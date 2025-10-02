Bitcoin voi raketoida, jos Vanguard kääntää kelkkansa

Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 2, 2025

Maailman toiseksi suurin varainhoitaja Vanguard hallinnoi tällä hetkellä noin 11 biljoonan dollarin edestä varoja.

Yhtiöllä on valtava vaikutusvalta, sillä se päättää, mihin tuotteisiin miljoonat ihmiset ympäri maailmaa voivat sijoittaa.

Mutta kun spot-hintaan perustuvat Bitcoin ETF:t tulivat markkinoille tammikuussa 2024, yhdysvaltalaisjätti teki selväksi, ettei se ollut vakuuttunut.

Vanguard julkaisi tuolloin yksityiskohtaiset perustelut päätökselleen, miksi näitä ETF:iä ei tarjottaisi sen alustalla – huolimatta siitä, että BTC:n tuotto oli vahvaa.

“Vaikka kryptovaluutat on luokiteltu hyödykkeiksi, kyseessä on epäkypsä omaisuusluokka, jolla on vain vähän historiaa, ei sisäistä taloudellista arvoa, ei kassavirtaa, ja joka voi aiheuttaa tuhoa salkussa”, Vanguard perusteli.

Tuohon blogikirjoitukseen ei voi enää llinkittää, sillä se on poistettu yhtiön verkkosivuilta. Uutistoimisto Bloombergin mukaan syynä voi olla suunnitteilla oleva täyskäännös.

Bitcoin ja Ethereum kiinnostaa

Vanguard harkitsee tiettävästi, sallitaanko asiakkaiden osallistua Wall Streetin tuotteisiin, jotka tarjoavat epäsuoraa altistumista esimerkiksi Bitcoinille ja Ethereumille. Ja koska liikkeellä on huhuja pienempiin altcoineihin keskittyvien ETF:ien hyväksymisestä SEC:n toimesta, tarjonta voi laajentua entisestään.

Monien mielestä tämä on merkittävä myönnytys. Maailman suurin varainhoitaja BlackRock on vakiinnuttanut asemansa markkinajohtajana iShares Bitcoin Trustinsa kautta. Fidelity – joka on Vanguardin jälkeen kolmantena – on myös lanseerannut omia tuotteitaan.

Mutta ehkä vielä merkittävämpää on se, että tämä voisi tuoda valtavan määrän pääomaa kryptorahastoihin. Vanguard hallinnoi 11 biljoonaa dollaria ja sillä on yli 50 miljoonaa asiakasta ympäri maailmaa. Jos vain 1 % näistä päättää sijoittaa BTC:hen ensimmäistä kertaa, se tarkoittaisi huikeaa 500 000 ihmistä.

Ilmassa on nyt kysymyksiä siitä, että miksi Vanguard on muuttamassa mieltään kryptovaluuttojen suhteen? Päällisin puolin voisi väittää, että instituutioiden hillitön kysyntä digitaalisia omaisuuseriä kohtaan on syynä, ja osa Vanguardin asiakkaista voi ihmetellä: jos se kelpaa heille, miksei myös minulle?

Vanguard palkkasi kryptomyönteisen toimitusjohtajan

Laajemmin tämä liittynee siihen, että yhtiön johdossa on tapahtunut vaihdoksia. Nykyinen toimitusjohtaja Salim Ranji työskenteli aiemmin BlackRockilla ja on aiemmin puhunut myönteisesti kryptovaluutoista.

Kommentoidessaan Ramjin nimitystä Bloomberg Intelligencen johtava ETF-analyytikko Eric Balchunas totesi, että entinen BlackRockin johtaja vastasi IBIT-ETF:n jättämisestä ja käytännön toteutuksesta, ja hänet tunnetaan kiinnostuksestaan digitaalisia omaisuuseriä kohtaan. Vanguard sen sijaan on kryptovastainen.

Ennen BlackRockille siirtymistään Ramji toimi McKinseyn vanhempana partnerina ja vastasi yhtiön varainhoito- ja varallisuudenhoitopalveluista. Uransa hän aloitti juristina Clifford Chancella Lontoossa ja Hongkongissa.

“Hän [Ramji] välittää yksittäisten sijoittajien edun ajamisesta, hänellä on vahva fidusiaarinen eetos ja strateginen ote ratkaisuihin”, sanoi Buckley tiedotteessa. “Salim ymmärtää organisaatiomme vahvan tarkoitustietoisuuden ja sitoutumisen asiakkaiden asettamiseen etusijalle – se on Vanguardin johtoryhmän ja kulttuurin tunnusmerkki”, Buckley lisäsi.

“Nykyinen sijoitusympäristö on muutoksessa, ja se tarjoaa mahdollisuuksia Vanguardille edistää tehtäväänsä tarjota ihmisille paras mahdollinen mahdollisuus sijoitusmenestykseen – ja se on tänään ajankohtaisempaa kuin kertaakaan yhtiön viisikymmenvuotisen historian aikana”, totesi Ramji.

Vanguard omistaa paljon Strategya, vaikka Bitcoin ei kelpaa

Vanguard on ollut varsin kiusallisessa tilanteessa. Vaikka se on suhtautunut skeptisesti Bitcoiniin, yhtiö omistaa enemmän Strategy-yhtiön osakkeita kuin kukaan muu – lähinnä siksi, että sen rahastot seuraavat esimerkiksi Nasdaq 100 -indeksiä.

Kysyttäessä suoraan, aikooko Vanguard sallia kryptorahastot, yhtiön edustaja oli varsin varovainen ja totesi Bloombergille:

“Arvioimme jatkuvasti välitystarjontaamme, sijoittajien mieltymyksiä ja kehittyvää sääntely-ympäristöä. Jos ja kun päätös tehdään, asiakkaamme saavat tiedon suoraan Vanguardilta.”

Kyselyt ovat toistuvasti osoittaneet, että Bitcoin herättää kiinnostusta tavallisten sijoittajien keskuudessa. Samaan aikaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa kryptojen sääntely on ottanut isoja askelia eteenpäin, ja Donald Trump on luvannut perustaa strategisen kryptoreservin veronmaksajille.

Silti on mahdollista, että Vanguardin perustaja – edesmenneen Jack Bogle – ei olisi tyytyväinen tähän muutokseen. Vuonna 2017, kun Bitcoinin pelättiin olevan kupla sen lähestyessä 10 000 dollarin rajaa, hän kehotti yleisöä välttämään kryptoa “kuin ruttoa”.

“Joukkovelkakirjoilla on korkotuotto, osakkeilla on tulosta ja osinkoa, kullalla ei ole mitään. Bitcoinin arvo perustuu vain siihen toivoon, että myyt sen jollekulle kalliimmalla kuin itse ostit.”

Bogle torjui kritiikin toteamalla, että hänen väitteensä pitäisi paikkansa, vaikka BTC nousisi 20 000 dollariin – mikä tapahtui vain kuukautta myöhemmin.

Jos tämä varmistuu, se voi toimia merkittävänä positiivisena katalyyttina maailman suurimmalle kryptovaluutalle. Vanguardin avautuminen voisi tuoda Bitcoin ETF:t laajempaan yksityissijoittajien käyttöön, eikä pelkästään instituutioiden. Koska monet analyytikot ovat huomauttaneet, ettei yksityissijoittajien kiinnostus ole vielä ollut ratkaisevaa tämän nousukauden aikana, tämä muutos voisi muuttaa tilanteen täysin.

Metaplanet lisäsi taas omistuksiaan

Siinä missä Vanguard edelleen ämpyilee Bitcoinin suhteen, Japanissa ollaan hiljalleen “all in”.

Japanilainen Metaplanet on nimittäin ostanut 5 268 Bitcoinia 623 miljoonalla dollarilla, mikä nostaa sen kokonaisomistuksen 30 823 BTC:hen. Nykyinen omistus on noin 3,3 miljardin dollarin arvoinen, ja keskimääräinen hankintahinta on 108 038 dollaria per kolikko.

Tokiolaisesta yhtiöstä on nyt tullut maailman neljänneksi suurin yritystason Bitcoin-omistaja, sillä se ylitti tilivuoden 2025 tavoitteen 30 000 BTC:stä etuajassa.

Tämä hankinta sijoittaa Metaplanetin Strategyn 640 031 BTC:n, MARA Holdingsin 52 477 BTC:n ja XXI:n 43 514 BTC:n taakse.

Toimitusjohtaja Simon Gerovich on asettanut kunnianhimoiseksi tavoitteeksi kerätä 210 000 Bitcoinia vuoteen 2027 mennessä, mikä vastaa noin 1 % koko Bitcoin-tarjonnasta.

Metaplanet saavutti 33,0 %:n tuoton BTC-sijoituksillaan vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä, lisäten 4 412 BTC:n voitot kassanhallintaoperaatioillaan.

Yhtiön neljännesvuosittaiset BTC-tuotot ovat johdonmukaisesti ylittäneet tavoitteet: Q4 2024 tuotti 309,8 %, Q1 2025 95,6 % ja Q2 2025 129,4 %.

Optiokaupan tulot kasvavat 116 %, kun strategian vaihe II käynnistyy

Metaplanetin Bitcoin-tulonmuodostusyksikkö raportoi 16,28 miljoonan dollarin liikevaihdon kolmannella neljänneksellä, mikä on 115,7 % enemmän kuin Q2 2025.

Lähde: Metaplanet

Tämä vahva tulos sai johdon nostamaan koko vuoden liikevaihtoennusteen 45,4 miljoonaan dollariin ja liiketuloksen 31,38 miljoonaan dollariin, mikä tarkoittaa 100 %:n kasvua liikevaihdossa ja 88 %:n kasvua liiketuloksessa aiempiin ennusteisiin verrattuna.

Optiokaupan segmentti on kasvanut nopeasti perustamisestaan lähtien: Q4 2024 tuotti 4,62 miljoonaa dollaria, Q1 2025 5,14 miljoonaa dollaria ja Q2 2025 7,55 miljoonaa dollaria, ennen Q3:n kasvupiikkiä.

Metaplanet osoitti 136,3 miljoonaa dollaria pelkästään Bitcoin-tulonmuodostusoperaatioihin, joissa pääomaa käytettiin Bitcoin-optioiden myyntiin ja implisiittisen volatiliteetin hyödyntämiseen, samalla kun pitkäaikaiset varannot säilytettiin kylmäsäilytyksessä.

Yhtiö julkaisi strategiansa vaiheen II keskiviikkona esitellen uusia liiketoimintalinjoja, joiden tarkoituksena on lisätä Bitcoin-kertymää ilman tavallisen osakepääoman laimentamista.

Suunnitelma sisältää kolme tulovirtaa.

Bitcoinin sisäinen tulonmuodostus oman optiokaupan kautta, Bitcoin.jp-alustan media- ja konferenssituotot sekä Project NOVA, salainen hanke, jonka lanseeraus on suunniteltu vuodelle 2026.

Johto laajentaa edistynyttä kaupankäyntitoimintaa rekrytoimalla kansainvälisiä asiantuntijoita institutionaalisista johdannaisista.

Tulonkasvu tukee suunniteltuja pysyviä etuoikeutettuja osakkeita, joiden vuotuinen osinkotuotto on rajattu 6 %:iin. Tämän hyväksyi ylimääräinen yhtiökokous 1. syyskuuta, mutta osakkeita ei ole vielä laskettu liikkeelle.

Metaplanet tavoittelee pysyvien etuoikeutettujen osakkeiden kapasiteetiksi aluksi 25 % nettovarallisuudesta, kasvupotentiaalin ollessa suurempi liikevaihdon kasvaessa.

Luokan A pysyvät etuoikeutetut osakkeet eivät ole muutettavissa tavallisiksi osakkeiksi eivätkä aiheuta laimentumista. Luokan B osakkeet voivat osittain laimentaa muuntamisen yhteydessä.

Yhtiö harkitsee näiden arvopaperien listaamista pörssiin, mutta virallista selvitystä ei ole vielä aloitettu.