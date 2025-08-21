Coinbasen Armstrong: Bitcoin voi nousta miljoonaan dollariin

Kirjoittaja Tanja Elo Kirjoittaja Tanja Elo Lisätietoja kirjoittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Elokuuta 21, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy kauppaa noin 113 500 dollarissa, eikä muutosta ole juuri tullut viimeisen 24 tunnin aikana päivävaihdon ollessa noin 69,6 miljardia dollaria. Maailman suurimman kryptovaluutan markkina-arvo on 2,27 biljoonaa dollaria, kierrossa 19,9 miljoonaa BTC:tä rajatusta 21 miljoonan tarjonnasta. Viimeaikaisesta noususta huolimatta kaaviot osoittavat BTC:n kamppailevan pysyäkseen lyhyen aikavälin tukitasojen yläpuolella.

Bitcoin hintaennuste 21.8.2025

Teknisellä puolella Bitcoinin kurssi pysyy laskusuuntaisena, sillä BTC on pudonnut 50 päivän liukuvan keskiarvon (116 033 dollaria) alapuolelle, joka on kääntynyt vastustasoksi. Käänne Bitcoinin uudessa ennätyksessä noin 124 450 dollarissa loi laskusuuntaisen engulfing-kynttilän, mikä viittaa vauhdin hiipumiseen heinäkuun rallin jälkeen.

Sijoittajat seuraavat nyt mahdollisen head-and-shoulders -kuvion kaulanlinjaa noin 112 000 dollarissa. Läpimurto tämän tason alapuolelle voisi kiihdyttää laskuja kohti 108 000 dollaria ja mahdollisesti 105 150 dollaria, kuten TradingViewin ennustettu polku osoittaa.

Bitcoin-hintakaavio – Lähde: Tradingview

Momentum-indikaattorit tukevat tätä varovaisuutta. MACD on siirtynyt negatiiviselle alueelle, kun taas RSI on 44:ssa, mikä jättää tilaa lisälaskulle. Peräkkäiset laskevat kynttilät muistuttavat kolmen mustan variksen kuviota, joka usein liittyy syvempiin korjauksiin.

Pidemmän aikavälin rakenne on kuitenkin vähemmän synkkä. Kesäkuusta lähtien Bitcoin on puolustanut sarjaa korkeampia pohjia, ja pienirunkoiset dojikuviot noin 113 000 dollarissa osoittavat epäröintiä pikemminkin kuin paniikkimyyntiä.

Jos Bitcoinin ostaminen kiihtyy ja härät onnistuvat ottamaan takaisin 116 150 dollaria, tie avautuu kohti 120 900 dollaria ja sitten 124 450 dollaria, ja läpimurto voi ulottua 127 540 dollariin ja pitkään odotettuun 130 000 dollarin tasoon.

Coinbasen Armstrongilta miljoona-arvio

Vaikka kaaviot viittaavat lyhyen aikavälin varovaisuuteen, fundamentit pysyvät erittäin vahvoina. Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong sanoi keskiviikkona odottavansa Bitcoinin nousevan miljoonaan dollariin per kolikko vuoteen 2030 mennessä. Armstrong kuvaili tätä ”karkeaksi ajatukseksi” mielessään ja korosti käyttöönottoa, innovaatiota ja teknologisia parannuksia eksponentiaalisen kasvun ajureina.

JUST IN: Coinbase CEO Brian Armstrong predicts Bitcoin will reach $1,000,000 by 2030. pic.twitter.com/rT95DfJbTG — Watcher.Guru (@WatcherGuru) August 20, 2025

Mallia ei ole, mutta suuremmassa kuvassa kerryttäminen jatkuu, tarjonta pienenee ja käyttötapaukset laajenevat. Pitkän aikavälin sijoittajat voivat siis olla luottavaisia, vaikka lyhyen aikavälin kauppiaat navigoivat volatiliteetissa.

ETF-rahastoista valui miljardi dollaria

Kryptomarkkina koki tällä viikolla kovan iskun, kun lähes 1 miljardia dollaria virtasi ulos Yhdysvaltojen spot-Bitcoin- ja Ethereum-pörssinoteeratuista rahastoista (ETF:t), samaan aikaan kun Bitcoinin hinta laski jyrkästi.

Tiistaina kirjatut massiiviset lunastukset merkitsivät toiseksi suurimpia yhden päivän ulosvirtauksia sekä Bitcoin- että Ethereum ETF:istä tässä kuussa, mikä alleviivasi sijoittajien kasvavaa varovaisuutta viikkojen hintavaihteluiden jälkeen.

Fidelity ja Grayscale johdossa – krypton ETF:t kokivat 945 miljoonan dollarin lunastukset

SoSoValuen datan mukaan spot Bitcoin ETF:t kirjasivat 523 miljoonan dollarin nettolunastukset, pois lukien Invescon BTCO, jonka tiedot eivät ole vielä julkaistu. Fidelityn FBTC koki suurimmat ulosvirtaukset, 246,9 miljoonaa dollaria, kun taas Grayscalen GBTC menetti 115,5 miljoonaa dollaria.

Myös Bitwisen, Ark Investin ja 21Sharesin hallinnoimat rahastot raportoivat merkittäviä ulosvirtauksia. BlackRockin iShares Bitcoin Trust (IBIT), alan suurin ja seuratuin rahasto, kirjasi nollavirtoja päivän aikana, mikä viittasi taukoon markkinajohtajan taholta.

Ethereum ETF:t eivät säästyneet, sillä sijoittajat vetivät pois yhteensä 422,3 miljoonaa dollaria. Fidelityn FETH-rahasto kirjasi suurimman yhden päivän tappion, 156,3 miljoonaa dollaria, ja Grayscalen ETHE menetti 122 miljoonaa dollaria.

Grayscale Mini Ethereum Trust menetti myös 88,5 miljoonaa dollaria. Lunastukset merkitsivät toiseksi raskainta päivää ether-ETF:ille niiden lanseerauksen jälkeen aiemmin tänä vuonna.

Massiiviset lunastukset ajoittuivat globaaleja markkinoita koettelevaan epävarmuuteen, kun institutionaaliset sijoittajat vähensivät riskiä ennen tärkeitä makrotalouden datan julkaisuja.

💥 Bitcoin slid under $113K, dragging the crypto market 1.5% lower to $3.9 trillion as traders booked profits ahead of Powell’s Jackson Hole speech.#bitcoin #JacksonHole https://t.co/jWIc1BA34L — Cryptonews.com (@cryptonews) August 20, 2025

Näkymät sijoittajille

Kauppiaille pelikirja on selvä: sulku yli 116 000 dollarin ja long kohti 124 000–130 000 dollaria, sulku alle 112 000 dollarin ja short kohti 108 000 dollaria. Sijoittajille tämä on kertymäalue osana suurempaa härkämarkkinaa.

Suuremmassa kuvassa Armstrongin miljoonakutsu osoittaa, kuinka markkinajohtajat näkevät Bitcoinin ei spekulatiivisena omaisuutena vaan pitkän aikavälin digitaalisen rahoituksen perustana. Riippumatta siitä, testaaako BTC uudelleen 108 000 dollaria vai nouseeko 130 000 dollariin lyhyellä aikavälillä, tie eteenpäin on korkeammalle seuraavien vuosien aikana.

Uusi ennakkomyynti Bitcoin Hyper ($HYPER) yhdistää Bitcoinin turvallisuuden ja Solanan nopeuden

Bitcoin Hyper ($HYPER) asemoituu ensimmäiseksi Bitcoin-natiiviksi Layer 2 -ratkaisuksi, jota pyörittää Solana Virtual Machine (SVM). Sen tavoitteena on laajentaa Bitcoin-ekosysteemiä mahdollistamalla salamannopeat, edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja jopa meemikolikkojen luominen.

Yhdistämällä Bitcoinin verrattoman turvallisuuden Solanan korkean suorituskyvyn kehykseen hanke avaa oven täysin uusille käyttötapauksille, mukaan lukien saumaton BTC-siltaus ja skaalautuva dApp-kehitys.

Tiimi on painottanut vahvasti luottamusta ja skaalautuvuutta, ja projekti on auditoitu Consultin toimesta sijoittajien luottamuksen varmistamiseksi.

Momentum kasvaa nopeasti. Ennakkomyynti on jo ylittänyt 10,8 miljoonaa dollaria, ja tarjolla on enää rajallinen allokaatio. Nykyisessä vaiheessa HYPER-tokenit maksavat vain 0,012755 dollaria – mutta tämä hinta nousee ennakkomyynnin edetessä.

Voit ostaa HYPER-tokeneita viralliselta Bitcoin Hyper -sivustolta käyttäen kryptoa tai pankkikorttia.