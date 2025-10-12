Yritysjohtajien FOMO ajaa yrityksiä Bitcoin-ostoksille

Toimittaja Tanja Elo Toimittaja Tanja Elo Lisätietoja toimittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 12, 2025

Instituutioiden Bitcoin-omaksuminen on pitkään ollut kryptomarkkinoiden pyhä malja. Mutta Yhdysvaltain spot Bitcoin ETF:ien hyväksynnän jälkeen tammikuussa 2024 keskustelu on siirtynyt kysymykseen: kuinka suuri altistus on riittävä? Uusi ajatusmalli on, että tulisiko suurten sijoittajien allokoida yli 5 prosenttia hallinnoitavista varoistaan kryptoon.

Kaikki yli vuoden 2025 “standardin riskikorjatun 1–5 %:n kynnysarvon” ylittävä allokaatio olisi voitto Bitcoinille. Se osoittaisi paitsi luottamusta, myös sen, että instituutiot pitävät kryptoja rakenteellisena osana salkkustrategiaa.

Laser Digitalin, Nomuran digitaalisten omaisuuserien tytäryhtiön, perustaja ja toimitusjohtaja Jez Mohideen avaa taustalla olevia tekijöitä.

Cryptonewsin haastattelussa hän kertoo, miksi instituutiot siirtyvät 5 %:n rajan yli, miten ne punnitsevat riskejä suhteessa pitkän aikavälin tuottopotentiaaliin ja miksi FOMO voi olla yhtä voimakas ajuri kuin fundamentit.

Cryptonews: Keskustelua käydään siitä, että instituutiot suunnittelevat yli 5 %:n salkkuallokaatiota kryptoon. Perustuuko tämä muutos fundamentteihin vai FOMOon?

Jez Mohideen: Allokaatioiden nousu yli 5 %:n rajan kuvastaa rakenteellisten tekijöiden (ETF:t, säilytys, kirjanpitostandardit) ja markkinatunnelman yhdistelmää.

Mutta ei pidä erehtyä. Kun muut liikkuvat, kukaan sijoitusjohtaja ei halua jäädä jälkeen. Muutos saa vauhtia kilpailullisesta FOMOsta, vaikka perusta onkin rakenteellinen hyväksyntä.

Voiko Bitcoin tarjota aitoa hajautushyötyä?

CN: Jos krypto pysyy vahvasti korreloituna osakkeiden kanssa laskumarkkinoilla, voiko yli 5 %:n allokaatioita pitää todellisena hajautuksena?

JM: Korrelaatiota esiintyy kriisitilanteissa, mutta hajautus ei ole pelkästään kriisipäivien korrelaatiota – se perustuu pitkän aikavälin salkkumatematiikkaan. Osa instituutioista huomioi krypton ominaisuuksia, kuten:

Tuottojakaumat, jotka eroavat perinteisistä omaisuuseristä

Ajurit, kuten käyttöönoton syklit, teknologinen kehitys ja rahapolitiikan dynamiikka

Taktinen joustavuus: tuottostrategiat, lainaus, johdannaiset jne.

Vaikka paniikkitilanteissa krypto liikkuu muiden riskivarojen mukana, pitkällä aikavälillä se hajauttaa tuottovirtoja. Yli 5 %:n allokaatiot liittyvät enemmän pitkän aikavälin alfa-potentiaaliin kuin päivittäiseen korrelaatioon.

CN: Kriitikot väittävät, että instituutiot sekoittavat spekulatiivisen kasvupotentiaalin kestävään arvonluontiin. Miten vastaat?

JM: Spekulatiivinen toiminta on yleensä lyhytaikaista, kun taas infrastruktuurikehitys edustaa pitkän aikavälin markkinaevoluutiota. Meillä on nyt säädeltyjä ETF:iä, alustoja tokenisointiin, institutionaalista säilytystä ja tuottotuotteita. Tämä on sijoittamista pitkäaikaiseen arkkitehtuuriin, ei pelkkää veikkausta kaupasta.

Digitaaliset omaisuuserät ovat kehittymässä uudeksi omaisuusluokaksi, aivan kuten venture-sijoitukset tai kehittyvät markkinat aikoinaan. Varhainen kasvu näyttää epävakaalta, mutta käyttöönoton kaari luo kestävää arvoa.

Instituutiot osaavat erottaa hyötylähtöiset sijoitukset. Ne eivät osta meemikolikoita, vaan rakentavat altistusta uudenlaiseen rahoitusinfrastruktuuriin, jolla on aitoja verkostovaikutuksia.

CN: Kryptomarkkinoihin liittyy ainutlaatuisia riskejä kuten hakkeroinnit, älysopimusten haavoittuvuudet ja sääntelyiskut. Alkuhuuma voi sokeuttaa riskien todelliselta luonteelta?

JM: Instituutioiden näkökulmasta nämä riskit ymmärretään ja niitä hallitaan aktiivisesti. Esimerkiksi rahastoesitteemme ja sisäiset riskimallit käsittelevät selkeästi säilytysriskit, älysopimushaavoittuvuudet ja sääntelyepävarmuuden.

Instituutiot eivät tavoittele tuottoja sokeasti, vaan allokoivat pääomaa sääntelyn mukaisesti, due diligence -prosessien sekä oikeudellisten ja operatiivisten turvatoimien avulla.

Instituutiot kohtaavat systeemiriskikysymyksiä

CN: Jos allokaatiot nousevat merkittävästi, voiko institutionaalinen altistus muodostua systeemiseksi riskiksi, kuten subprime-kriisissä 2008?

JM: Digitaalisten omaisuuserien osuus globaaleissa salkuissa on edelleen vaatimaton. Toisin kuin monimutkaiset asuntolainapaperit, kryptot ovat läpinäkyviä, auditoitavia ja ohjelmoitavia.

Riski riippuu sijoitushorisontista, mandaatista ja hallintotavasta. Joissain pitkäaikaisissa salkuissa on maltillisia kryptopainotuksia.

CN: Yli 5 %:n suositus voi altistaa eläkerahastoja ja eläkeläisiä riskeille, joita osa pitää tarpeettomina?

JM: Riski on suhteessa horisonttiin ja tavoitteisiin. Tuottoa tuottavat tai tokenisoidut instrumentit voivat lisätä tuottoja vaarantamatta turvallisuutta.

Avaimet ovat koulutus, läpinäkyvyys ja sääntelyyn sopeutuminen – asioita, joita instituutiot, kuten me, painotamme reunaehdoissamme ja kumppanuuksissamme.

CN: Hallitukset suhtautuvat kielteisesti yksityisyystyökaluihin ja miksereihin, kuten Tornado Cashiin. Onko vaara, että suuret allokaatiot voitaisiin jäädyttää sääntelijöiden toimesta?

JM: Sääntely tarkkailee yksityisyystyökaluja, mutta tämä ei koske säädeltyjä institutionaalisia omistuksia. Instituutiot karttavat yksityisyyskolikoita ja miksereitä, ja toimivat sääntelyn mukaisten toimijoiden kanssa.

Luottokelpoiset kumppanit tuovat perinteisen rahoituksen parhaat käytännöt kryptoihin. Nyt rakennettava perusta takaa sääntelytason likviditeetin ja riskienhallinnan, joka suojaa asiakkaita yllättäviltä poliittisilta päätöksiltä.

CN: Entä jos Bitcoin tai Ethereum siirtyvät jälleen pitkäkestoiseen laskumarkkinaan? Miten se vaikuttaisi instituutioihin, joiden allokaatio ylittää 5 %?

JM: Instituutiot ovat valmistautuneet volatiliteettiin ja huomioivat nämä skenaariot rahastomalleissaan. Kryptopositiot ovat usein osa monistrategiasalkkuja – kuten covered call -strategioita, arbitraasia ja stakingia.

Karhumarkkina voi laskea markkina-arvoa, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia alfaan volatiliteetin hyödyntämisellä ja strategisella tasapainottamisella – osa-alueita, joissa perinteistä taustaa omaavat instituutiot loistavat.

Ytimeltään institutionaalinen ajattelutapa on pitkän aikavälin pelaamista varten – ei vain sijoittamista, vaan syklien hallintaa.