Asiantuntijat kertovat, onko myöhäistä hypätä Bitcoin-kelkkaan?

Toimittaja Tanja Elo Toimittaja Tanja Elo Lisätietoja toimittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 11, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on palannut kaikkien aikojen korkeimmille tasoilleen. Yhdysvaltain hallinnon sulku auttoi nostamaan maailman suurimman kryptovaluutan yli 125 000 dollarin, kun sijoittajat hylkäsivät dollarin ja etsivät kovempia omaisuuseriä tilalle.

Viime viikonvaihteessa Bitcoin nousi ennätyslukuihin kahtena päivänä peräkkäin.

Olemme myös siirtyneet vuoden neljänteen ja viimeiseen neljännekseen, jolloin Bitcoin tyypillisesti suoriutuu parhaiten. Se on noussut keskimäärin 79,6 % aiemmissa Q4-jaksoissa. Tuotot olivat 47,7 % vuonna 2024 ja 56,9 % vuonna 2023.

Mutta mitkä tulevat olemaan Bitcoinin hallitsevia teemoja, kun vuosi 2025 lähenee loppuaan? Cryptonews kokosi asiantuntijapaneelin jakamaan näkemyksensä.

Bitcoin-ennätykset eivät tulleet yllätyksenä asiantuntijoille

Bitwisen vanhemman sijoitusstrategin Juan Leonin mukaan BTC:n nousu ennätystasoille ei ole yllätys ottaen huomioon kova kysyntä ETF-rahastojen ja yritysten taholta — puhumattakaan “suotuisista makrotaloudellisista olosuhteista”, joita näemme tällä hetkellä. Kun häneltä kysyttiin, mihin kryptomarkkinoilla tulisi Q4:llä kiinnittää huomiota, hän lisäsi:

“Instituutioiden jatkuva omaksuminen, sääntelykehitykset, eteneminen kohti stablecoinien ja tokenisaation valtavirtaistumista, mahdolliset uudet tuotelanseeraukset sekä uudet käyttötapaukset ja tekniset innovaatiot”, Leon sanoo.

Exoduksen talousjohtaja James Gernetzke toteaa, että “markkinoiden innovaatiovauhti hämmästyttää edelleen” — puhumattakaan siitä, kuinka “laajaa ja syvällistä” se on.

“Markkinoille tulee jatkuvasti uusia tuotteita kiihtyvällä tahdilla ja monipuolisesti, stablecoineista tokenisoituihin reaalimaailman omaisuuksiin (kuten tokenisoitu osake). Ja Yhdysvaltain viranomaiset liikkuvat nopeasti tukeakseen rahoitusinnovaatiota, kuten SEC:n ja muiden virastojen viimeaikaiset ilmoitukset osoittavat.”

Hashdexin sijoitusjohtaja Samir Kerbage kertoi Cryptonewsille, että jatkuvat sääntelykehitykset Yhdysvalloissa ja EU:ssa ovat keskeinen teema Q4:llä — valtiovarainyhtiöt ja mahdollisesti jopa jotkin valtiot tutkivat nyt Bitcoinin käyttöä reservivarallisuutena. Koska yksi koronlasku on jo toteutunut, hän uskoo, että Fedin politiikka jatkaa riskinottohalukkuuden määrittämistä globaalisti.

Toiset kuitenkin varoittavat innostumasta liikaa tämänhetkisestä nousumarkkinasta. Two Primen toimitusjohtaja Alexander Blume sanoo, että “kyseessä on epävarma rallii, joka ei välttämättä kestä” — ja vaikka hän onkin optimistinen BTC:n pitkän aikavälin näkymien suhteen, hän haluaa nähdä vakaampaa kehitystä, todellista tukea ja maltillisempia rahoituskustannuksia.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

Bitcoin vaatii taustatyötä siinä missä muukin sijoitustoiminta

Bitcoinin siirtyminen uusille tuntemattomille tasoille aiheuttaa usein hengästyttäviä uutisotsikoita ja uusien sijoittajien massojen vyöryn, jotka toivovat nopeita voittoja. Mutta onko viisasta niiden, jotka ovat pysyneet sivussa, hypätä mukaan juuri nyt, kun hinnat ovat korkealla? Bitwisen Juan Leon sanoo, että BTC voi silti olla houkutteleva pitkäaikaisille sijoittajille, ja toteaa:

“Jokaisen sijoittajan tulisi tehdä oma taustatyönsä, ja suosittelemme aina, että sijoittajat perehtyvät kunnolla ennen sijoittamista. Kun tämä on tehty ja otetaan huomioon mahdollinen lyhyen aikavälin volatiliteetti, uskomme, että Bitcoinin riskituottosuhde on houkutteleva useamman vuoden sijoitushorisontilla.”

Exoduksen James Gernetzke oli samaa mieltä siitä, että kiinnostuneiden kuluttajien “kannattaa tutkia Bitcoinia mahdollisimman paljon”, ennen kuin he hyppäävät mukaan täysillä.

“Lisätutkimusten myötä he todennäköisesti ‘orange pillautuvat’ ja alkavat ostaa. Mutta älä usko vain minun sanaani — ota esimerkiksi JPMorgan, joka on perinteisesti ollut anti-Bitcoin. Se nosti hiljattain hintatavoitteensa 165 000 dollariin — mikä osoittaa, että nousuvaraa on lähitulevaisuudessa runsaasti.”

Bitcoinin kurssin nousu 165 000 dollariin olisi 33 % nykyistä korkeampi — ja hintatavoitteena se on vielä melko maltillinen. Jotkut analyytikot arvelevat, että BTC voisi nousta jopa 200 000 dollariin, jolloin sen markkina-arvo nousisi 4 biljoonaan dollariin. Se riittäisi ohittamaan Googlen, Applen ja Microsoftin — ja nostaisi Bitcoinin lähes samalle tasolle kuin Nvidia, maailman arvokkain yhtiö.

Pankit ja varainhoitajat siirtyvät mukaan kryptoihin

Morgan Stanley suositteli hiljattain asiakkailleen, että he sijoittaisivat 2–4 % salkustaan kryptovaluuttoihin — ja Hashdexin Samir Kerbage on samaa mieltä siitä, että tämä on järkevä toimintatapa.

“Koska kryptovaluutat ovat erittäin volatiili omaisuusluokka, suositellaan sijoittamaan vain pieni osa salkusta (1 % – 5 %) ja tasapainottamaan salkkua ajoittain. Tämä rajoittaa koko salkun riskejä ja hyödyntää korkean volatiliteetin omaisuuksia, ottamalla voittoja nousuissa ja ostamalla halvalla laskujen aikana.”

Morgan Stanleyn strategia ulottuu yksinkertaista kryptokauppaa pidemmälle. Pankki valmistelee omaisuuserien allokointikehystä, jossa pieni osuus salkusta voitaisiin allokoida kryptovaluutoille asiakkaan riskinsietokyvyn ja sijoitustavoitteiden mukaan.

Yhtiö tutkii myös tokenisaatiota pitkän aikavälin strategiana, jonka mahdollisia käyttökohteita ovat muun muassa selvitysten tehostaminen sekä käteisen ja perinteisten omaisuuserien tokenisoidut vastineet.

Yleisesti ottaen Yhdysvaltain suurimmat pankit ovat alkaneet panostaa digitaalisin omaisuuksiin pitkän varovaisuuden jälkeen.

Keskeiset toimijat, kuten JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ja Wells Fargo, kartoittavat yhteistä stablecoin-projektia yhteistyössä Early Warning Servicesin ja Clearing Housen kaltaisten organisaatioiden kanssa. EWS tunnetaan muun muassa Zelle-maksupalvelun hallinnoijana.

Myös muut yhdysvaltalaispankit ottavat askelia samaan suuntaan. Esimerkiksi PNC Bank ilmoitti heinäkuussa liittoutuvansa Coinbasen kanssa lanseeratakseen Crypto-as-a-Service -ratkaisun, jonka avulla asiakkaat voivat ostaa, säilyttää ja myydä kryptovaluuttoja suoraan.

Toimitusjohtaja William S. Demchakin mukaan yhteistyö vastaa kasvavaan tarpeeseen saada turvallista pääsyä kryptovaluuttoihin säännellyillä alustoilla.

Samanaikaisesti fintech-yritys FIS on aloittanut yhteistyön Circlen kanssa tuodakseen USDC-maksut yhdysvaltalaispankeille Money Movement Hub -alustan kautta. Tämä tarjoaa helpon väylän yhteen maailman suurimmista säännellyistä vakaavaluutoista.