XRP nousee jopa 21 dollariin 2025, ennustaa Claude AI

Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 27, 2025

ChatGPT:n kiiltävä uusi viidennen sukupolven versio ChatGPT 5 on optimistinen ja ennustaa, että XRP, Shiba Inu ja Solana voivat olla suurimpia voittajia kryptomarkkinoiden siirtyessä vahvaan nousutrendiin vuoden viimeisen neljänneksen lähestyessä.

Bitcoin rikkoi loppukesästä aiemman ennätyksensä nousten 124 128 dollariin viime kuussa, ennen kuin se hieman perääntyi yllättävän heinäkuun inflaationousun jälkeen.

Viime viikon Yhdysvaltain keskuspankin päätös laskea ohjauskorkoa 0,25 % nosti hetkellisesti riskisijoituksia. Kuitenkin Trumpin ehdotus 100 000 dollarin H-1B-viisumimaksusta uusille hakijoille säikäytti markkinat, aiheuttaen viikonloppuna likvidaatioaaltoja.

Sääntelypuolella presidentti Trump allekirjoitti aiemmin kesällä GENIUS-lain, joka on Yhdysvaltojen ensimmäinen vakaavaluuttoja koskeva laki ja vaatii liikkeeseenlaskijoita pitämään täyden reservin. Samaan aikaan SEC käynnisti Project Crypto -hankkeen, jonka tarkoituksena on päivittää arvopaperilainsäädäntöä lohkoketjuaikakauteen.

Yhdessä nämä kehityskulut voivat käynnistää seuraavan altcoin-superjakson.

Jos tekoäly ChatGPT 5:n näkymät osoittautuvat oikeiksi, XRP, Shiba Inu ja Solana voivat olla tulevien kuukausien suurimmat hyötyjät.

XRP (Ripple): ChatGPT 5 ennustaa 20 dollaria – jopa 7× nousu

ChatGPT 5 ennustaa, että Ripplen XRP ($XRP) voisi nousta jopa 20 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä – noin seitsemän kertaa nykyisen 2,85 dollarin tason yläpuolelle.

Kolikko on jo esiintynyt vahvasti tänä vuonna. XRP:n kurssi saavutti huippunsa 3,65 dollarissa 18. heinäkuuta (ylittäen vuoden 2018 aiemman ennätyksen 3,40 dollaria), ennen kuin se laski noin 22 %.

Ripplen globaali laajentuminen jatkuu, mitä osoittaa myös YK:n pääomarahoitusrahaston tunnustus XRP:lle vuonna 2024 rajat ylittävien maksujen työkaluna kehittyvillä markkinoilla.

Aiemmin tänä vuonna Ripple myös päätti pitkäaikaisen oikeuskiistansa SEC:n kanssa, kun sääntelyviranomainen luopui kanteestaan, vahvistaen vuoden 2023 päätöksen, jonka mukaan XRP:n vähittäismyynti ei ole arvopaperikauppaa – merkittävä virstanpylväs altcoin-markkinoille.

ChatGPT 5 ennustaa perusalueeksi 5–7 dollaria, mutta optimistisessa skenaariossa XRP voisi nousta 21 dollariin – erityisesti jos Trumpin hallinto säilyttää myönteisen kryptolinjaamisen tai jos SEC hyväksyy uusia spot XRP ETF:iä tulevina viikkoina. Viime viikolla ensimmäinen XRP ETF sai jo hyväksyntänsä hieman takaoven kautta.

Tekninen analyysi tukee tätä. Myyntipaineessa XRP:n RSI romahti arvoon 41, mikä viittaa siihen, että token on lähes aliarvostettu ja lisääntynyt myyntipaine voisi laukaista äkillisen palautumisrallin, joten XRP:n ostaminen voi olla järkevää juuri nyt. Lisäksi tämän vuoden kolme noususignaalia voivat viitata läpimurtoon.

Positiivinen uutisvirta voisi nostaa hinnan 4 dollariin lokakuussa. Viimeisen vuoden aikana XRP on noussut 386 %, jättäen taakseen Bitcoinin 80 % ja Ethereumin 62,5 % tuotot.

Shiba Inu (SHIB): ChatGPT 5 näkee jopa 17× nousupotentiaalin

Vuonna 2020 lanseerattu Shiba Inu ($SHIB) on vakiinnuttanut asemansa Dogecoinin kovimpana kilpailijana, ollen markkina-arvoltaan nyt 7,1 miljardia dollaria.

SHIB on tällä hetkellä noin 0,00001206 dollarissa, mutta Shiba inun kurssi on silti säilynyt vakaampana verrattuna laajempaan meemikolikkosektoriin, joka sukelsi viikolla 10,4 % yhden yön aikana, vaikka sen yhteenlaskettu arvo on edelleen 77,3 miljardia dollaria.

Teknisesti SHIB on tänä vuonna noussut sekä laskevasta kiilakuviosta että nousulipusta. Selkeä nousu yli 0,000025 dollarin marraskuuhun mennessä voisi vahvistaa ChatGPT 5:n perusennusteen 0,00003–0,00005 dollarin hintahaarukasta vuoden loppuun mennessä. Härkämarkkinassa ChatGPT ennustaa SHIBin voivan nousta jopa 0,0002 dollariin – lähes 17-kertainen nykyhintaan nähden.

Sen RSI on tällä hetkellä 39, mikä voi houkutella ostajia tarttumaan mahdollisuuteen ja lisätä kaupankäynnin momentumia.

Shiba Inu ei ole enää pelkkä meemikolikko. Se toimii nykyään myös Shibariumin voimanlähteenä – omalla Layer 2 -verkollaan, joka tukee nopeita, edullisia transaktioita ja hajautettuja sovelluksia, sisältäen myös yksityisyysominaisuuksia, jotka erottavat sen kilpailijoista.

Solana (SOL): Ekosysteemin kasvu ja ETF-hype voivat viedä 1 000 dollariin, ennustaa ChatGPT 5

Solana ($SOL) on vakiinnuttanut asemansa johtavana älysopimusalustana, sen markkina-arvon ylittäessä 119,9 miljardia dollaria. Total Value Locked (TVL) puolestaan lähentelee 12 miljardia dollaria. Kehittäjien osallistuminen ja institutionaalinen kiinnostus ovat molemmat kasvussa.

Osa innostuksesta kumpuaa spekulaatioista, että Yhdysvaltoihin voitaisiin pian hyväksyä spot Solana ETF, mikä voisi houkutella samanlaista pääomaa kuin Bitcoin- ja Ethereum ETF:t aiemmin.

Lisäksi Trump on jopa ehdottanut Solanan sisällyttämistä tulevaan kansalliseen Bitcoin-varantoon. Hänen ehdotuksensa mukaan hallitus voisi kuitenkin hankkia SOL:ia vain takavarikoinnein, ei markkinoilta ostamalla.

Suorituskyvyn näkökulmasta Solanan kurssi saavutti huippunsa 250 dollarissa tammikuussa, ennen kuin kolikko laski 100 dollariin huhtikuussa ja nousi viime viikolla takaisin 247 dollariin – lähestyen vuoden korkeinta tasoaan.

Solana on murtanut laskevan kiilakuvion, ja ChatGPT 5 näkee mahdollisuuden, että SOL voisi nousta 1 000 dollariin vuoden loppuun mennessä – yli kolminkertaistaen aiemman ennätyksensä 293,31 dollaria. Tämä avaisi juuri nyt paikan ostaa Solanaa. Tavoitteen saavuttaminen riippuu kuitenkin sääntelyn selkeydestä ja spot SOL ETF -hyväksynnästä SEC:ltä lähikuukausina.

Maxi Doge ($MAXI): Riskialttiimpi vaihtoehto Dogecoinille

Niille, jotka etsivät spekulatiivisempia vaihtoehtoja ChatGPT:n ykkösvalintojen ulkopuolelta, Maxi Doge ($MAXI) esittäytyy Dogecoinin rajummaksi vastapariksi.

Dogecoin on vuosien varrella kypsynyt suurikokoiseksi kolikoksi, joka usein liikkuu Bitcoinin ja Ethereumin tahdissa, kun taas sen vuoden 2021 hurja volatiliteetti on laantunut.

Maxi Doge puolestaan omaksuu korkean riskin ja yhteisövetoisen spekulaation, hassuttelevalla brändillä ja ruohonjuuritason kampanjoilla. Sen ennakkomyynti on kerännyt jo yli 2,4 miljoonaa dollaria ensimmäisen kuukauden aikana.

Rakennettu Ethereum-verkkoon ERC-20-tokenina, MAXI panostaa yhteisön kasvuun Telegram- ja Discord-tapahtumilla, kaupankäyntikilpailuilla ja yhteistyöllä muiden projektien kanssa.

150,24 miljardin kolikon kokonaistarjonnasta 25 % on varattu Maxi-rahastolle, joka keskittyy kumppanuuksiin ja markkinointiin. Staking on jo käynnissä huikealla 137 % vuosituotolla, vaikka tuottoprosenttien odotetaan laskevan käyttäjämäärän kasvaessa.

Kirjoitushetkellä hinta ennakkomyynnissä on 0,0002585 dollaria, mutta seuraava hinnankorotus on tulossa pian.

Sijoittajat voivat osallistua lompakoilla kuten MetaMask tai Best Wallet.

Pysy ajan tasalla Maxi Dogen virallisella X:llä ja Telegram-kanavalla.

