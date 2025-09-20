Wall Street uskoo: Bitcoin 250 000 dollariin vuoden lopussa

Veteraanistrategi Jordi Visser Wall Streetiltä ennustaa, että yhdysvaltalaisten rahoituslaitosten Bitcoin-altistumiset lisääntyvät ennen vuoden 2025 loppua, mikä voi käynnistää uuden institutionaalisen rahoitusaallon digitaalisten omaisuuserien markkinoille.

Tärkeimmät huomiot: Wall Streetin odotetaan lisäävän Bitcoin-allokaatioitaan vuoden 2025 loppuun mennessä, sanoo strategi Jordi Visser.

Institutionaaliset Bitcoin-sijoitukset kiihtyvät; ETF:t ja julkiset yhtiöt hallitsevat yli 117 miljardin dollarin arvosta BTC:tä.

Visser näkee positiivisia teknisiä signaaleja koko kryptomarkkinalla, mikä viittaa laajempaan nousuvireeseen Bitcoinin ulkopuolellakin.

Arthur Hayes sanoo, että lyhytnäköinen ajattelu ja näyttävät odotukset vahingoittavat Bitcoin-sijoittajia.

Hänen mukaansa Bitcoin päihittää perinteiset omaisuuserät inflaatio- ja valuuttaheikennykset huomioon ottaen.

Pitkäjänteisestä näkemyksestä huolimatta monet nuoret sijoittajat näkevät krypton yhä pikareittinä vaurauteen.

“Nyt ja vuoden lopun välillä perinteisen rahoitusmaailman Bitcoin-allokaatiot tulevat kasvamaan,” Visser kertoi Anthony Pomplianolle tuoreessa haastattelussa.

“Se tulee tapahtumaan,” hän lisäsi korostaen luottamustaan muutoksen toteutumiseen.

Visser: Wall Street valmistautuu vuoteen 2026 suuremmilla Bitcoin-panostuksilla

Visser uskoo, että perinteiset toimijat valmistautuvat jo vuoteen 2026 ja näkee Bitcoinin roolin kasvavan institutionaalisissa salkuissa.

Hänen kommenttinsa heijastavat Coinbase–EY Parthenonin maaliskuussa 2025 tekemän kyselyn tuloksia, jonka mukaan 83 % institutionaalisista sijoittajista aikoo lisätä kryptovaluutta-altistustaan ensi vuonna.

Bitwise puolestaan arvioi toukokuun raportissaan, että sijoituksia voisi virrata jopa 120 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä ja 300 miljardia dollaria vuoteen 2026 mennessä.

Visserin ennustus ajoittuu samaan aikaan, kun spot-Bitcoin-ETF:t osoittavat uutta vahvuutta.

Yhdysvalloissa toimivat rahastot ovat keränneet pelkästään viime viikon aikana noin 2,33 miljardin dollarin nettovirrat, ja yhteensä tammikuun julkaisun jälkeen ne ovat vastaanottaneet lähes 57 miljardin dollarin arvosta sijoituksia, Farsiden tietojen mukaan.

Myös julkiset yhtiöt kasvattavat omistustaan Bitcoinissa. Tällä hetkellä julkisesti listattujen yritysten yhteenlasketut Bitcoin-omistukset ylittävät 117 miljardia dollaria BitcoinTreasuries.NET:n mukaan.

Teknisestä näkökulmasta Visser sanoi olevansa rohkaistunut viimeaikaisesta kurssikäyttäytymisestä. Vaikka hän ei antanut tarkkaa hintatavoitetta, hän huomautti useista “mini-läpimurroista” kryptomarkkinan laajassa mittakaavassa.

Hän nosti esiin Ethereumin konsolidoitumisen 4 000 ja 5 000 dollarin välillä ja ehdotti, että koko ekosysteemin – mukaan lukien altcoinit kuten Dogecoin ja Sui – mahdollinen nousu vahvistaisi markkinoiden laajempaa vahvistumista.

Ennuste osuu ajankohtaan, jolloin Bitcoin liikkuu noin 115 000 dollarin tuntumassa, ja kauppiaat pohtivat, onko syklihuippu jo saavutettu vai vielä edessä.

Arthur Hayes kehottaa Bitcoin-sijoittajia pitkäjänteisyyteen

BitMEXin toinen perustaja Arthur Hayes kehottaa sijoittajia luopumaan lyhytnäköisestä ajattelutavasta ja näyttävistä odotuksista.

Tuoreessa haastattelussa Kyle Chassen kanssa Hayes sanoi, että pakkomielle verrata Bitcoinia osakkeiden ja kullan ennätyshintoihin on harhaanjohtavaa ja osoittaa väärinymmärrystä sen pitkän aikavälin arvosta.

“Jos ajattelit ostavasi Bitcoinia ja seuraavana päivänä Lamborghinin, sinut todennäköisesti likvidoidaan,” Hayes totesi arvostellen uusien sijoittajien kärsimättömyyttä.

Bitcoin laahaa, kun osakkeet ja kulta rikkovat ennätyksiä

Bitcoin käy tällä hetkellä kauppaa hintaan, mikä on yhä alle kaikkien aikojen huippunsa 124 100 dollaria, joka saavutettiin 14. elokuuta.

Samaan aikaan S&P 500 ja kulta saavuttivat uusia ennätyksiä tällä viikolla, 6 587 dollaria ja 3 674 dollaria, mikä on herättänyt kysymyksiä siitä, miksei johtava kryptovaluutta ole pysynyt mukana tahdissa.

Hayes hylkäsi kuitenkin vertailut. “Tuo kysymyksen lähtökohta on virheellinen,” hän sanoi, kun häneltä kysyttiin johtavan kryptovaluutan kyvystä houkutella globaalia pääomaa kuten muut omaisuusluokat.

“Bitcoin on historian parhaiten tuottanut omaisuuserä, kun huomioidaan valuutan heikkeneminen.”

Hayes väitti, että inflaatiokorjattuna useimmat perinteiset markkinat laahaavat jäljessä. “Jos deflatoit asuntomarkkinat kullalla, ne eivät ole lähelläkään vuoden 2008 tasoja,” hän sanoi.

Jopa S&P 500 näyttää heikolta mitattuna kullalla. “Jos deflatoit asioita Bitcoinilla, niitä ei edes näy kaaviossa,” Hayes totesi.

Vaikka lyhyen aikavälin volatiliteetti voi pelottaa, Hayes uskoo vakaasti, että Bitcoin tulee ajan myötä päihittämään muut sijoitukset.

Huhtikuussa 2025 hän ennusti, että BTC voisi nousta 250 000 dollariin vuoden loppuun mennessä. Tätä ennustetta tuki myöhemmin myös Unchainedin markkinatutkimusjohtaja Joe Burnett.

Hayesille Bitcoin on pitkän aikavälin peli, ei rikastu nopeasti -strategia.

Hayesin varoituksista huolimatta nuoret miehet nousevat hallitsevaksi ryhmäksi krypton omistajina, ja he näkevät digivaluutat paitsi sijoituksina myös nopeana reittinä vaurauteen.

Miljoonan dollarin arvo vuonna 2026 merkitsisi kriisiä

Galaxy Digitalin toimitusjohtaja Mike Novogratz on asettunut vastustamaan ennusteita, joiden mukaan johtava kryptovaluutta voisi nousta miljoonaan dollariin lähitulevaisuudessa, varoittaen, että tällainen nousu todennäköisesti viittaisi Yhdysvaltain talouden romahtamiseen ennemmin kuin krypton voittoon.

“Ihmiset, jotka juhlivat miljoonan dollarin Bitcoin-hintaa ensi vuonna – minä sanoin, kaverit, siihen päädytään vain, jos kotimainen tilanne on todella huono,” Novogratz sanoi Natalie Brunellin Coin Stories -podcastissa.

“Mieluummin näkisin matalamman Bitcoin-hinnan vakaammassa Yhdysvalloissa kuin päinvastoin.”

Novogratz selitti, että valuutan äärimmäinen heikentyminen lisää usein kysyntää vaihtoehtoisille turvasatamille, ja Bitcoin – jota kutsutaan digitaaliseksi kullaksi – toimii suojana talousmyllerrystä vastaan.

Hän kuitenkin varoitti, että tällaiset olosuhteet syntyisivät kansalaisyhteiskunnan kustannuksella.

Toisaalta Eric Trump on toistanut 1 miljoonan dollarin Bitcoin-ennusteensa vedoten hallitusten ja suurten instituutioiden kasvavaan kysyntään.