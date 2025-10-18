XRP, Dogecoin ja Pepe – ChatGPT kurssiennuste 2025 loppuun

Toimittaja Matti Laurila



Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 18, 2025

OpenAI:n ChatGPT ennustaa, että XRP, Dogecoin ja Pepe saattavat kaikki saavuttaa uudet kaikkien aikojen huiput ennen vuoden loppua.

Historiallisesti lokakuun “Uptober” on usein merkinnyt laajojen härkämarkkinoiden alkua. Viime viikon maanantaina Bitcoin nousi uuteen ATH-tasoon. Trumpin viime viikon perjantain ilmoitus 100 %:n tulleista Kiinalle tosin torppasi kryptojen etenemisen ja johti yhteen pahimmista päivänsisäisistä hintaromahduksista koskaan.

Monet kryptoveteraanit uskovat silti, että kyseessä oli markkinoiden kaipaama ravistelu. Historiallisesti kryptomarkkinat romahtavat pahasti ennen suuria nousuja. Asiantuntijoiden mukaan kyseessä oli puhdistava tapahtuma, joka karsi ylivivutetut ja epävarmat sijoittajat.

XRP ($XRP): ChatGPT ennustaa nousua 20 dollariin

ChatGPT arvioi, että Ripplen XRP ($XRP) voisi nousta jopa 10–20 dollarin haarukkaan ennen vuodenvaihdetta — lähes kahdeksankertainen nousu nykyisestä 2,57 dollarin hinnasta, jos yläraja saavutetaan.

Lähde: ChatGPT

XRP:n kehittäjä Ripple voitti tänä vuonna viisi vuotta kestäneen oikeustaistelun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiota (SEC) vastaan, mikä nosti XRP:n kurssin 3,65 dollariin 18. heinäkuuta — sen ensimmäinen ATH sitten vuoden 2017.

Viimeisen 12 kuukauden aikana XRP:n hinta on noussut 381 %, tehden siitä parhaiten tuottaneen suuren markkina-arvon omaavan kryptovaluutan. Samassa ajassa Bitcoin nousi 83 % ja Ethereumin hinta 67 %.

Tekninen analyysi osoittaa kolme selkeää nousulipuksi kutsuttua muodostelmaa vuoden 2025 aikana, mukaan lukien kaksi kesäkuukausina. Näitä pidetään usein voimakkaan nousun ennakkomerkkeinä, jota ei ole vielä toteutunut. Tämä voi ennakoida sitä, että XRP:n ostaminen nyt voisi olla järkevä sijoitus.

Analyytikot uskovat, että lokakuun historiallisesti vahva kausiluonteisuus, mahdolliset ETF-hyväksynnät, selkeämpi Yhdysvaltain kryptolainsäädäntö ja uudet Ripple-yhteistyöt voivat toimia katalyyttina 20 dollarin tavoitteelle.

Dogecoin ($DOGE): ChatGPT ennustaa Dogen ylittävän Doge-armyn 1 dollarin tavoitteen

Vuonna 2013 vitsinä käynnistetty Dogecoin ($DOGE) on kehittynyt huipputason kryptovaluutaksi, jolla on 31 miljardin dollarin markkina-arvo osana laajempaa 67 miljardin dollarin meemikolikkosektoria. Sen pysyvyys perustuu aktiiviseen maailmanlaajuiseen yhteisöön ja kasvaviin käyttötarkoituksiin verkkomaksuissa.

Lähde: ChatGPT

Tällä hetkellä noin 0,20 dollarissa kauppaa käyvän Dogecoinin kurssin RSI on 40:n tienoilla ja nousemassa. Doge on noussut 9 % vuorokaudessa, ja sillä on vielä tilaa nousta lisää kuluvalla viikolla.

Viimeisen 24 tunnin aikana DOGE on päihittänyt Bitcoinin, Ethereumin, XRP:n ja Solanan – kaikki toipuvat nopeasti äkillisestä romahduksesta, mutta Dogecoin osoittaa tyypillistä meemikolikkokäyttäytymistä ja moninkertaistaa päivittäiset trendit.

Vuoden 2025 kaaviot osoittavat useita nousevia muodostelmia, jotka luovat pohjaa mahdolliselle läpimurrolle ylöspäin.

ChatGPT:n ennusteen mukaan DOGE voisi vuoden loppuun mennessä liikkua 1,50–3 dollarin välillä, joskin yläraja edustaa aggressiivista tavoitetta. Maltillisempi arvio sijoittaisi tokenin 0,25–0,40 dollarin välille. Molemmat ennusteet antavat viitteitä siitä, että Dogecoinin ostaminen juuri nyt olisi kannattavaa. Kryptojen kurssit kuitenkin heittelevät paljon jopa päivätasolla, joten varovaisuus on hyvästä – varsinkin meemikolikoiden osalta.

Dogecoinin aiempi ATH oli 0,7316 dollaria vuoden 2021 härkämarkkinassa, joten Doge Armyn pitkäaikainen 1 dollarin tavoite vaikuttaa edelleen toiveikkaalta.

Yleistyneet käyttötapaukset kasvavat edelleen: Tesla hyväksyy Dogecoinin edelleen tuotteidensa maksamiseen, ja myös PayPal sekä Revolut ovat ottaneet DOGE-siirrot osaksi palveluitaan.

Pepe ($PEPE): ChatGPT ennustaa meemikolikkosuosikin palaavan ATH-tasolle

Huhtikuussa 2023 lanseerattu Pepe ($PEPE) hallitsee nyt 3,2 miljardin dollarin markkina-arvoa, suurimpana ei-koirateemaisena meemikolikkona. Matt Furien “Boy’s Club” -sarjakuvasta inspiroitunut Pepe on noussut viraalihitiksi kryptopiireissä ja niiden ulkopuolella.

Lähde: ChatGPT

Vaikka kilpailu on kovaa, Pepellä on edelleen hyvä likviditeetti ja aktiivinen yhteisö. Sitä tukevat ajoittain Elon Muskin arvoitukselliset mutta positiiviset viittaukset X-profiilissa.

Pepe käy tällä hetkellä kauppaa noin 70 % alle sen joulukuun 2024 huipun 0,00002803 dollarista.

ChatGPT:n optimistisessa skenaariossa Pepen kurssi voisi palata entiselle ATH-tasolleen ja nelinkertaistaa arvonsa nykyiseltä tasolta, jos se onnistuu murtamaan vahvan vastustustason 0,000018 dollarissa.

RSI:n ollessa 34:n tienoilla Pepe on edullisessa asemassa ostopaikaksi. Kun sijoittajaluottamus palautuu, Pepellä on mahdollisuus uuteen ATH-tasoon vuosi edellisen jälkeen.

