Murskaviikonloppu takana – XRP reippaassa nousussa

Ripplen kryptovaluutta XRP (XRP/USD) on noussut noin 2,60 dollariin maanantaina aamun aikana. Valuutta on noussut hienosti yli yhdeksän prosenttia viimeisen 24 tunnin aikana shokkiviikonlopun jälkeen.

Vaikka Bitcoin ja Ethereum ovat säilyttäneet keskeiset tukitasot, XRP:n tilanne on edelleen epävakaa valasmyyntien, ETF-viivästysten ja yleisen riskin välttelyn vuoksi.

Markkina-arvo on tällä hetkellä 142,7 miljardia dollaria, mikä tekee XRP:stä viidenneksi suurimman kryptovaluutan. Viimeaikainen hintojen heikkous johtuu huolesta siitä, että Bitcoinin pysyttely alle 112 000 dollarin voi pidentää XRP:n korjausvaihetta ennen mahdollisen nousun alkamista.

Valaat poistuvat, ETF-viivästykset painavat tunnelmaa

Viimeisen kuukauden aikana XRP:n suurimmat haltijat myivät yli 400 miljoonaa tokenia eli noin 1,25 miljardin dollarin edestä, mikä kiihdytti viimeaikaista myyntiaaltoa. Tämä ulosvirtaus ajoittui samaan aikaan Yhdysvaltain hallinnon sulun kanssa, joka pakotti SEC:n viivästyttämään seitsemän vireillä olevan XRP spot ETF -hakemuksen käsittelyä.

XRP sees sustained whale selling, with holders of 1M–10M tokens reducing balances by 440M #XRP over 30 days, leaving $6.51B in holdings.



$50M/day outflows pressure $XRP sentiment, keeping price fragile near $3.30.



Full Article 🔗 https://t.co/MZdPZtZ6dI — Coin Edition: Your Crypto News Edge ️ (@CoinEdition) October 11, 2025

Nämä hyväksynnät, joita alun perin odotettiin 18. lokakuuta ja 14. marraskuuta välille, viivästyivät SEC:n rajallisten resurssien vuoksi. Vedonlyöntialusta Kalshin mukaan hallinnon sulku voi kestää jopa 25 päivää, mikä lykkää sääntelypäätöksiä entisestään.

Analyytikot uskovat, että kun hallinnon toiminta palautuu, ETF-hyväksynnät voisivat palauttaa markkinoiden luottamuksen ja nostaa XRP:n kohti 3,30 dollaria.

“XRP’s drop today looked like that whale-feeding clip in real time big players scooping liquidity while smaller traders got swallowed. China’s export control plans and Trump’s tariff reaction only deepened the risk-off wave. Classic case of whales tightening their grip amid macro… pic.twitter.com/n4lOKutsxP — Charles Ugochukwu Odizuru-Abangwu Jr. (@Eze_Nwakaibeya) October 11, 2025

Kuitenkin BlackRockin iShares XRP Trust -rahaston hiljaisuus ja vähäinen yksityissijoittajien osallistuminen rajoittavat edelleen nousumomenttia. Lisäksi Donald Trumpin ilmoitus 100 % tullista kiinalaisille tuotteille lisäsi laajaa myyntipainetta kryptomarkkinoilla.

Liike laukaisi laajan riskin välttämisen aallon maailmanlaajuisesti: S&P 500 ja Nasdaq laskivat yli 2 % ja Bitcoin putosi yli 10 % yhden päivän aikana.

XRP hintaennuste 13.10.2025

Teknisen analyysin näkökulmasta XRP:n kurssi on paineessa, sillä se on murtautunut usean kuukauden symmetrisen kolmion alapuolelle – kuvio, joka on ohjannut hintaa heinäkuusta lähtien. Murtautuminen alle 2,70 dollarin laukaisi stop-loss -myyntejä, jotka veivät XRP:n 2,30 dollarin alueelle, joka on alhaisin taso kuukausiin.

100 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) on 2,63 dollaria ja toimii lähitason vastustuksena, kun taas RSI 26,9 osoittaa ylimyyntiä. Tämä viittaa lyhyen aikavälin palautumiseen, mutta vastus 2,70–2,80 dollarin välillä voi johtaa lisämyynteihin.

XRP:n hintakaavio – Lähde: Tradingview

Jos laskupaine jatkuu, seuraavat tavoitteet ovat 2,02 dollaria, tärkeä Fibonacci-taso, ja sen jälkeen 1,77 dollaria, jossa XRP viimeksi konsolidoitui ennen heinäkuun nousua. Tarkkaile Doji- tai hammer-kynttilän muodostumista 2,30 dollarin tasolla – se voi viitata myynnin hiipumiseen ja lyhytaikaiseen käänteeseen.

#XRP faces heavy pressure after breaking below its multi-month triangle. Price hovers near $2.38, with RSI at 27 showing deep oversold conditions.

A brief rebound toward $2.70–$2.80 is possible before sellers re-test $2.02 support. Bulls need a breakout above $2.80. pic.twitter.com/A1VHK4i0V2 — Arslan Ali (@forex_arslan) October 12, 2025

Kauppiaille varovainen strategia on ostaa lähellä tukitasoa, asettaen stop loss alle 2,25 dollarin, ja tavoitella palautumista 2,80–3,18 dollarin välillä, jos momentti vakautuu. Jatkuva heikkous Bitcoinissa voi kuitenkin viivästyttää täyttä palautumista, mikä viittaa siihen, että XRP ei ole vielä löytänyt pohjaansa.

Näkymät: Osta laskusta, mutta odota Bitcoinia

Vaikka XRP:n lyhyen aikavälin näkymät ovat laskusuuntaiset, sen perustekijät – erityisesti ETF- ja instituutioiden kiinnostus – todennäköisesti toipuvat. Markkina kääntyy, kun Bitcoin ylittää 115 000 dollarin, ja silloin XRP voi kuroa menetyksensä umpeen.

Siihen saakka reboundia tavoittelevat sijoittajat voivat löytää mahdollisuuksia ostaa XRP:tä 2,00–2,30 dollarin tasoilta, sillä laajempi korjausliike voi luoda pohjan vahvemmalle elpymiselle vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun makrotaloudelliset paineet hellittävät.

Yksi tärkeimmistä tekijöistä XRP:n suhteen on Clarity Act -lakiesitys, joka voisi vihdoin määritellä, miten Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset kohtelevat digitaalisia omaisuuseriä. Analyytikko Crypto Sensein mukaan lakiesityksestä voisi tulla merkittävä käännekohta, kun kongressi ja senaatti palaavat istuntokaudelle. Hän kuitenkin varoitti Paul Barronin podcastissa, että prosessi vie aikaa.

“Kun presidentti allekirjoittaa lain, se ei astu voimaan heti”, hän selitti. “Virastojen, kuten SEC:n ja CFTC:n, täytyy kirjoittaa sääntöjä, pyytää julkisia kommentteja ja tehdä tarkennuksia. Se voi kestää vuosia.”

Hän vertasi prosessia Dodd-Frank-lakiin, jonka käyttöönotto kesti yli kolme vuotta vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Silti hänen mukaansa Clarity Act olisi selkeä askel eteenpäin ja voisi rohkaista instituutioita lisäämään osallistumistaan XRP:n ja muiden vastaavien kryptovaluuttojen pariin.

Ripplen yhteistyö finanssijättien kanssa voi kasvattaa luottamusta XRP:n suhteen

Uusi yhteistyöilmoitus vahvisti osaltaan XRP:n tulevaisuusnäkymiä. Ripple, Securitize, BlackRock ja Vanguard työskentelevät yhdessä rahamarkkinarahastojen tokenisoimiseksi – kyseessä on yli 7,4 biljoonan dollarin arvoinen sektori. Suunnitelman mukaan sijoittajat voivat jatkossa lunastaa varoja suoraan lohkoketjussa Ripplen RLUSD-stablecoinin avulla.

Juontaja Paul Barron kutsui kehitystä merkittäväksi virstanpylvääksi. “Se, että BlackRock, Vanguard ja Ripple ovat samassa hankkeessa, osoittaa miten perinteinen rahoitus ja kryptot alkavat yhdistyä”, hän sanoi.

BlackRock hallinnoi yli 12,5 biljoonan dollarin varoja, mutta niistä vain noin kaksi miljardia dollaria on tällä hetkellä sidottu tokenisoituihin rahastoihin. Vanguardilla on puolestaan lohkoketjussa noin 74 miljoonan dollarin varat. Numerot osoittavat, että tokenisaatio on vielä alkuvaiheessa, mutta näin suurten toimijoiden mukaantulo voi muuttaa tilanteen nopeasti.

