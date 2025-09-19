Eric Trump: Bitcoin voi pelastaa Yhdysvaltain dollarin

Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy tällä hetkellä kauppaa noin 117 000 dollarissa. 24 tunnin volyymi on 49,4 miljardia dollaria ja markkina-arvo 2,33 biljoonaa dollaria. Vaikka maailmanmarkkinoilla esiintyy edelleen epävakautta, Bitcoin on säilyttänyt asemansa institutionaalisten salkkujen ankkurina.

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin tuorein 25 korkopisteen koronlasku – ensimmäinen sitten joulukuun – antoi lisävauhtia riskisijoituksille. Matalammat lainakustannukset tukevat yleensä Bitcoinia, kun sijoittajat etsivät vaihtoehtoja perinteisille sijoituksille.

Kulttuurista painoarvoa toi meemikolikkokauppiaiden paljastama nelimetrinen kultainen Donald Trump -patsas, joka pitää käsissään Bitcoinia lähellä Yhdysvaltain Capitol-kukkulaa. Vaikka kyse oli tempauksesta, se korostaa krypton kykyä yhdistää politiikka, meemit ja rahoitusmarkkinat.

Bitcoinin markkina-arvo: 2,33 biljoonaa dollaria

Nykyinen BTC-hinta: 117 321 dollaria

Kaupankäyntivolyymi: 49,4 miljardia dollaria (24 h)

SEC hyväksyy Grayscalen ensimmäisen monen krypton ETP:n

SEC on hyväksynyt Grayscalen Digital Large Cap Fundin (GLDC), joka on ensimmäinen yhdysvaltalainen monen kryptovaluutan pörssinoteerattu tuote (ETP). Tämä ETP tarjoaa altistumisen Bitcoiniin, Ethereumiin, XRP:hen, Solanaan ja Cardanoon ilman, että sijoittajan tarvitsee hallita lompakoita tai pörssitilejä.

💰 SEC Approves First Multi-Asset Crypto ETP: Grayscale's GLDC Fund Launches! pic.twitter.com/WST4JmjUkt — Vizi – Breaking Crypto News (@vizidotcom) September 18, 2025

Tämä päätös seuraa spot Bitcoin ETF:ien menestystä ja kuvastaa sääntelijöiden uusia listausstandardeja, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa kryptorahastojen hyväksymisprosesseja Nasdaqissa ja NYSE Arcassa. Grayscalen toimitusjohtaja Peter Mintzberg kuvasi lanseerausta merkkipaaluksi valtavirran hyväksynnässä.

Hyväksyntä vahvistaa Bitcoinin asemaa institutionaalisten kryptostrategioiden kulmakivenä, vaikka sijoittajien kiinnostus laajenee yhä enemmän altcoineihin.

Laos kääntyy Bitcoin-louhinnan puoleen velkataakan keventämiseksi

Kaakkois-Aasian Laos tutkii mahdollisuutta hyödyntää Bitcoin-louhintaa 1,3 miljardin dollarin vuotuisen vesivoimavelan helpottamiseksi. Käyttämällä ylijäämäsähköä louhintaan Laos voisi muuttaa hyödyntämättömän energian globaalisti likvideiksi varoiksi.

JUST IN: 🇱🇦 Laos is mining #Bitcoin and crypto using surplus energy – South China Morning Post



Nation-states are here 🚀 pic.twitter.com/EU8UY607gp — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 18, 2025

Maa kokeili louhintaa vuonna 2021, mutta pysäytti uudet projektit vuonna 2023 kuivuuden ja sähköverkon kuormituksen vuoksi. Nyt, kun takaisinmaksupaineet kasvavat, viranomaiset arvioivat uudelleen kryptolouhinnan keinona hyödyntää käyttämätöntä energiaa.

Strategia muistuttaa Bhutanin ja Etiopian toimintaa, joissa uusiutuvaa energiaa suunnataan kryptoon. Tämä vahvistaa Bitcoinin kasvavaa mainetta “digitaalisena energiarahana”.

Bitcoinin hintanäkymä – tekninen analyysi

Neljän tunnin kaaviossa Bitcoin konsolidoituu nousevassa kiilassa, käydessään kauppaa noin 117 000 dollarin tasolla. 50-päivän liukuva keskiarvo (SMA) 116 000 dollarissa ja 200-SMA 113 243 dollarissa tarjoavat vankan tuen.

Kynttilähylkäykset noin 115 800 dollarin kohdalla viittaavat siihen, että ostajat puolustavat edelleen keskeisiä tasoja. RSI-lukema 59 kertoo hidastuvasta vauhdista ilman ylikuumentumisen merkkejä.

Mikäli Bitcoinin kurssi sulkee yli 117 978 dollarin, nousu kohti 119 287 ja 120 298 dollarin tasoja on todennäköinen, ja viikkojen aikana voi olla tilaa jopa 125 000–130 000 dollarin tasolle.

Lasku alle 116 000 dollarin voisi laukaista vetäytymisen kohti 114 400 tai jopa 113 200 dollaria. Toistaiseksi näkymä pysyy varovaisen nousujohteisena, ja pitkällä aikavälillä saatetaan nähdä jopa 500 000 dollarin superjakso, mikäli likviditeetti ja makrotaloudelliset tuulet tukevat kehitystä.

Eric Trump: Bitcoin voi olla dollarin pelastus

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin poika Eric Trump sanoo, että kryptovaluuttojen kasvava kysyntä voisi “pelastaa Yhdysvaltain dollarin” houkuttelemalla globaaleja investointivirtoja Amerikkaan ja siten sitomalla digitaalisten omaisuuserien tulevaisuuden kansallisen valuutan vahvuuteen.

Presidentin poika ja tunnettu krypton kannattaja kertoi Financial Timesille tällä viikolla, että digitaalisten omaisuuserien nousukausi toisi “biljoonia ympäri maailmaa oudoista valuutoista” Yhdysvaltoihin.

Hän sanoi, että Bitcoin-louhinta ja taloudellinen riippumattomuus voisivat käynnistää “eräänlaisen talousvallankumouksen”, jonka keskus olisi Amerikassa. Hän lisäsi: “Uskon, että tämä pelastaa Yhdysvaltain dollarin.”

Trumpin kommentit tulivat pian sen jälkeen, kun hän soitti Nasdaqin avauskelloa juhlistaakseen American Bitcoin Corpin listautumista – yrityksen, jossa hänellä on yli 500 miljoonan dollarin arvoinen omistus FT:n mukaan.

Yritys syntyi aiemmin tänä vuonna, kun hänen perheensä tukema American Bitcoin fuusioitui Gryphon Digital Miningiin. Yhtiön kaupankäyntitunnus on nyt ABTC.

Heikentynyt dollari kuvastaa Fedin varovaista linjaa ja velkahuolia

Kommentit tulevat ajankohtana, jolloin Yhdysvaltain dollari on heikentynyt. Presidentti Donald Trumpin kauppasodat ja toistuvat yhteenotot keskuspankin kanssa ovat hermostuttaneet sijoittajia.

Fed laski korkoja keskiviikkona ensimmäistä kertaa tänä vuonna, mikä vahvisti pelkoja inflaatiosta ja paisuvasta velasta, jotka painavat dollaria.

Donald Trump on toistuvasti vaatinut matalampia korkoja tultuaan virkaan ja sanonut, että Yhdysvallat hyötyy enemmän heikommasta valuutasta. Hän on myös luvannut tehdä Amerikasta “kryptopääkaupungin” ja rohkaissut sääntelijöitä ottamaan kevyemmän lähestymistavan digitaalisiin omaisuuseriin – mikä on osaltaan nostanut Bitcoinin ja muiden tokenien hintoja ennätyksiin.

Trumpin perhe laajentaa kryptokiinnostustaan ETF-tuotteista meemikolikoihin ja stablecoineihin

Trumpin perheen kryptointressit kattavat nyt Truth Social Bitcoin ETF:n, Donaldin ja Melanian mukaan nimettyjä meemikolikoita sekä stablecoin-hankkeen, joka liittyy Trump Media & Technology Groupiin.

Puhuessaan Bitcoin 2025 Asia -konferenssissa Hongkongissa viime kuussa Eric Trump ennusti, että Bitcoin saavuttaa väistämättä miljoonan dollarin tason. Hän viittasi kasvavaan kysyntään hallituksilta, yhtiöiltä ja varakkailta perheiltä. “Kaikki haluavat Bitcoinia. Kaikki ostavat Bitcoinia”, hän sanoi.

Lisäksi Trump kuvaili kryptoja haasteeksi Wall Streetille. Hän sanoi olevansa ylpeä siitä, että on rakentanut yrityksiä ilman suurimpien amerikkalaispankkien apua ja kuvaili tätä “lopulliseksi kostoksi isoille pankeille ja modernille rahoitusjärjestelmälle”.

Trump Organization on parhaillaan oikeudenkäynnissä Capital Onea vastaan väittäen, että pankki sulki sen tilit poliittisista syistä vuonna 2021 – pankki kiistää väitteet.

Trump lisäsi, että kryptot ovat muuttaneet käsityksiä taloudellisesta saavutettavuudesta. “Tajuaa, ettei oikeastaan tarvitse heitä. Ja rehellisesti sanottuna – ei heitä edes kaipaa”, hän sanoi viitaten yleisesti Wall Streetin lainoittajiin.

Trumpin kytkökset stablecoineihin lisäävät poliittista painoarvoa rahatalouskeskusteluun

Vakaavaluutat eli stablecoinit ovat nousemassa keskeiseksi kiistakohdaksi krypton ja pankkimaailman välillä. Yhdysvaltalaisten pankkien johtajat ovat varoittaneet, että stablecoinit voisivat imeä talletuksia, jos ne tarjoavat korkeampia tuottoja kuin säästötilit.

Samaan aikaan Valkoinen talo on kannustanut liikkeeseenlaskijoita, kuten Tetheriä ja Circleä, ostamaan Yhdysvaltain valtionvelkaa. Tätä pidetään avainliikkeenä valtion joukkovelkakirjamarkkinoiden tukemiseksi tilanteessa, jossa Washington laskee liikkeelle tuhansia miljardeja dollareita uutta velkaa vuosittain.

Myös Eric Trumpilla on oma osuutensa tässä kehityksessä. Viime vuonna hän perusti World Liberty Financial Inc -yhtiön, joka hallinnoi Yhdysvaltain dollariin sidottua stablecoinia. Ilmoitusten mukaan hänen isällään oli vuoden 2024 lopussa yli 15 miljardia WLFI-tokenia, joiden arvo oli tuolloin yli 3 miljardia dollaria.

Nuorempi Trump kuitenkin vähätteli taloudellista hyötyä. “Jos isäni olisi kiinnostunut elämästään hyötymisen kannalta, viimeinen asia mitä hän olisi tehnyt, olisi ollut presidenttiehdokkuus. Siinä olemme vain purkaneet elämämme kaupallisen arvon”, hän sanoi.

