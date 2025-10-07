Bitcoin nousi kahtena päivänä peräkkäin uuteen ennätykseensä

Johtava kryptovaluutta Bitcoin nousi maanantaina taas uuteen ennätyskorkeuteen, kun maailman suurin kryptovaluutta markkina-arvolla mitattuna jatkoi vahvan sijoittajakysynnän vauhdittamana.

Tämän vuoden alusta jatkunutta rallia ovat ruokkineet institutionaaliset sijoittajat, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin suotuisammat politiikat sekä Bitcoinin kasvava yhteys globaaleihin rahoitusjärjestelmiin.

Bitcoin kohosi jopa 125 835,92 dollariin ylitettyään sunnuntaina ensimmäistä kertaa 125 000 dollarin rajan. Tiistaina aamupäivällä Suomen aikaa Bitcoinin kurssi on laskenut noin 124 000 dollariin. Valuutta on noussut tänä vuonna yli 33 %.

”Bitcoin on tuottovaade. Jos et voi päihittää sitä, sinun täytyy ostaa sitä. Ja uskon, että seuraavat 12 viikkoa tulevat olemaan hyvin hauskoja Bitcoinin omistajille”, kirjoitti Anthony Pompliano, Professional Capital Managementin perustaja ja toimitusjohtaja, kirjeessä sijoittajille maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Bitcoinin nousu on osunut yksiin Yhdysvaltain dollarin heikkouden kanssa tärkeimpiä valuuttapareja vastaan, sillä Trumpin tullit Yhdysvaltain kauppakumppaneille ja epävarmuus niiden vaikutuksista ovat saaneet sijoittajat hajauttamaan pois Yhdysvaltain varoista.

Bitcoinin nousu yli 125 000 dollarin kuvastaa kasvavaa institutionaalista kysyntää ja maailmanlaajuista luottamusta. Michael Saylorin Strategy keskeytti uudet ostot 3,9 miljardin dollarin voiton jälkeen, samalla kun Japanin uusi kasvuun tähtäävä johto ja Yhdysvaltojen hallinnon sulkemisuhka lisäävät turvasatamainvestointeja.

Kuten aiemmassa ennusteessa mainitsimme, Bitcoinin kaaviot viittaavat seuraavaksi 128 000–130 000 dollariin, ja rakenne viittaa mahdolliseen liikkeeseen kohti 160 000 dollaria lähitulevaisuudessa.

Saylor keskeyttää Bitcoin-ostot 3,9 miljardin dollarin Q3-voiton jälkeen

Michael Saylorin yhtiö Strategy Inc. raportoi 3,9 miljardin dollarin realisoitumattoman voiton Bitcoin-omistuksistaan vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Huolimatta tästä ennätyksellisestä voitosta Saylor ilmoitti, että yhtiö keskeyttää uudet Bitcoin-ostot – harvinainen liike yhtiöltä, joka tunnetaan ostoista markkinoiden vahvuuden aikaan.

Strategy omistaa nyt 640 031 BTC keskihintaan alle 74 000 dollaria, ja kokonaissijoituksen arvo ylittää 79 miljardia dollaria. X:ssä julkaistussa viestissä Saylor kertoi, että kokonaistuotot – mukaan lukien lokakuun voitot – ovat ylittäneet 9 miljardia dollaria.

No new orange dots this week — just a $9 billion reminder of why we HODL. pic.twitter.com/P84m14WF3G — Michael Saylor (@saylor) October 5, 2025

Vaikka jotkut kauppiaat vitsailivat keskeytyksestä, toiset näkivät sen lyhyenä hengähdystaukona poikkeuksellisten tuottojen jälkeen. Päätös korostaa Strategyn kurinalaista lähestymistapaa, ja yhtiön valtavat Bitcoin-voitot vahvistavat uskoa BTC:n pitkän aikavälin tulevaisuuteen.

Wall Streetin analyytikko ennustaa Bitcoinin nousua hallinnon sulkemisesta huolimatta

Bitcoin saavutti uuden kaikkien aikojen huippunsa 125 559 dollaria 5. lokakuuta, kaksinkertaistuen arvossaan vuoden aikana, vaikka Yhdysvaltojen hallinnon sulkeminen jatkuu. Tämä merkkipaalu korostaa sijoittajien vahvaa luottamusta maailman suurimpaan kryptovaluuttaan.

🔊 Bitcoin hits record highs amid prolonged US government shutdown. Analysts predict the rally may continue. The Reuters World News podcast has the latest: https://t.co/xLToa18AIn pic.twitter.com/RkL13RhZjY — Reuters (@Reuters) October 6, 2025

Standard Charteredin digitaalisten omaisuuserien tutkimusjohtaja Geoffrey Kendrickin mukaan Bitcoin voi pian nousta 135 000 dollariin ja mahdollisesti 200 000 dollariin vuoden loppuun mennessä. Hän liittää rallin spot Bitcoin ETF:ien kasvaviin pääomavirtoihin, jotka voivat houkutella jopa 20 miljardia dollaria uusia sijoituksia. Yhtiö ennustaa myös XRP:n nousevan yli 12 dollarin.

Kendrick sanoi, että hallinnon sulku ohjaa sijoittajia Bitcoiniin turvasatamana, korvaten perinteiset markkinat, joita epävarmuus horjuttaa. Analyytikot uskovat, että tämä tunnelmamuutos voi ylläpitää BTC:n vauhtia ja viedä sen uusiin ennätyskorkeuksiin tulevina kuukausina.

Japanin uusi pääministeri tuo optimismia kryptomarkkinoille

Japanin uusi pääministeri Sanae Takaichi on lisännyt optimismia kryptovaluutta- ja finanssimarkkinoilla. Hänen valintansa nosti Nikkei-indeksin viisi prosenttia uuteen huippuunsa sijoittajien tervehtiessä hänen kasvuun tähtäävää ja matalien korkojen politiikkaansa.

Sanae Takaichi’s election as the new leader of the Liberal Democratic Party has changed the dynamics among opposition parties regarding whom the ruling LDP-Komeito bloc will join forces with.https://t.co/aRDa7kWXml — The Japan News (@The_Japan_News) October 6, 2025

Takaichi, jota kutsutaan Japanin “Rautarouvaksi”, on pitkään ajanut verohelpotuksia, innovaatioita ja digitaalisten omaisuuserien käyttöönottoa. Entisenä ministerinä hän jopa kannatti kryptolahjoitusten sallimista poliitikoille, osoittaen edistyksellistä suhtautumistaan lohkoketjuteknologiaan.

Analyytikot uskovat, että hänen johtajuutensa voi tuoda selkeämmät kryptosäännökset ja houkutella lisää japanilaisia sijoittajia Bitcoiniin ja muihin kryptovaluuttoihin. BTC:n jo käydessä yli 125 400 dollarissa, odotukset Japanin kasvuun tähtäävästä hallituksesta voivat vahvistaa kysyntää ja nostaa hintoja globaalin epävarmuuden keskellä.

Bitcoin hintaennuste 7.10.2025

Bitcoin konsolidoituu lähellä 125 200 dollaria ja osoittaa vahvuutta murtauduttuaan 118 000 dollarin alueelta. Laajempi trendi pysyy nousujohteisena, ja sitä ohjaa nouseva kanava, joka määrittelee lokakuun kehitystä.

Bitcoin lähestyy nyt Bearish Butterfly -harmonisen kuvion ylärajaa, ja mahdollinen käännealue (PRZ) on ennustettu olevan 128 000–130 000 dollarin välillä.

4 tunnin kaaviossa BTC säilyttää nousevat pohjat ja käy reilusti sekä 50-SMA:n (119 012 dollaria) että 100-SMA:n (115 740 dollaria) yläpuolella, mikä vahvistaa trendin jatkumista. RSI-lukema lähellä 70:tä viittaa lievästi yliostettuun tilaan, mikä osoittaa, että vauhti on hieman hidastunut, mutta ostajat pitävät edelleen ohjakset käsissään.

Jos Bitcoin palaa takaisin yli 124 600 dollarin, se voi jatkaa nousuaan kohti 130 000 dollaria ja saattaa harmonisen rakenteen päätökseen. Mikäli kurssi ei pysy yli 121 100 dollarin, voidaan testata uudelleen 118 500 dollarin aluetta. Toistaiseksi suunta pysyy nousujohteisena — ja rakenne viittaa siihen, että Bitcoinin seuraava kasvuvaihe voi viedä sen jopa 160 000 dollariin tulevina kuukausina.

