestävä liike heinäkuun huipun yläpuolelle voisi avata tien 4–5 dollariin, ja aggressiivisemmassa skenaariossa hinta voisi nousta jopa 7–24 dollariin. Tämän toteutuessa juuri nyt voisi olla hyvä aika ostaa XRP:tä.

Tekniset indikaattorit ovat tunnistaneet viimeisen vuoden aikana kolme nousuformaatioita tukitasojen ja vastusten välillä, mikä viittaa mahdolliseen nopeaan läpimurtoon vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vaikka markkinat suhtautuivat välinpitämättömästi viimeaikaisiin Fedin koronlaskuihin ja ensimmäisen spot XRP ETF:n lanseeraukseen, SEC:n odotetaan tekevän päätöksiä uusista ETF-hakemuksista tässä kuussa – yhdessä uusien kryptolakien kanssa nämä voisivat olla merkittäviä ajureita.

Viimeisen vuoden aikana XRP on noussut 346 %, ohittaen Bitcoinin 77,5 % tuotot ja ollen kuusinkertainen Ethereumin 58 % nousuun verrattuna.

Cardano ($ADA): Claude ennustaa 8-kertaista nousua älysopimus-pioneerille

Cardano ($ADA) on jälleen saanut jalansijaa osittain kasvavan poliittisen näkyvyyden ansiosta. Merkittävimmin Yhdysvaltain presidentti Trump vihjasi hiljattain ADA:n sisällyttämisestä liittovaltion kryptoreserviin, joka rahoitettaisiin kokonaan takavarikoiduilla varoilla markkinahankintojen sijaan.

Lähde: Claude AI

Cardanon perusti Charles Hoskinson, yksi Ethereumin perustajista. Se on ainutlaatuinen akateemisesti vertaisarvioidun kehitysmallinsa ansiosta ja painottaa vahvasti kestävyyttä ja skaalautuvuutta.

Yli 28,8 miljardin dollarin markkina-arvolla Cardano kilpailee tasaisesti Ethereumin kanssa ja kuroo käyttöönottokuilua kiinni Solanaan nähden.

Claude ennustaa, että Cardanon kurssi voisi saavuttaa 6,10 dollaria vuoden loppuun mennessä, mikä olisi lähes 8-kertainen nousu nykyisestä 0,7934 dollarin tasosta.

Teknisestä näkökulmasta ADA on liikkunut laskevassa kiilassa vuoden 2024 lopulta lähtien ja kohtaa vastusta noin 1,10 dollarin kohdalla. Vahva Uptober voisi nostaa sen 2 dollariin vuoden lopulla, mutta vain härkämarkkinat voisivat viedä sen pidemmälle.

Clauden 6,10 dollarin tavoite tarkoittaa, että ADA:n pitäisi yli kaksinkertaistaa vuoden 2021 ATH 3,09 dollaria – tämä olisi mahdollista vain nopean käyttöönoton myötä, johon tarvitaan selkeä sääntelykehys. Tällä kurssikehityksellä voisi olla nyt hyvä hetki ostaa Cardanoa.

Ethereum ($ETH): Claude AI odottaa vahvaa nousua johtavalle älysopimusalustalle

Ethereum ($ETH) on yhä hajautettujen sovellusten ja DeFi:n selkäranka, ja sen markkina-arvo ylittää 502,4 miljardia dollaria.

Lähde: Claude AI

Defillaman datan mukaan yli 87,75 miljardin dollarin kokonaisarvolla lukittuna (TVL), ETH:n rooli älysopimuksissa takaa sen pitkän aikavälin merkityksen ja käyttöönoton.

Claude ennustaa Ethereumin kurssin nousevan 6 925 dollariin vuoden loppuun mennessä – 66 % nousu nykyisestä 4 169 dollarista.

Jatkuvat parannukset Ethereumin säätiöltä ja Layer 2 -skaalausprojekteista vahvistavat näkymiä. Spot ETF:t ovat myös tuoneet merkittäviä institutionaalisia sijoituksia, kun perinteinen rahoitus hyödyntää hinnannousuja säädellyn altistuksen kautta.

Lisänousua voisi syntyä, jos presidentti Trump edistää kattavia kryptouudistuksia, tarjoten sääntelyvarmuuden, jota tarvitaan uusien nousujen käynnistämiseksi.

Kaaviot tukevat tätä näkemystä. Pudottuaan laskevaan kiilaan ETH toipui 1 800 dollarista 2 412 dollariin toukokuussa, mikä osoittaa valasostajien aktiivisuuden. Lokakuussa laajeneva nouseva kolmio viittaa mahdolliseen nousuun 6 000 dollariin tai sen yli.

Jos markkinat eivät pysy 4 000 dollarin yläpuolella, ETH:lla on silti vahva tuki 3 500–3 700 dollarin alueella. Palautumisralli voisi viedä sen 5 000 dollariin jo lokakuun puolivälissä, ja joulutavoitteeksi asetetaan 6 900 dollaria, mikä avaisi paikan ostaa Ethereumia juuri nyt.

Maxi Doge (MAXI): Uusi korkean volatiliteetin meemitoken riskiä sietäville

Niille, jotka etsivät korkeariskisiä meemitokenmahdollisuuksia Claude AI:n päävalintojen ulkopuolelta, Maxi Doge ($MAXI) esittelee itsensä Dogecoinin hulluna saliveljenä, joka nojaa korkeaan volatiliteettiin ja meemikulttuuriin brändinsä ytimenä.

Kun Dogecoinista on tullut valtavirran token, Maxi Doge omaksuu satiirisen, yhteisölähtöisen eetoksen Dogecoinin alkuvuosilta. Sen ennakkomyynti on kerännyt jo yli 2,6 miljoonaa dollaria kahdessa kuukaudessa.

Ethereum-pohjaisena ERC-20-tokenina lanseerattu MAXI painottaa yhteisökasvua Telegramin ja Discordin kautta, kaupankäyntikilpailuja sekä yhteistyöhankkeita muiden projektien kanssa.

150,24 miljardista liikkeeseen lasketusta tokenista noin 25 % on varattu “Maxi Fundille”, jolla rahoitetaan markkinointia ja yhteistyötä. Staking-tuotto on tällä hetkellä noin 129 % vuodessa (APY), mutta tuotot laskevat uusien osallistujien myötä.

Ennakkomyyntihinta on 0,00026 dollaria, ja hinnankorotukset on sidottu ennakkomyynnin eri vaiheisiin.

Kiinnostuneet voivat osallistua virallisen Maxi Doge -sivuston kautta MetaMaskilla tai Best Walletilla.

Pysy ajan tasalla Maxi Dogen virallisella X-tilillä ja Telegramissa.