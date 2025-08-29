Bitcoin: Miksi valaat myyvät nyt ja instituutiot ostavat?

Jo maanantaina nähtiin 219 miljoonan dollarin virta Bitcoin ETF:iin ja 444 miljoonan dollarin virta Ether-ETF:iin, yhteensä 663 miljoonaa dollaria. On siis havaittavissa, että instituutioiden kryptopohjaiset ETF-virrat ovat jälleen huomion keskipisteessä vahvan viikon jälkeen.

Tämä tapahtui useiden viikkojen lunastusten ja turbulenssin jälkeen, joten sentimentti saattaa olla muuttumassa sijoittajien uudelleenjärjestäessä positioitaan.

Ether ETF:t olivat suurimmat voittajat, sillä BlackRockin ETHA keräsi 314,9 miljoonaa dollaria. Fidelityn FETH lisäsi 87,4 miljoonaa, Grayscalen Ether Mini Trust 53,2 miljoonaa. Bitwise, 21Shares ja Invesco täydensivät voitot. Ainoastaan Grayscalen ETHE koki 29,1 miljoonan dollarin ulosvirtauksen.

Ether ETF:t näyttävät elpymisen merkkejä, kirjaten kolme peräkkäistä päivää sisäänvirtauksia. Lähde: Sosovalue

Tästä huolimatta päivittäinen Ethereum ETF -kaupankäynti nousi 3,75 miljardiin dollariin, ja nettovarallisuus oli 28,8 miljardia. Bitcoin ETF:t kirjasivat pienempiä mutta merkittäviä voittoja. Fidelityn FBTC johti 65,6 miljoonalla, jota seurasivat läheltä BlackRockin IBIT 63,4 miljoonalla ja Ark 21Sharesin ARKB 61,2 miljoonalla.

Lisätukea tuli Bitwisen, VanEckin ja Grayscalen tuotteista. Yksikään Bitcoin ETF ei kokenut ulosvirtausta, ja kokonaistreidausvolyymi oli 4,5 miljardia dollaria 143,6 miljardin varallisuuspohjalla.

Bitcoin hintaennuste 29.8.2025

Bitcoinin hintaennuste näyttää kääntyvän nousujohteiseksi, sillä ETF-virrat alkavat heijastaa instituutioiden tukea. Bitcoinin kurssi on tällä hetkellä noin 113 000 dollaria pidettyään tuen 111 000 dollarissa. 2 tunnin kaaviossa omaisuus pysyy laskevassa kanavassa, mutta tekniset indikaattorit viittaavat kasvavaan nousumomenttiin.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

RSI on noussut yli 60:n, mikä kertoo vahvistuvasta kysynnästä, samalla kun MACD on kääntynyt positiiviseksi noususignaalin myötä. Hinta testaa nyt 50-SMA:ta 111 900 dollarin lähellä, tasoa, joka on toistuvasti toiminut sekä tukena että vastuksena. Selkeä läpimurto 116 850 dollarin yläpuolelle olisi tärkeä tekninen virstanpylväs, joka avaisi polun kohti 120 900 dollaria.

Kynttiläkuviot tarjoavat lisänäyttöä kertymisestä. Pitkähäntäiset hylkäyskuviot 111 000 dollarin lähellä korostavat ostoaktiivisuutta, ja laskevien engulfing-kynttilöiden puuttuminen viittaa myyntipaineen hiipumiseen. Jos korkeammat pohjat pysyvät yli 112 000 dollarin, asetelma vahvistuu jatkorallille kohti 124 500 dollaria.

Instituutiot tähtäävät pitkän aikavälin nousuun

Treidaajille polku on selvä. Yli 116 850 dollarin avaa momentumin kohti 120 900 ja 124 500 dollaria. Alle ja takaisin 108 695 dollariin. Yleinen rakenne viittaa kuitenkin kasvavaan volatiliteettiin, joka voi pian ratketa härkien eduksi.

ETF-virrat korostavat, että institutionaalinen pääoma asemoituu hiljaisesti pitkän aikavälin sykliä varten. Narratiivi Bitcoinin lopulta saavuttamista kuusinumeroisista hinnoista – ja ehkä jopa miljoonasta dollarista – pysyy sidottuna tähän vakaaseen adoptiovirtaan.

Likviditeetin palatessa ja teknisen kuvan tiukentuessa Bitcoin saattaa valmistautua seuraavaan suureen nousuvaiheeseensa, tarjoten ennakkomyyntisijoittajille ja pitkäaikaisille haltijoille markkinaympäristön, jossa on runsaasti mahdollisuuksia.

Valaat myyvät Bitcoin-varantojaan ja ostavat Ethereumia

Kryptovaluuttojen valaat näyttävät tehneen samaan aikaan suunnanmuutoksen: he myyvät Bitcoinia samalla kun ostavat hiljaisesti satojen miljoonien dollareiden edestä Ethereumia, mikä on herättänyt uutta spekulaatiota siitä, että ”altseason” saattaa olla horisontissa.

Lohkoketjuanalytiikkayhtiö Arkham raportoi tiistaina, että yhdeksän suurta valasosoitetta osti yhteensä 456,8 miljoonan dollarin arvosta Ethereumin natiivivaluuttaa Etheriä.

Näistä viisi osoitetta sai siirtoja säilytyspalvelu BitGolta, kun taas loput ostivat ETH:ta Galaxy Digitalin OTC-pöydän kautta.

Arkham kuvaili ostoja “massiviisiksi” ja korosti syväpocketsijoittajien kasvavaa ruokahalua Ethereumia kohtaan.

Ethereum-valaiden ostot signaloivat muutosta, kun BTC heikkenee ja ETH ylisuoriutuu

Pian tämän jälkeen Lookonchainin tuoreet tiedot paljastivat, että kahdeksan uutta lompakkoa nappasi vielä 35 948 ETH:ta, arvoltaan 164 miljoonaa dollaria, vain kahdeksassa tunnissa.

Nämä lompakot saivat kolikkonsa FalconX:ltä ja Galaxy Digitalilta, mikä vahvistaa käsitystä, että institutionaaliset alustat toimivat keskeisinä kanavina valaiden kertymiselle.

Valaiden toiminta tapahtuu kahden suurimman kryptovaluutan eriytyvän kehityksen taustalla. Viimeisen kuukauden aikana Ethereumin kurssi on noussut lähes 18,5 %, kun taas Bitcoin on laskenut 6,4 %.

Bitcoin saavutti aiemmin tänä vuonna kaikkien aikojen huipun 124 128 dollaria, mutta käy nyt kauppaa 10,3 % sen alapuolella. Ether sen sijaan nousi 4 946,05 dollariin ja on tällä hetkellä vain 6,7 % huippunsa alapuolella, mikä viittaa vahvempaan suhteelliseen momenttiin.

Pitkän ajan hodlaajat kotiuttavat Bitcoin-voittojaan

Analyytikot huomauttavat, että jotkut pitkään passiivisina olleet Bitcoin-haltijat ovat alkaneet kotiuttaa voittoja. Valas, joka osti BTC:tä vuonna 2013, kun sen hinta oli vain 332 dollaria, siirsi äskettäin 750 BTC:tä, arvoltaan 83,3 miljoonaa, Binancelle.

Huolimatta osan myymisestä sijoittajalla on edelleen 750 BTC:tä alkuperäisessä lompakossaan sekä siihen liittyvässä osoitteessa 2 500 BTC:tä, arvoltaan yli 276 miljoonaa. On-chain-tarkkailijat spekuloivat, että tuotot voidaan ohjata Ethereumiin.

Samankaltaisia cross-asset-toimia on jo dokumentoitu. Aiemmin tässä kuussa yksi valas myi 670 BTC:tä, arvoltaan 76 miljoonaa, ostaakseen 68 130 ETH:ta, arvoltaan 295 miljoonaa. Toinen osoite, joka oli ollut passiivinen vuodesta 2021 lähtien, nosti 6 334 ETH:ta, noin 28 miljoonaa, Krakenista, mikä viittaa uudelleenaktivoituneisiin sijoittajiin.

Vielä suuremmassa operaatiossa tuntematon toimija osti 2,55 miljardin dollarin edestä Etheriä Hyperliquidin kautta ja steikkasi kolikot, sulkien ne käytännössä pois kierrosta.

Tällaiset liikkeet viittaavat siihen, että suuret toimijat käyttävät Bitcoin-voittoja siirtyäkseen Ethereumiin korjaushetkien aikana. CoinGeckon datan mukaan ETH on laskenut 13 % viime päivinä, pudoten 4 900 dollarista noin 4 300 dollariin.

Analyytikot väittävät, että valaat näkevät tämän laskun houkuttelevana sisäänpääsykohtana, mikä lisää polttoainetta Ethereumin pitkän aikavälin nousunäkymälle.

Markkinastrategit viittaavat myös rakenteellisiin eroihin Bitcoinin ja Ethereumin välillä, jotka voivat ajaa tätä muutosta. Analyytikko Willy Woo sanoi viestipalvelu X:ssä, että suuri osa Bitcoinin tarjonnasta pysyy varhaisten sijoittajien eli “OG-valaiden” hallussa, jotka ostivat kolikkonsa hintaan 10 dollaria tai vähemmän.

Näin alhaisella kustannuspohjalla nämä sijoittajat voivat edelleen realisoida tähtitieteellisiä voittoja jopa nykyhinnoilla, mikä luo jatkuvaa myyntipainetta, joka imee suuria määriä uutta pääomaa ennen kuin hinnat voivat nousta korkeammalle.

Sitä vastoin Ethereumin tarjonta nähdään dynaamisempana, ja staking-mekanismit tarjoavat lisäkannustimia valaiden kertymiselle ja holdaamiselle. Analyytikko Ted Pillow totesi, että Bitcoinin jakelupaine rajoittaa sen rallia, kun taas virrat Ethereumiin vahvistuvat.

“Valaat kotiuttavat voittoja suhteessa kustannuspohjaan, ja virrat kiertyvät Ethereumiin”, hän sanoi varoittaen, että Bitcoinin nousumomentum pysyy haavoittuvana, ellei myyntipaine vakaannu.

Ethereum ohittaa Bitcoinin, kun pääoma kiertyy altcoineihin

Ethereum vetää nyt Bitcoinin edelle, kun institutionaalinen pääoma siirtyy Etheriin, ja analyytikot näkevät tässä vahvimmat merkit altcoin-kierron alkamisesta neljään vuoteen.

CryptoQuantin mukaan Ethereum osoittaa vahvempaa momenttia kuin Bitcoin, mitä tukevat CME:n futuurisopimusten kasvava avoin korko. Toisin kuin Bitcoin, joka on kamppaillut instituutioiden kysynnän takaisinvoittamisesta huolimatta uusista huipuista tänä vuonna, Ethereumin viimeisin nousu vetää sisään uutta likviditeettiä.

Analyytikot sanovat, että tämä merkitsee rakenteellista eriytymistä, jossa ETH:ta tukevat uudet sisäänvirtaukset spekulatiivisen kierron sijaan. Merkittävää on, että vähittäissijoittajat eivät ole vielä rynnänneet mukaan, mikä viittaa siihen, että Ethereumin nousu voi olla lyhyellä aikavälillä kestävämpi.

Swissblockin “Altcoin Vector” -analyysi näyttää, että Bitcoinin dominanssijakso heikkenee, mikä avaa oven pääoman kiertymiselle Ethereumiin ja muihin altcoineihin. Likviditeettisyklit myös osoittavat, että ETH:n vahvuus korreloi markkinahuippujen kanssa, kun taas Bitcoinin rallien on tapana pysähtyä vastustasoihin ja laukaista altseason-impulsseja.

Analyytikot korostavat, että BTC:n nykyinen konsolidaatio 109 000 ja 121 000 dollarin välillä muistuttaa aiempia vaiheita, jolloin altcoinit alkoivat ylisuoriutua.

Muutos näkyy myös ETF-virroissa. Viime viikolla Yhdysvalloissa listatut spot Bitcoin ETF:t kokivat yli miljardin dollarin ulosvirtaukset kuuden kaupankäyntipäivän aikana, mukaan lukien 523 miljoonaa dollaria lunastuksia 19. elokuuta.

Sitä vastoin Ethereum ETF:t houkuttelivat yksin tiistaina 455 miljoonaa dollaria sisäänvirtauksia, joita johtivat BlackRockin ETHA ja Fidelityn FETH. Sisäänvirtaukset Ether-tuotteisiin ovat toistuvasti ylittäneet Bitcoin-ETF:t viime viikkoina, heijastaen heinäkuussa havaittua trendiä.



Bitcoinin dominanssi on Coinmarketcapin mukaan laskenut 57,3 %:iin, lähes 3 prosenttiyksikköä kuukauden aikana, mikä alleviivaa pääomasiirtymän mittakaavaa. Ethereumin vahvistuessa ja altcoinien hyötyessä uudesta likviditeetistä analyytikot varoittavat, että kauan odotettu altseason saattaa jo olla käynnissä.

