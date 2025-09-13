XRP, Pepe ja Solana nousevat loppuvuodesta, sanoo ChatGPT-5

Uusin versio ChatGPT:stä, ChatGPT-5, ennustaa, että XRP, Pepe ja Shiba Inu voivat tuottaa poikkeuksellisia tuottoja sijoittajille ennen lomakautta.

Viimeaikaiset kaupankäyntitrendit tukevat tätä näkemystä. Viime kuun lopussa Bitcoin saavutti historiallisen huippunsa 124 128 dollarissa, ylittäen edellisen, vain kuukautta aiemmin asetetun huipun 122 838 dollaria. Nousu kuitenkin tasaantui, kun Yhdysvaltain työtilastovirasto raportoi odotettua korkeammasta inflaatiosta heinäkuussa.

Poliittisella rintamalla presidentti Trump allekirjoitti äskettäin GENIUS-lain, maan ensimmäisen kattavan säädöksen vakaavaluutoista, joka vaatii niiden olevan täysin reservituettuja. Samalla SEC esitteli Project Crypto -aloitteen, joka pyrkii uudistamaan arvopaperisääntöjä ja antamaan lohkoketjuyrityksille selkeämpää sääntelyä.

Monien asiantuntijoiden mukaan nämä kehitykset viittaavat mahdolliseen noususykliin, ja tuleva meemikolikoiden ja vaihtoehtoisten tokenien aalto voi ylittää vuoden 2021 hypen, mikäli ChatGPT:n ennusteet toteutuvat – XRP, Pepe ja Shiba Inu olisivat tämän keskellä.

XRP (Ripple): ChatGPT ennustaa 3× nousupotentiaalia – voi saavuttaa 10 dollaria

ChatGPT:n mukaan XRP :n kurssi (XRP) voi nousta jopa 10 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä, yli kolminkertaistuen nykyisestä 2,98 dollarin hinnasta.

Token on jo osoittanut vahvuutta, nousten 3,65 dollariin 18. heinäkuuta ja ylittäen vuoden 2018 huippunsa (3,40 dollaria), mutta vetäytyi sieltä noin 18 % nykyiseen hintatasoonsa.

Ripple laajenee edelleen maailmanlaajuisesti. Vuonna 2024 YK:n pääomakehitysrahasto tunnisti XRP:n käyttökelpoiseksi työkaluksi rajat ylittäviin maksuihin kehittyvissä maissa.

Samaan aikaan Ripple päätti pitkäaikaisen taistelunsa SEC:n kanssa aiemmin tänä vuonna, kun sääntelyviranomainen vetäytyi oikeusjutusta. Tämä vahvisti vuoden 2023 päätöksen, jonka mukaan XRP:n vähittäiskaupan transaktiot eivät ole arvopaperikauppaa – mikä antoi vihreää valoa suurille altcoineille.

Jos vauhti jatkuu, ChatGPT ennustaa 5–6 dollaria konservatiiviseksi tavoitteeksi, mutta 10 dollariakin voi olla mahdollista vahvassa nousumarkkinassa.

Tekniset indikaattorit tukevat näkymää: RSI on neutraali 53, mikä viittaa siihen, että myyntipaine on hellittänyt. Viimeisen 12 kuukauden aikana XRP on noussut 467 %, selvästi enemmän kuin Bitcoin (108 %) tai Ethereum (91 %).

Pepe (PEPE): Suurin ei-Dogecoin meemikolikko voi nousta 4×, sanoo ChatGPT

Huhtikuussa 2023 lanseerattu Pepe (PEPE) on nopeasti noussut kolmen suurimman meemikolikon joukkoon 4,3 miljardin dollarin markkina-arvollaan, ollen joukon suurin koiriin pohjautumaton token.

Vaikka kilpailu on kovaa, Pepen vahva likviditeetti ja lojaali yhteisö pitävät sen relevanttina. Elon Musk on jopa vihjannut omistavansa Pepeä Dogecoinin ohella ja viitannut siihen X:ssä profiilipäivityksillä ja postauksilla.

Tällä hetkellä 0,00001023 dollarin arvossa olevan Pepen kurssi nousi 4 % viimeisen vuorokauden aikana. Sen nousu on ollut hieman hitaampaa kuin koko meemimarkkinan 9 %:n nousu, joka on nyt 80 miljardin dollarin arvoinen. Jos markkina vakautuu, Pepe voi nousta 0,000026 dollariin syksyllä, kunhan se rikkoo vastustason 0,000018–0,000022 dollarin välillä.

Erittäin nousujohteisessa skenaariossa ChatGPT ennustaa Pepen nousevan 0,00004 dollariin – mikä tarkoittaisi nelinkertaista tuottoa nykyisille haltijoille.

Käyrä näyttää laskevaa kiilakuviota marraskuusta maaliskuuhun, mikä historiallisesti viittaa nousutrendiin. Kun sääntelykehys on nyt selvempi, Pepe voi murtautua ylöspäin vahvasti.

Solana (SOL): ETF-huhut ja verkon kasvu viittaavat 400 dollarin hintaan

Solana (SOL) jatkaa vahvaa asemaansa älysopimusalustojen ekosysteemissä, 116,5 miljardin dollarin markkina-arvolla ja DefiLlaman tietojen mukaan 0,7 miljardin dollarin lukitulla kokonaisarvolla (TVL). Se on edelleen kehittäjien ja instituutioiden suosikki.

Optimismia ruokkivat huhut, joiden mukaan Yhdysvaltain Solana ETF saattaa saada hyväksynnän pian, samalla tavalla kuin Bitcoin ETF:t ja Ethereum ETF:t vetivät massiivisia sijoituksia.

Tarinaa vahvistaa presidentti Trumpin aiempi vihje siitä, että Solana voitaisiin sisällyttää Yhdysvaltojen suunniteltuun kansalliseen Bitcoin-varantoon. Nykyisen lakiluonnoksen mukaan se kuuluisi kuitenkin vain “hold-only” -kehykseen, jossa tokenit tulisivat ainoastaan viranomaistakavarikoista.

Teknisesti Solanan kurssi on päässyt irti pitkästä laskutrendistään. Tammikuun 250 dollarista huhtikuun 100 dollariin pudottuaan ja siitä nykyiseen 215 dollariin noustuaan kaavio on jälleen noususuunnassa.

Murtauduttuaan laskevasta kiilasta alkuvuonna ja nousulipusta kesällä, ChatGPT ennustaa Solanan voivan nousta 400 dollariin vuoden 2026 loppuun mennessä – merkittävästi yli aiemman 293,31 dollarin huippunsa. Tämä kunnianhimoinen ennuste kuitenkin edellyttää, että SEC toteuttaa laajemmat kryptosääntelyt myöhemmin tänä vuonna.

