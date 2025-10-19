Sony hakee Yhdysvalloissa lupaa julkaista oman stablecoinin

Sony on yllättänyt Wall Streetin, kun sen pankkiosasto, Sony Bank, on jättänyt hakemuksen Yhdysvaltain valvontaviranomaiselle (OCC) perustaa kansallinen kryptopankki tytäryhtiönsä “Connectia Trustin” kautta.

Hanke voisi tehdä japanilaisesta teknologiayhtiöstä yhden ensimmäisistä suurista globaaleista yrityksistä, joka laskee liikkeelle Yhdysvaltain dollariin sidotun stablecoinin liittovaltion säätelemän laitoksen kautta.

Hakemuksessa kuvataan suunnitelmat stablecoinin liikkeeseenlaskusta, sen vakuutena olevien varojen ylläpidosta sekä digitaalisia varoja koskevista säilytys- ja hallintapalveluista.

Hakemus asettaa Sonyn samaan seurantalistaan muiden huippuyritysten, kuten Coinbase, Circle, Paxos, Stripe ja Ripple, kanssa, jotka odottavat OCC:n hyväksyntää kansallisiksi digipankeiksi.

Jos hakemus hyväksytään, Sonystä tulisi ensimmäinen suuri globaali teknologiayritys, joka saa Yhdysvalloissa pankkiluvan nimenomaan stablecoinien liikkeeseenlaskuun.

Liike osoittaa, kuinka stablecoinit eli vakaavaluutat ovat kehittyneet krypton marginaalista valtavirran rahoitusvälineeksi, etenkin sen jälkeen, kun Yhdysvallat hyväksyi GENIUS-lain. Laki loi yhtenäisen liittovaltion kehyksen stablecoinien liikkeeseenlaskijoille, vaati täyttä varallisuusvastinetta käteisellä tai valtion velkakirjoilla ja turvasi tokenien lunastusmahdollisuuden.

Onko OCC hiljaisesti avaamassa oven uudelle kryptopankkien aikakaudelle?

Sony Bankin hakemuksen mukaan Connectia Trust aikoo laskea liikkeelle dollariin sidotun stablecoinin, ylläpitää vastaavat varat käteisellä tai Treasuries-lainoilla sekä tarjota digitaalisia varoja koskevia säilytys- ja hallintapalveluja. Yhtiön mukaan nämä toimet kuuluvat OCC:n aiemmin hyväksymien kansallisten pankkien toimialojen piiriin.

“Alkuvaiheessa Trust Bank aikoo harjoittaa digitaalisia varatoimintoja, joita OCC on katsonut sallituiksi kansallisen pankkilainsäädännön puitteissa,” Sony Bank kirjoitti hakemuksessa. “Näihin kuuluvat dollarin arvoon sidottujen stablecoinien liikkeeseenlasku, vastaavien varojen ylläpito, ei-fidusiaariset digitaalisten varojen säilytyspalvelut ja fidusiaarinen varainhoito tytäryhtiöille.”

Tähän mennessä Anchorage Digital Bank on ainoa kryptopohjainen instituutio, joka on saanut täyden OCC-pankkiluvan, vaikka se kohtasi sääntelyhaasteita ja sai väliaikaisen toiminnan keskeytysmääräyksen vuonna 2022, joka kuitenkin poistettiin elokuussa 2025.

OCC, Yhdysvaltain valtiovarainministeriön itsenäinen virasto, on ratkaisevassa roolissa, sillä se on ainoa sääntelijä, joka voi myöntää kansallisen pankkiluvan. Lupa mahdollistaa pankkitoiminnan kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa yhdellä lisenssillä ja tuo kryptoyrityksille arvokasta uskottavuutta sekä pääsyn Federal Reserven maksujärjestelmiin.

OCC on vastaanottanut yli 15 hakemusta fintech- ja kryptoyrityksiltä, jotka hakevat luottamuslupaa, mikä on merkki uudistuneesta sääntelymyönteisyydestä OCC:n johtajan Jonathan Gouldin alaisuudessa, entinen lohkoketjujohtaja vahvisti aiemmin tänä vuonna.

Gould, joka toimi aiemmin Bitfuryn lakijohtajana, on julkisesti korostanut, että OCC “ei aseta yleispätevää estettä” pankeille, jotka harjoittavat digitaalisia varatoimintoja.

Hänen vahvistuksensa merkitsi poliittista linjanmuutosta: toukokuussa OCC julkaisi uuden ohjeistuksen, joka nimenomaisesti sallii kansallisten pankkien ostaa, myydä ja säilyttää kryptovaluuttoja asiakkaiden puolesta, kunhan ne täyttävät turvallisuus- ja riskienhallintavaatimukset.

Tämä muutos on tehnyt OCC:sta kryptomyönteisemmän sääntelijän Trumpin hallinnon aikana, useiden vuosien epäröinnin jälkeen.

Huomionarvoista on, että virasto hyväksyi äskettäin Erebor Bankin ehdolliseen kansalliseen pankkistatukseen, mikä osoittaa halukkuutta tukea jälleen digitaalisuuteen keskittyviä instituutioita.

Voisiko Sonyn Connectia Trust muuttaa suurten teknologiayritysten tavan tulla kryptopankkialalle?

Selkeytynyt sääntely on saanut aikaan uuden hakemusvyöryn OCC:lle, kun rahoitus- ja teknologiayritykset pyrkivät hyötymään yhdestä kryptomarkkinoiden tuottoisimmista segmenteistä.

Stablecoin-markkinoiden kokonaismarkkina-arvo ylittää nyt 300 miljardia dollaria, ja markkinoita hallitsevat Tether (USDT) ja Circle’n USD Coin (USDC), DefiLlama kertoo.

Ennusteiden mukaan markkina voisi siirtää jopa 1 biljoonaa dollaria pois globaaleista pankeista vuoteen 2028 mennessä, mikä tekee Sonyn tulosta markkinoille hyvin ajoitetun nopeasti kasvavassa digitaalisessa talouden segmentissä.

Jos hakemus hyväksytään, Connectia Trust liittyisi uuden sukupolven liittovaltion valtuuttamiin digitaalisten varojen pankkeihin.

Vaikutukset ulottuvat rahoitusta pidemmälle. Sony Bank, joka on jo tunnettu vakaista voitoistaan asuntolainojen ja valuuttatoimintojen kautta, on laajentanut aggressiivisesti digitaaliseen pankkitoimintaan.

Tänä vuonna se lanseerasi uuden sukupolven pankkijärjestelmän ja Sony Bank CONNECT -sovelluksen, jonka tarkoituksena on yhdistää sen palvelut muihin Sony Groupin alustoihin ja Web3-infrastruktuuriin.

Analyytikot uskovat, että stablecoin-hanke voi luoda perustan Sonyn laajemmalle ekosysteemistrategialle.

Kuten JPM Coin, Connectia Trustin tokenit voivat aluksi toimia suljetun silmukan selvitysvaroina, joita käytetään sisäisesti kassansiirroissa, tytäryhtiöiden välisissä rajatylittävissä maksuissa tai digitaalisissa transaktioissa Sonyn viihdeverkostossa.

Se voisi tarkoittaa stablecoin-pohjaisia maksuja PlayStationissa, Sony Musicissa ja Sony Picturesissa tai välittömiä selvityksiä Sonyn kansainvälisten haarojen välillä.

Tällainen integraatio antaisi Sonylle etulyöntiaseman ohjelmoitavien rahojen sovelluksissa, yhdistäen sen rahoitusosan maailmanlaajuiseen viihde- ja peliliiketoimintaan – mahdollisesti ensimmäistä kertaa kuluttajateknologiakonsertille.

Huomionarvoista on myös, että Sony on ollut aktiivinen lohkoketjualueella jo jonkin aikaa. Tammikuussa Sony Group lanseerasi Soneiunin, Ethereum-pohjaisen layer-2 -verkon, joka on rakennettu yhteistyössä Startale Groupin kanssa, laajentaen sen ulottuvuutta hajautettuun infrastruktuuriin.

The company had first teased the project in 2023, and the chain now holds over $75.87M in total locked value.

Yhtiö vihjasi hankkeesta ensimmäisen kerran vuonna 2023, ja verkossa on nyt yli 75,87 miljoonan dollarin kokonaisarvo lukittuna.