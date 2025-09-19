Uusi krypto ETF tarjoaa useita kryptoja samassa paketissa

Uusi krypto ETF tulee pian markkinoille, kun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on hyväksynyt Grayscalen Digital Large Cap Fundin (GDLC), joka on ensimmäinen monikryptoinen pörssinoteerattu tuote (ETP) markkinoilla.

Keskeiset huomiot: SEC on hyväksynyt Grayscalen GDLC:n, Yhdysvaltojen ensimmäisen monikryptoisen ETP:n.

GDLC tarjoaa altistusta Bitcoinille, Etherille, XRP:lle, Solanalle ja Cardanolle.

Analyytikot odottavat hyväksynnän laukaisevan uuden aallon kryptopohjaisten ETF-tuotteiden lanseerauksessa.

Päätös tulee, kun viranomainen kiihdyttää suhtautumistaan krypto ETF -tuotteisiin. Tämä viittaa laajempaan muutokseen sääntelyasenteissa.

Grayscalen toimitusjohtaja Peter Mintzberg vahvisti hyväksynnän keskiviikkona X:ssä (entinen Twitter), kiittäen SEC:n kryptotyöryhmää pitkään odotetun selkeyden tuomisesta alalle.

Grayscalen GDLC-rahasto tarjoaa altistusta Bitcoinille, Etherille, XRP:lle, Solanalle

Krypto ETF GDLC tarjoaa sijoittajille hajautetun altistuksen viidelle merkittävälle kryptovaluutalle: Bitcoinille, Etherille, XRP:lle, Solanalle ja Cardanolle.

Hyväksyntä tulee vain muutamia kuukausia sen jälkeen, kun SEC viivästytti Grayscalen yritystä muuntaa GDLC käsikaupparahastosta NYSE Arcalla listatuksi ETP:ksi.

Nyt kun vihreä valo on annettu, rahasto on valmis kaupankäyntiin yhdysvaltalaisessa pörssissä, mikä tarjoaa laajemman pääsyn digitaalisiin varoihin perinteisten sijoitusalustojen kautta.

Grayscalen mukaan GDLC:llä on tällä hetkellä hallinnoitavana yli 915 miljoonaa dollaria varoja, ja sen osakekohtainen nettoarvo on 57,70 dollaria.

Sen siirtyminen julkisesti noteeratuksi ETP:ksi tarjoaa sekä yksityis- että institutionaalisille sijoittajille säännellyn reitin hajautettuun kryptosijoittamiseen.

Grayscale Digital Large Cap Fund $GDLC was just approved for trading along with the Generic Listing Standards. The Grayscale team is working expeditiously to bring the *FIRST* multi #crypto asset ETP to market with Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, and Cardano#BTC #ETH $XRP $SOL… — Peter Mintzberg (@PeterMintzberg) September 17, 2025

SEC:n hyväksyntä osui yhteen sen laajemman päätöksen kanssa, jossa hyväksyttiin yleiset listausstandardit krypto ETF -tuotteille – käytännössä yksinkertaistaen hyväksymisprosessia ja madaltaen kynnystä liikkeeseenlaskijoille.

“Tämä auttaa maksimoimaan sijoittajien valinnanmahdollisuudet ja edistää innovaatiota”, sanoi SEC:n puheenjohtaja Paul Atkins lausunnossaan.

Alan analyytikot odottavat uuden aallon krypto ETF -tuotteiden lanseerauksia seuraavan perässä.

“Viime kerralla, kun tämän tyyppinen hyväksyntä tapahtui, ETF-lanseeraukset kolminkertaistuivat”, totesi Bloombergin Eric Balchunas. “Saatamme nähdä yli 100 uutta krypto ETF:ää vuoden sisällä.”

GDLC:n hyväksyntä saattaa merkitä käännekohtaa siinä, miten monivaraiset kryptotuotteet käsitellään Yhdysvaltain arvopaperilainsäädännössä, avaten oven laajemmalle osallistumiselle digitaalisten varojen markkinoilla.

Krypto ETF -tulva iski SEC:hen – liikkeeseenlaskijat panostavat Avalanchen, Bonkin ja muiden tuotteisiin

Aalto krypto ETF -hakemuksia iski SEC:lle tiistaina, ja mukana oli viisi erillistä hakemusta, jotka ulottuvat Avalanchen infrastruktuurista meemikolikko Bonkiin, kun liikkeeseenlaskijat pyrkivät laittamaan tarjolle yhä eksoottisempia kryptorahastoja.

Hakemuksissa on mukana Bitwisen spot Avalanche ETF, Defiancen ETF:t, jotka perustuvat Bitcoin- ja Ethereum-strategioihin, Tuttlen “Income Blast” -rahastot, jotka kattavat Bonkin, Litecoinin ja Suin, sekä T-Rexin 2x vivutettu Orbs ETF.

ETF Instituten perustaja Nate Geraci varoitti, “Teillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä tulevien kuukausien aikana on tulossa”, kun padot aukeavat perinteisten Bitcoin- ja Ethereum-tuotteiden ulkopuolelle.

Hakemukset kasvattavat entisestään jo valmiiksi paisunutta listaa, jossa on yli 92 krypto ETF -hakemusta odottamassa viranomaishyväksyntää, useimpien määräaikojen ollessa lokakuussa ja marraskuussa.

ETF filings last 24hrs…



Bitwise avax ETF



Defiance ETFs playing btc & eth basis trades



Tuttle “Income Blast” ETFs covering bonk, ltc, & sui



Bitwise Stablecoin & Tokenization ETF



T-Rex 2x ORBS ETF



You all have no idea what’s coming over next few months.



Floodgates opening. — Nate Geraci (@NateGeraci) September 17, 2025

Purkaus tapahtuu samaan aikaan kun REX-Osprey XRP- ja Dogecoin-ETF:t on vahvistettu lanseerattavaksi torstaina nopeamman 40 Act -rakenteen kautta. Tämä laki tarjoaa vaihtoehtoisen polun markkinoille, ohittaen perinteiset SEC:n hyväksyntäpullonkaulat.

Bitcoin ETF:t kirjauttivat 292 miljoonaa dollaria nettovirtaa, kun taas Ethereum-tuotteista poistui 61,74 miljoonaa dollaria 16. syyskuuta.

Lähde: SosoValue

Analyytikot antavat vaihtelevia hyväksyntätodennäköisyyksiä uusille hakemuksille, infrastruktuuritokeneiden kuten Avalanchen saadessa korkeimmat arviot.

Samaan aikaan meemikolikot ja basis-strategiatuotteet kohtaavat “lisätarkastelua” sääntelijöiltä, jotka ovat huolissaan niiden volatiliteetista ja likviditeetistä.

Infrastruktuuritokenit johtavat hyväksyntätodennäköisyyksissä – eksoottisemmat tuotteet kohtaavat jyrkemmän nousun

Bitwise liittyy VanEckiin ja Grayscaleen tavoitellessaan institutionaalista altistusta Avalanchen kautta, ja analyytikot kutsuvat AVAXia “todennäköisimmäksi hyväksyttäväksi, koska se on yksinkertaisempi tuote muihin verrattuna”.

Infrastruktuuriasema ja vakiintunut markkina-arvo tuovat sääntelyvarmuutta verrattuna spekulatiivisempiin vaihtoehtoihin.

Basis trade -lähestymistapa on “ensimmäinen laatuaan” ja joutuu todennäköisesti “lisätarkasteluun” monimutkaisuutensa vuoksi.

Esimerkiksi Tuttle Capital Managementista tuli toinen yhdysvaltalainen rahastonhoitaja, joka haki spot-altistusta Bonkille yhdessä “Income Blast” -tuotteidensa kanssa, jotka kattavat runsaasti pienempiä altcoineja.

Tämä seuraa Safety Shotin 25 miljoonan dollarin BONK-treasury-strategiaa, joka käynnistettiin elokuun alussa.

☕️ Traditional beverage company Safety Shot enters crypto with $25M $BONK treasury strategy as meme coins gain Wall Street adoption through ETF filings and corporate treasuries.#BONK #Treasuryhttps://t.co/E3U3sh6t47 — Cryptonews.com (@cryptonews) August 12, 2025

Kuitenkin analyytikot varoittavat, että meemikolikoihin liittyvät tuotteet kohtaavat jyrkemmän nousun sääntelyesteiden vuoksi, erityisesti volatiliteetti- ja likviditeettihuolten osalta verrattuna vakiintuneisiin infrastruktuuritokeneihin.

SEC antoi helmikuussa selvennyksen, etteivät meemikolikot ole arvopapereita. Useimpien analyytikoiden mukaan infrastruktuurit kuten Avalanche ovat “riittävän lähellä Etheriä”, jotta ne saisivat vahvaa harkintaa hyväksynnälle.

Krypto ETF:ien lisäksi Bitwise jätti myös hakemuksen Stablecoin ja tokenisaatio ETF:stä.

Instituutio pyrkii vastaamaan institutionaaliseen kysyntään altistukselle ohjelmoitavalle rahalle ja reaalimaailman omaisuuserien tokenisointitrendeille, jotka kiihtyvät perinteisen rahoituksen ja lohkoketjuinfrastruktuurin yhdistyessä.

Yleiset listausstandardit voivat laukaista yhtäaikaisen tuotelanseerausaallon

Bloombergin analyytikko Eric Balchunas liittää systemaattiset SEC-viivästykset koordinointiin yleisten listausstandardien kanssa, joita Cboe ja NYSE ehdottivat heinäkuussa.

Laitokset ehdottivat muutoksia, jotka mahdollistaisivat automaattiset krypto ETF -tuotteiden listaukset ilman tapauskohtaista sääntelyarviointia, mahdollisesti poistaen nykyisen 240 päivän käsittelyajan.

Yleiset standardit nopeuttaisivat useiden tuotteiden samanaikaista lanseerausta sen sijaan, että niitä hyväksyttäisiin yksi kerrallaan.

Naten tapaan myös Balchunas odottaa “ETF-tulvaa todennäköisesti parin kuukauden sisällä” ennakoiden lokakuista hyväksyntää, joka voisi purkaa kertyneen kysynnän altcoin-kategorioissa.

SEC siirsi Franklin Templetonin Solana- ja XRP ETF-päätöksiä marraskuun 14. päivään ja siirsi BlackRockin Ethereum-staking -muutoksen lokakuun 30. päivään.

Ennustemarkkinat antavat 99 % todennäköisyyden Solana ETF:ien hyväksynnälle ja 96 % XRP-tuotteille, kun institutionaalinen luottamus sääntelyselkeyteen kasvaa.

Samoin Dogecoinilla on edelleen 96 % hyväksyntätodennäköisyys huolimatta sen meemikolikkotaustasta.

Nykyinen epävarmuus koskee yli 90 krypto ETF -hakemusta, jotka kattavat laajan kirjon digitaalisia varoja Bitcoinin ja Ethereumin ulkopuolella. Solana ja XRP johtavat tällä hetkellä hakemuslistaa.

Solanan treasuryn hallinnoimat yritykset ovat asettaneet kymmenien miljardien dollareiden kassa-asemat odottamaan hyväksyntää, samalla kun institutionaalinen kysyntä kasvaa jatkuvasti ja Bitcoin-ETF:t kirjaavat peräkkäisiä päivittäisiä sisäänvirtoja.

Hakemusruuhka tapahtuu presidentti Trumpin pro-krypto-asenteen myötä, mikä luo sääntelyoptimismia. Puheenjohtaja Atkins julisti “Krypton aika on tullut” kansainvälisissä foorumeissa.

Lisäksi Atkinsin “Project Crypto” -aloite pyrkii myös modernisoimaan arvopaperisääntöjä ja yhtenäistämään digitaalisten varojen sääntelykehystä kasvavan institutionaalisen paineen keskellä.