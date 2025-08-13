SEC julkaisi virallisen ilmoituksensa – XRP 5 dollariin?
Lähes viisi vuotta kestänyt XRP:n vastatuuli on laantunut Ripple–SEC-oikeusjutun päätyttyä, mikä lisää XRP:n hinnanäkymien nousuvirettä.
Elokuun 7. päivän yhteisen hylkäysesityksen jälkeen tämänpäiväinen oikeudenkäynnin päättäminen sinetöi tapauksen: SEC luopui virallisesti oikeudestaan jatkaa oikeustoimia.
Vaikka lopputulos oli suurelta osin jo hinnoiteltu spekulaation sekä Trumpin hallinnon pro-kryptosääntelylinjausten myötä, altcoin nousi uutisen jälkeen 8 %.
Suurin vaikutus liittyy kuitenkin siihen, että SEC:n puheenjohtaja Paul Atkins kuvasi kehitystä ”mahdollisuudeksi siirtää energiamme oikeussaleista sääntelypolitiikan valmisteluun”.
Poliittinen fokus korostuu, kun lainsäätäjät vievät eteenpäin CLARITY ACT -lakia, joka voisi vapauttaa sivussa odottavaa kysyntää perinteisen rahoituksen (TradFi) markkinoilta, jotka kaipaavat selkeää sääntelyä.
Tämä avaa ovia uudelle kysynnälle, kuten Trumpin allekirjoittama toimeenpanomääräys, joka sallii kryptovarojen käytön 9 biljoonan dollarin arvoisissa 401(k)-eläkesuunnitelmissa.
Yhdessä lokakuun 17. päivän määräajan kanssa mahdolliselle spot XRP ETF:lle (SEC:n hyväksyntää odotetaan) XRP voisi houkutella merkittävää sekä yksityissijoittajien että instituutioiden kiinnostusta.
XRP-hintaennuste 13.8.2025
SEC:n politiikkapainotuksen synnyttämä momentti voi pitää XRP:n kurssin nousu-uralla, joka on kehittynyt marraskuun vaalien jälkeisestä rallista muodostuneen härkälippukuvion (bull flag) jatkumona.
Vaikka vauhti hiipui kesäkuun puolivälin markkinahuipun jälkeen, indikaattorit viittaavat nyt nousutrendin jatkumiseen.
RSI on pysynyt signaaliviivan yläpuolella tasolla 55, mikä kertoo ostajien johtavan nykyistä liikettä.
MACD-linja on lisäksi muodostamassa ”kultaisen ristin”, edeten lähes rinnakkain signaaliviivan kanssa – usein merkki siitä, että keskipitkän aikavälin nousutrendi on vahvistumassa päivätasolla.
Purkausliikkeen jatkuminen voisi nostaa XRP:n noin 55 % kohti 5 dollarin rajaa, mikä loisi edellytykset haastaa vuoden 2018 kaikkien aikojen huippu 5,56 dollaria ja siirtyä uuteen hintojen löytämisvaiheeseen.
Jos kuvio toteutuu täysimääräisesti, nousu voisi venyä jopa 10 dollariin saakka (noin +215 %), kun katalyyttinä toimisivat esimerkiksi 401(k)-allokaatiot, spot XRP ETF:n hyväksyntä sekä korkojen laskut.
Odotettua pehmeämmät inflaatioluvut ovat vahvistaneet odotuksia jopa kolmesta koronlaskusta ennen vuoden loppua, mahdollisesti jo syyskuussa – tämä voisi vauhdittaa uusia virtoja riskisijoituksiin kuten kryptovaluuttoihin.
Vivopower valitsi Crypto.comin kumppanikseen XRP:n ja muiden kryptojen säilytys- ja kaupankäyntipalveluihin
Nasdaq-listattu Vivopower International on ilmoittanut solmineensa yhteistyön Crypto.comin kanssa digitaalisten varojensa, mukaan lukien XRP:n, institutionaalisesta säilytyksestä. Toimenpide liittyy yhtiön valmistautumiseen hyödyntämään kasvavia hajautetun rahoituksen (DeFi) markkinoita sekä nopeuttamaan sen kassataseen hajauttamisstrategiaa.
Tuoreessa tiedotteessa Vivopower kertoi valinneensa Crypto.comin tarjoamaan turvallisen, institutionaalisen tason säilytyksen laajenevalle digitaalisten varojen salkulleen, joka sisältää erityisesti XRP:hen keskittyvän kassataseen.
Sopimuksen mukaisesti Crypto.com Custody huolehtii Vivopowerin varojen turvallisesta säilytyksestä. Lisäksi se tarjoaa kattavan, alusta loppuun suunnitellun ratkaisun institutionaalisille ja korkean nettovarallisuuden omaaville asiakkaille.
Osana yhteistyötä Vivopowerin osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi Crypto.comin välittäjäalustalla. Tämä antaa sekä yksityis- että institutionaalisille sijoittajille sujuvan pääsyn yhtiön osakkeisiin. Crypto.comin käyttäjät saavat myös parempaa likviditeettiä XRP:lle ja muille tokeneille sekä mahdollisuuden osallistua tulevaan XRP-restakingiin Flare Networksin kautta. Nämä verkostot olivat aiemmin sopineet yhteistyöstä vahvistaakseen kumppanuuttaan.
Crypto.comin presidentti Eric Anziani korosti yhtiön tehtävää tarjota turvallinen, tulevaisuuteen valmis alusta digitaalisten varojen hallintaan. Samaan aikaan Vivopowerin hallituksen puheenjohtaja Kevin Chin huomautti yhtiön saavansa merkittävän näkyvyyden Crypto.comin 150 miljoonan käyttäjän joukossa ja mahdollisuuden vauhdittaa kansainvälistä laajentumista.
Lisäksi Crypto.comin useiden kansainvälisten lainkäyttöalueiden kattavat säilytyspalvelut antavat meille lisäkapasiteettia globaaliin kasvuun. Olemme varmoja, että tämä yhteistyö tukee XRP:hen keskittyvää digitaalisten varojen strategiaamme sekä Caret-yhtiön digitaalisten varojen louhintaliiketoimintaa.
Snorterin treidausbotti haistelee varhaisia merkkejä noususta
Altcoin-markkina kuumenee, ja väärään hevoseen satsaavat missaavat merkittäviä tuottoja, kun uutta piensijoittajarahaa virtaa sisään.
XRP:llä on potentiaalia nousta 10 dollariin härkäsyklin edetessä, mutta monet pienemmän markkina-arvon meemikolikot ovat nousseet jo 2x viime viikolla – ja tarjolla voi olla vieläkin suurempia tilaisuuksia.
Tähän astuu mukaan Snorter ($SNORT).
Sen varta vasten rakennettu treidausbotti on suunniteltu havaitsemaan varhaisen momentumin, jotta sijoittajat pääsevät kyytiin ennen massoja – siellä, missä todelliset tuotot syntyvät.
Työkalu on tehty tarkkuuteen: limit-tilausten snäkkäys parhaiden sisäänmenohintojen varmistamiseksi, MEV-kestävät swapit jotka estävät muita ”kiilaamasta” kauppojesi eteen, copy trading huippusuorittajien liikkeiden peilaamiseen sekä rug pull -suoja, joka varoittaa epäilyttävistä tokeneista ennen ostoa.
Varhain sisään pääsy on vasta puoli voittoa. Täsmällinen ulostulon ajoitus erottaa pienen voittajan elämää muuttavasta treidistä – ja juuri siinä Snorter tarjoaa etulyöntiaseman.
Projekti on lähtenyt vahvasti liikkeelle: $SNORT on kerännyt jo yli 2,5 miljoonaa dollaria ensimmäisten ennakkomyyntiviikkojen aikana – todennäköisesti johtuen 144 %:n panostustuotosta (APY), joka palkitsee varhaisvaiheen sijoittajia.
Voit seurata Snorteria X:ssä, Instagramissa tai osallistua ennakkomyyntiin Snoterin sivustolla.