XRP, Avalanche ja Dogecoin nousevat 2025, ennustaa ChatGPT 5

Toimittaja Matti Laurila Toimittaja Matti Laurila Lisätietoja toimittajasta Matti asiantunteva ja kokenut toimittaja, joka on erikoistunut kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan sekä talouteen. Hänen tavoitteenaan on tarjota lukijoilleen ajankohtaista ja selkeää... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 6, 2025

Sekä analyytikot että ChatGPT 5 pysyvät rauhallisina ja ennustavat nousujohteista pitkän aikavälin näkymää. Tämä siitä huolimatta, että kryptomarkkinat sukelsivat rajusti ja paniikki alkoi levitä, kun negatiivinen puhe lisääntyi.

Erityisesti XRP:lle povataan positiivista tulevaisuutta sen kasvavan reaalimaailman käytön ansiosta. Avalanchelle tulevaisuus näyttää ruusuiselta sen kehittyvän ekosysteemin vuoksi ja Dogecoin jatkaa meemikolikoiden kuninkaana.

Ethereum nousi hiljattain uuteen kaikkien aikojen huippuunsa, 4 950 dollariin, muistuttaen kaikille, että se on edelleen altcoinien johtaja. Tämä läpimurto antoi merkittävän sysäyksen ETH-pohjaisille meemikolikoille, kuten DOGE:lle, ja koko altcoin-markkina nousi ennen kuin vetäytyi hieman.

Samaan aikaan Bitcoinin kurssi on pudonnut noin 10 % alle elokuun 124 000 dollarin huipun. Tunnelma on silti nousujohteinen, kiitos suotuisimman sääntely-ympäristön, mitä koskaan on nähty, ja ChatGPT 5:n ennusteet tukevat tätä näkemystä.

XRP (Ripple): ChatGPT 5 ennustaa räjähdysmäistä loppuvuotta – alkaako nousu jo syyskuussa?

Vuosi 2025 on ollut XRP:n läpimurtovuosi. Se voitti viimein SEC:n oikeusjutun, ylitti yhden dollarin rajan ja on noussut 400 % vuoden aikana. ChatGPT 5 ennustaa, että nousu on yhä käynnissä ja kiihtymässä uudelleen.

Käyttöönotto kiihtyy, kun yhä useampi liittyy verkkoon. XRP Mastercard on juuri julkaistu ja tuo XRP:n luottokorttimaailmaan. Lokakuussa odotetaan myös ETF-julkaisua, mikä lisää hypeä entisestään.

Eräs Coinbasen analyytikko totesi, että jos Fed alkaa keventää politiikkaansa, riskipääoma virtaa takaisin kryptomarkkinoille – ja XRP on valmiina loistamaan. Sen etumatka rajat ylittävissä maksuissa ja jatkuva sääntelyn mukauttaminen tekevät siitä houkuttelevan sijoituskohteen.

Lähde: XRPUSD / TradingView

Pitkän aikavälin näkymät näyttävät edelleen nousujohteisilta, mutta syyskuu on historiallisesti ollut heikko kuukausi kryptomarkkinoille. XRP:n odotetaan nousevan yli 5 dollariin, mutta kaupankävijöiden kannattaa olla varovaisia.

Momentum on yhä epävarmaa. RSI on 39 eli kysyntä on heikkoa, ja MACD liikkuu juuri neutraalin alapuolella. Kynttiläkuviot muodostavat spinning toppeja vastustasolla, mikä usein viittaa siihen, että läpimurto lähestyy.

Mahdollinen nousu kohti 10 dollaria on näkyvissä pitkällä aikavälillä, mutta ensin on murrettava 3,66 dollarin vastus, josta hinta aiemmin hylättiin ja tiputtiin alle 3 dollarin.

Avalanche (AVAX): Onko 50 dollaria saavutettavissa?

Avalanche on ollut yksi vuoden tylsimmistä altcoineista – vähän hypeä ja ei suuria onnistumisia.

Mutta nyt tilanne on muuttumassa. Grayscale on jättänyt hakemuksen AVAX ETF:stä Nasdaqiin, ja lokakuusta odotetaan ratkaisevaa päätöskuukautta yhdessä yli 90 muun ETF-hakemuksen kanssa.

Lisäksi Avalanche on tehnyt sopimuksen Yhdysvaltain kauppaministeriön kanssa tuodakseen BKT-dataa lohkoketjuun, ja ensimmäinen AVAX-tapahtuma on jo suoritettu.

Lähde: AVAXUSD / TradingView

Heinäkuun lopulta lähtien AVAX on muodostanut korkeampia pohjia, mikä osoittaa ostajien vahvistuvan jokaisessa laskussa.

Murtautuminen yli keskeisten vastusten voisi käynnistää nousun kohti joulukuun huippua, noin 52 dollaria, mikä olisi lyhyellä aikavälillä jopa 120 %:n nousu. Toistaiseksi volyymi on hiljentynyt, kun AVAX testaa trendilinjan tukea.

ChatGPT 5:n 300 dollarin ennuste kuulostaa villiltä, mutta jos Grayscalen ETF hyväksytään, AVAX saattaa olla matkalla sitä kohti.

Dogecoin (DOGE): Meemikolikoiden kuningas matkalla kohti dollaria, ChatGPT 5 ennustaa

Kaikki rakastavat meemejä ja meemikolikoita, eikö niin? ChatGPT ennustaa noin 66 %:n nousua Dogecoinin kurssille vuoden 2025 loppuun mennessä.

Näkemys saa tukea Grayscalen yllättävästä liikkeestä – se jätti hakemuksen ensimmäisestä Dogecoin ETF:stä, mikä tekee siitä ensimmäisen meemikolikon, joka saa tällaisen huomion. Ei ihme, että valinta osui DOGEen, meemimaailman alkuperäiseen kuninkaaseen.

Lokakuu näyttää altcoineille nousujohteiselta, sillä silloin tehdään päätöksiä myös Dogecoin ETF:stä. Bloombergin mukaan näiden ETF-hakemusten hyväksymistodennäköisyys on yli 85 %, mikä voi käynnistää meemikolikkobuumin. Polymarketin “tietäjät” antavat Dogecoin ETF -rahastoille tällä hetkellä 79 prosentin mahdollisuuden.

Lähde: DOGEUSD / TradingView

Kaleo huomauttaa, että DOGE/USDT-kaaviossa hinta testasi laskevan kolmion yläreunaa ylhäältä ja pomppasi siitä – nouseva merkki.

Dogecoinin kurssi on ollut konsolidaatiovaiheessa 0,20 dollarin tuen yläpuolella. Se käy kauppaa nyt noin 0,21 dollarin tasolla, murtauduttuaan viimein ulos pitkästä laskevasta kanavasta. Todellinen testi on 0,30 dollaria – tämän vastuksen täytyy muuttua tueksi ennen kuin ChatGPT:n ennustama nousu kohti 2 dollaria voi alkaa.

Jos DOGE pystyy kääntämään 0,30–0,35 dollarin alueen tueksi, tie kohti yhtä dollaria on auki. RSI on 49 eli neutraali, ja MACD hieman negatiivinen, mutta ei hälyttävä. Analyytikot odottavat läpimurtoa, joka voisi sytyttää laajemman meemikolikkorallin.

Ja mikä yleensä nousee eniten näissä ralleissa? Uudet lanseeraukset, joilla on vahva yhteisö. Maxi Doge on tästä täydellinen esimerkki. Se seuraa Dogecoinin vanhaa kaavaa, ja sijoittajille on vielä aikainen vaihe hypätä mukaan.

Maxi Doge: Onko meemikolikolla 100× potentiaali?

Maxi Doge varastaa tällä hetkellä koko huomion. Juuri presaleen saapunut Dogecoinista inspiroitunut meemikolikko on jo kerännyt yli 1,73 miljoonaa dollaria.

Se nojaa täysin meemikulttuuriin – mukana on salille hurahtanut “gym bro” -Doge, joka on hulluna vivutettuun treidaukseen – eikä esitä olevansa mitään muuta.

Silti kyse ei ole vain vitseistä. Maxi Dogella on panostusmahdollisuus ja kilpailuja, jotka pitävät yhteisön sitoutuneena pitkällä aikavälillä.

Parasta on tokenin jakelu. Noin 40 % koko tarjonnasta meni julkiseen presaleen, eikä mukana ollut yhtään sisäpiirien tai yksityisiä allokaatioita – mikä vähentää riskiä, että “valaat” dumpaavat kolikkoja pörssilistauksen jälkeen.

Lisäksi tarjolla on panostusohjelma MAXI-omistajille – presalessa mukana olijat voivat ansaita jopa 178 % vuosituottoa. Eli tokenit voi lukita ja alkaa tienata ennen kuin presale edes päättyy.

Varhaiset uskojat saattavat lunastaa suurimmat voitot.

Siirry Maxi Dogen viralliselle sivustolle ja liity presaleen. Voit ostaa tokeneita ETH:lla, USDT:llä, BNB:llä tai jopa luottokortilla.