Kattava raportti kertoo, alkaako altcoin-kausi syyskuussa

Heinä- ja elokuun vahvan nousun jälkeen altcoin-markkina on siirtynyt odottavaan tilaan. Viimeaikaisesta notkahduksesta huolimatta Ethereumin kurssi (ETH) on pysynyt yli 4 100 dollarin, kun taas Bitcoinin kurssi (BTC) on välillä luisunut alle 110 000 dollarin rajan.

Keskeiset huomiot: Bitcoinin dominanssi on pudonnut alle 60 prosentin, mikä on herättänyt spekulaatioita altcoin-kauden alkamisesta, jos osuus lähenee 50 prosenttia.

Asiantuntijat nostavat esiin Ethereumin ja Solanan ekosysteemit vahvimpina hyötyjinä pääoman siirtyessä altcoineihin – kiitos vilkkaan verkkoaktiivisuuden ja institutionaalisen kiinnostuksen.

Solanan ekosysteemin tokenit, kuten Marinade ja Raydium, nousivat elokuussa, kun taas Ethereumin projektit, kuten Ethena, kokivat kolminumeroista kasvua ennen korjausliikkeitä.

Vaikka momentti kasvaa, analyytikot varoittavat, ettei altcoin-kausi ole taattu pelkästään aiempien syklien perusteella. Markkinaolosuhteet ja Bitcoinin liikkeet ovat yhä ratkaisevassa asemassa.

Bitcoinin dominanssi on TradingViewn mukaan pudonnut alle 60 prosentin, kun se kesällä oli vielä 66 %. Monien analyytikoiden mukaan todellisen altcoin-kauden käynnistymisen avain olisi dominanssin lasku alle 50 prosentin, mikä viittaisi pääoman siirtymiseen Ethereum- ja altcoin-markkinoille.

Silti iso kysymys kuuluu: voiko tämä sykli toistaa aiemmat, vai onko markkina jo kehittynyt ohi tuosta narratiivista? Cryptonewsin raportissa tarkastelemme, mitä seuraavaksi on odotettavissa.

Bitcoinin dominanssi laskee – alkaako altcoin-kausi?

Bitcoinin dominanssin laskiessa alle 60 prosentin markkina näyttää siirtyvän uuteen vaiheeseen. Historiallisesti tällaiset tasot ovat ennakoineet pääoman siirtymistä Ethereumiin ja muihin altcoineihin. Mutta tarkoittaako tämä, että altcoin-kausi todella on alkamassa?

Stabolutin toimitusjohtaja ja perustaja Eneko Knorr uskoo olosuhteiden olevan otolliset mahdolliselle altcoin-kaudelle, mutta varoittaa että mikään ei ole varmaa.

Knorr näkee merkkejä siitä, että markkina voi olla siirtymässä altcoin-momentin uuteen vaiheeseen, mutta kehottaa varovaisuuteen historiallisten toistojen suhteen.

Hän toteaa, että koko kryptosektori on nyt paljon vakaammalla pohjalla kuin aiemmissa sykleissä. Spot ETF:t, pankkien osallistuminen ja todellinen käyttöönotto tarjoavat myötätuulta koko alalle.

MEXC Venturesin sijoitusjohtaja Leo Zhao taas arvioi että nykyiset markkinadynamiikat voisivat luoda oikeat olosuhteet altcoinien vahvistumiselle syyskuussa – erityisesti jos Bitcoin jatkaa sivuttaisliikettä.

Ethereum- ja Solana-ekosysteemit johtavat altcoin-nousua

Eneko Knorr toteaa, että Ethereum houkuttelee yhä institutionaalista pääomaa, kun taas Solana on vakiinnuttanut asemansa vahvana vaihtoehtona Layer 1 -verkoissa.

Solanan tärkeimpien lukittujen arvojen (TVL) tokenit osoittivat huomattavaa hintojen nousua elokuussa. Viiden kärjessä Raydium (RAY) ja Marinade (MNDE) erottuivat 31,5 % ja 40,2 % nousuilla. Marinade keskittyy likvidiin stakingiin ja Raydium toimii merkittävänä hajautettuna pörssinä – erityisesti meemikolikoiden kauppiaiden suosiossa.

Ainoa poikkeus oli Sanctum (CLOUD), joka laski 8,5 %. Muuten suurin osa Solanan DeFi-ekosysteemiin sidotuista tokeneista reagoi markkinan dynamiikkaan positiivisesti – merkkinä sijoittajien kiinnostuksesta epävarmuudesta huolimatta.

Vaikka Solanan tokenit kokivat jyrkempiä hintaliikkeitä elokuussa, Ethereumin ekosysteemi pysyi pitkän aikavälin pääoman veturina. Projekteista Lido (LDO) ja Aave (AAVE) nousivat 30,4 % ja 25,3 %. Uudempi toimija Ethena (ENA) nousi kesän aikana 0,23 dollarista 0,83 dollariin – yli 260 % nousu ennen elokuun lopun korjausliikettä.

Leo Zhaon mukaan ENA edustaa laajempaa siirtymää kohti Ethereumin reaalimaailman sovelluksia.

Ethena on noussut yhdeksi puhutuimmista tokeneista synteettisen dollarinsa ja tuottomallinsa ansiosta. Se lähestyy vakaavaluuttakysynnän ja DeFi-innovaation leikkauspistettä. Tämänkaltaiset tokenit, jotka laajentavat Ethereumin käyttökelpoisuutta todellisiin käyttötarkoituksiin, voivat herättää epäsuhtaista kiinnostusta, jos altcoin-momentum jatkuu.

Zhao näkee myös laajempaa potentiaalia infrastruktuuripohjaisissa Ethereumiin liittyvissä varoissa. Skaalausratkaisut ja DeFi-protokollat voivat hyötyä, mikäli altcoinien kiinnostus jatkuu syyskuun aikana.

Lopuksi: Alkaako todellinen altcoin-kausi syyskuussa?

Syyskuu tarjoaa ristiriitaisia signaaleja. Bitcoinin dominanssi on laskussa, Ethereum pysyy yli 4 100 dollarin, ja suurten Layer 1 -ekosysteemien – kuten Solanan – tokenit ovat aktiivisia. Asiantuntijoiden mukaan olosuhteet ovat suotuisammat kuin aiemmissa sykleissä, vaikka varmaa altcoin-kautta ei voida vielä julistaa.

Sijoittajien huomio siirtyy yhä enemmän reaalimaailman käyttötarkoituksiin, infrastruktuurihankkeisiin ja DeFi-innovaatioihin. Jos Bitcoin jatkaa konsolidoitumista ja makrotalousdata pysyy neutraalina, altcoinit voivat nousta parrasvaloihin – mutta historia ei takaa mitään.

Valikoivuus ja tärkeiden tukitasojen seuraaminen on avainasemassa. Onko syyskuu altcoinien läpimurtokuukausi vai uusi valestartti – sen määrittelee markkinan reaktio syyskuun tapahtumiin.

Tärkeimmät kryptotapahtumat syyskuussa 2025 2. syyskuuta – Ethena (ENA) tokenin vapautus

Ethena vapauttaa 40,63 miljoonaa ENA-tokenia, mikä voi vaikuttaa hinnan volatiliteettiin ja stakingiin.

Ethena vapauttaa 40,63 miljoonaa ENA-tokenia, mikä voi vaikuttaa hinnan volatiliteettiin ja stakingiin. 3. syyskuuta – Ondo (ONDO) laajentuu Yhdysvaltoihin

Ondo Finance avaa globaalin pääsyn Yhdysvaltain markkinoille – merkittävä virstanpylväs sen tokenisoitujen arvopapereiden alustalle.

Ondo Finance avaa globaalin pääsyn Yhdysvaltain markkinoille – merkittävä virstanpylväs sen tokenisoitujen arvopapereiden alustalle. 11. syyskuuta – XRP: Onchain Finance -tapahtuma

XRP Ledger järjestää tapahtuman, jossa käsitellään DeFiä, infrastruktuuria ja innovaatiota XRPL:llä. Tapahtuma alkaa klo 15 UTC.

XRP Ledger järjestää tapahtuman, jossa käsitellään DeFiä, infrastruktuuria ja innovaatiota XRPL:llä. Tapahtuma alkaa klo 15 UTC. 28. syyskuuta – Jupiter (JUP) tokenin vapautus

Jupiter vapauttaa 53,47 miljoonaa JUP-tokenia (~1,75 % kierrossa olevasta tarjonnasta) klo 14 UTC, mikä voi vaikuttaa lyhyen aikavälin hintaan.

Jupiter vapauttaa 53,47 miljoonaa JUP-tokenia (~1,75 % kierrossa olevasta tarjonnasta) klo 14 UTC, mikä voi vaikuttaa lyhyen aikavälin hintaan. 30. syyskuuta mennessä – Bitcoin-staking käynnistyy Starknetissä (STKR)

Starknet tuo Bitcoinin staking-mahdollisuuden: kestävät tuotot, parempi turvallisuus ja uusia työkaluja kehittäjille. Odotettavissa Q3:n loppuun mennessä.

Vastuuvapauslauseke: Kryptovaluutat ovat korkean riskin omaisuusluokka. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoitukseen eikä se ole sijoitusneuvontaa.