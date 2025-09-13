Neljän vuoden Bitcoin-sykli saattaa jäädä historiaan

Toimittaja Tanja Elo Toimittaja Tanja Elo Lisätietoja toimittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 13, 2025

Fundstratin sijoitusjohtaja Tom Lee on varoittanut, että kryptoalalla tunnettu neljän vuoden Bitcoin-sykli saattaa alkaa horjua.

Leen mukaan institutionaaliset ostajat voivat horjuttaa Bitcoinin perinteistä neljän vuoden sykliä, sillä jatkuvat institutionaaliset pääomavirrat viimeisten kahden vuoden aikana ovat tuoneet markkinoille syklin vastaisia dynamiikkoja.

Artikkeli tiivistettynä Institutionaaliset sijoittajat horjuttavat sykliä: Tom Leen mukaan jatkuvat pääomavirrat yrityksiltä ja ETF-tuotteilta saattavat murtaa Bitcoinin perinteisen neljän vuoden syklin.

Halving menettää merkitystään: Koska yli 95 % Bitcoineista on jo louhittu, puolittumisen vaikutus tarjontaan on pienempi kuin aiemmissa sykleissä.

Sijoittajien fokus muuttunut: Nykyään hinnanmuutoksia ohjaavat enemmän globaalit makrotaloudelliset tekijät, sääntelykehys ja ETF-rahavirrat kuin ketjun sisäinen tarjonta.

Kaikki eivät ole samaa mieltä: Glassnoden analyysi osoittaa, että nykyinen sykli etenee edelleen historiallisten mallien mukaisesti, ja pitkän aikavälin rakenteellinen eheys säilyy.

Markkinoiden epävarmuus jatkuu: Bitcoinin hinta on laskenut viime viikkoina, ja monet sijoittajat uskovat laskun jatkuvan 105 000 dollariin ennen mahdollista uutta nousua.

Äskettäisessä haastattelussa Mario Nawfalin kanssa Lee, joka toimii myös Bitminen puheenjohtajana, selitti, että Bitcoinin neljän vuoden sykli juontaa juurensa sen puolittumismekanismista.

Tom Lee: Will the Crypto Four-Year Price Cycle Cease to Be Effective?



In an interview with Mario Nawfal, Tom Lee, Chairman of Bitmine, pointed out that the origin of the four-year cryptocurrency cycle can be traced back to Bitcoin's halving mechanism. In the early decentralized… pic.twitter.com/Oil06eXV1y — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 8, 2025

Lee painotti, että markkinat ovat siirtyneet pois vähittäissijoittajien hallinnasta. Vuonna 2024 yrityssijoittajat ja ETF-tuotteiden lanseeraukset ovat tuoneet jatkuvia pääomavirtoja Bitcoiniin, mikä on siirtänyt Bitcoinia pois aikaisemmasta neljän vuoden syklin nousujaksosta, joka perustui tarjonnan niukkuuteen.

Tom Lee: “Osakemarkkinoiden likviditeetti on lopettanut Bitcoinin perinteisen neljän vuoden syklin”

Leen mukaan kryptomarkkinat kohtaavat nyt kaksi merkittävää testiä: pysyykö Bitcoin perinteisessä laskusyklissä ensi vuonna vai irtautuuko se osakemarkkinoista, joiden kanssa sillä on ollut vahva korrelaatio.

Jos molemmat skenaariot toteutuvat, sykliin perustuva keskustelu kryptomarkkinoilla saattaa vähitellen menettää merkitystään.

Yli vuosikymmenen ajan Bitcoinin markkinakäyttäytyminen on näyttänyt ennustettavalta.

Joka neljäs vuosi puolittumistapahtuma, eli louhintapalkkioiden vähennys, laukaisi ketjureaktion.

Hinnat nousivat uusiin huippuihin, romahtivat sitten syviin “kryptotalviin”, ennen kuin sykli alkoi uudelleen.

Tämä malli nousi lähes pyhäksi monien kryptokauppiaiden keskuudessa. Nyt kuitenkin jotkut alan johtavista analyytikoista viittaavat siihen, että tämä aikakausi saattaa olla päättymässä.

Leen näkemyksen tukena toimii myös Pierre Rochard, The Bitcoin Bond Companyn toimitusjohtaja, joka lausui äskettäisessä somejulkaisussa, että perinteinen sykli on menettänyt merkityksensä.

Hänen perustelunsa liittyy merkittävään muutokseen: koska vain viisi prosenttia Bitcoineista on enää louhimatta, puolittumisen tarjontavaikutus on nykyään huomattavasti heikompi.

There is only 5,15% of #Bitcoin left to mine.



Think about it! pic.twitter.com/GLViwCD0BJ — Rand (@crypto_rand) September 7, 2025

Bitcoinin alkuvuosina louhintapalkkioiden leikkaus aiheutti dramaattisia muutoksia markkinavirroissa.

Nykyisin markkinoita ohjaavat enemmän institutionaaliset sijoitukset, säännellyt sijoitustuotteet ja maailmanlaajuiset makrotaloudelliset tekijät.

Bitcoinin puolittuminen on ollut keskeinen osa kryptovaluutan historiallista markkinarakennetta. Noin neljän vuoden välein louhijoiden palkkiot puolitetaan, mikä tarkoittaa, että uusia kolikoita tulee kiertoon entistä vähemmän. Tämä tarjontashokki on usein johtanut voimakkaisiin hinnannousuihin. Huhtikuun 2024 puolittuminen ei kuitenkaan noudattanut tätä tuttua kaavaa.

Bitcoin oli tuolloin jo rikkonut uuden kaikkien aikojen huippunsa yli 73 000 dollarissa maaliskuussa – viikkoja ennen puolittumista. Hintapiikki johtui pääasiassa Yhdysvaltojen hyväksymistä spot Bitcoin ETF:istä ja niiden myötä tulleista institutionaalisista pääomavirroista.

Myös Intellistake.ai:n toimitusjohtaja Jason Dussault näkee institutionaalisten ostajien kasvun rakenteellisena muutoksena.

“Puolittumisella on yhä merkitystä, mutta se ei ole enää ensisijainen ajuri”, hän totesi CryptoNewsille.

Hintakehitykseen vaikuttavat nykyään yhtä lailla globaalit likviditeettiolosuhteet, ETF-rahavirrat ja sijoittajien mielialat kuin ketjun sisäiset tarjontamekanismit.

“Bitcoin reagoi yhä enemmän samoihin tekijöihin, jotka vaikuttavat osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja hyödykkeisiin”, hän lisäsi.

Bitwisen sijoitusjohtaja Matt Hougan sanoi heinäkuussa, että historiallisesti havaittu neljän vuoden sykli ei enää hallitse markkinoiden käyttäytymistä.

Keskustelussa Bitcoinin kannattajan Kyle Chassén ja Bloombergin ETF-analyytikon James Seyffartin kanssa Hougan väitti, että vanha malli on hajoamassa ja voi tehdä tilaa pidempikestoiselle, kestävämmälle nousujaksolle.

Hän nosti esiin heinäkuussa hyväksytyn GENIUS Actin tärkeänä virstanpylväänä, joka mahdollisti Wall Streetin rakentaa kryptopohjaisia sijoitustuotteita.

Glassnoden mukaan neljän vuoden Bitcoin-sykli on yhä voimissaan

Kaikki analyytikot eivät kuitenkaan ole valmiita julistamaan syklin kuolemaa.

CryptoNewsin haastattelussa Enson toimitusjohtaja Connor Howe totesi, että puolittumisen vaikutus on heikentynyt, muttei kadonnut.

“Puolittumisella on edelleen merkitystä louhinnan taloudessa ja pitkän aikavälin niukkuusnarratiivissa, mutta kauppiaat eivät voi enää luottaa tiukkaan neljän vuoden aikatauluun.”

Lisäksi tuore Glassnoden tutkimus viittaa siihen, että Bitcoinin perinteinen sykli säilyttää rakenteellisen eheytensä.

Lähde: Glassnode

Lohkoketjuanalytiikkayhtiö totesi, että nykyisen syklin kesto ja pitkäaikaisten haltijoiden voiton kotiutus muistuttavat aiempia syklejä. Huippuhinnat saavutettiin sekä 2015–2018 että 2018–2022 sykleissä 2–3 kuukautta nykyhetkeä myöhemmin.

Nämä tiedot viittaavat siihen, että sykli on edelleen kypsymässä historiallisten mallien mukaisesti, eikä perusrakenne ole kadonnut.

4-tunnin kaaviossa Bitcoin laski viikonlopun pohjiin 109,977 dollaria, ennen kuin palautui noin 112,150 dollariin julkaisuhetkellä, vaikka sijoittajien luottamus pysyy hauraana.

Lähde: TradingView

Näkemys on vaimentanut nousumielialaa, ja sijoittajat pohtivat, voiko BTC enää ylittää viime kuun huipun 124 128 dollaria.

Tuoreet markkinakyselyt osoittavat, että lähes 70 % vastaajista odottaa laskua 105 000 dollariin ennen mahdollista nousuliikettä.

Analyytikko PlanC vertasi tilannetta kolikonheittoharhaan ja varoitti kauppiaita siitä, ettei Bitcoinin historia takaa samanlaista kehitystä uudelleen. ”Ei ole tilastollista näyttöä siitä, että huippu saavutettaisiin vuoden neljännellä neljänneksellä”, hän sanoi. ”Markkinaolosuhteet ovat muuttuneet niin paljon aiemmista sykleistä. Bitcoin ETF:t ja yritysten kassat ovat muuttaneet pelin sääntöjä – vanhoihin sykleihin perustuvat ennusteet ovat hyödyttömiä.”