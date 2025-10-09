2–4 % sijoituksista kryptoihin, suosittelee Morgan Stanley

Morgan Stanley Global Investment Committee (GIC) on kehottanut asiakkaitaan allokoimaan pienen osan salkustaan kryptovaluuttoihin, suositellen 2–4 % allokaatiota riskinsietokyvyn mukaan.

Komitea antoi ohjeistuksensa viime viikolla julkaistussa erityisraportissa, jossa ehdotettiin, että altistus digitaalisiin omaisuuseriin tulisi pitää maltillisena ja konservatiivisena. Suositukset koskevat eri salkkukategorioita: varallisuuden säilyttämisessä suositus on 0 %, ja opportunistisessa kasvussa enintään 4 %.

”Vaikka GIC:n allokointimallit eivät sisällä nimenomaisia kryptovaluuttasijoituksia, pyrimme tukemaan talousneuvojia ja asiakkaitamme, jotka voivat joustavasti sisällyttää kryptovaluuttoja osaksi moniomaisuusportfoliota”, raportissa todettiin.

Neuvonantajia kehotetaan tasapainottamaan salkkuja säännöllisesti kryptoriskin rajoittamiseksi

Komitea, joka ohjaa 16 000 Morgan Stanley -neuvonantajan toimintaa ja hallinnoi 2 biljoonan dollarin asiakasvarallisuutta, kuvaili kryptovaluuttoja spekulatiiviseksi mutta yhä suositummaksi omaisuusluokaksi. Se vertasi Bitcoinia “digitaaliseksi kullaksi” ja sijoitti sen laajempaan reaalisten omaisuuserien kategoriaan.

This is huge.



New Special Report from Morgan Stanley GIC:



"we aim to support our Financial Advisors and clients, who may flexibly allocate to cryptocurrency as part of their multiasset portfolios."



GIC guides 16,000 advisors managing $2 trillion in savings and wealth for… pic.twitter.com/RBWFxlRNkS — Hunter Horsley (@HHorsley) October 5, 2025

Raportti korosti, että sijoittajien ja neuvonantajien tulisi tasapainottaa salkkujaan säännöllisesti – mieluiten neljännesvuosittain tai vähintään vuosittain – välttääkseen liian suuria kryptopainotuksia, jotka voivat kasvattaa tarpeetonta salkkuriskiä.

Bitwisen toimitusjohtaja Hunter Horsley kuvaili raporttia “merkittäväksi” ja totesi krypton siirtyvän valtavirtaan.

Bitcoin saavutti uuden ennätyksen 125 000 dollaria, samalla tarjonta pörsseissä kiristyy

Suositukset julkaistiin samaan aikaan, kun Bitcoin etenee yhä vahvemmin valtavirran salkkuihin. Sunnuntaiaamuna Bitcoin nousi ennätykselliseen 125 000 dollariin, rikkoen aiemman elokuussa saavutetun 124 500 dollarin huipun. Keskitetyt pörssit raportoivat nyt alhaisimmista Bitcoin-varannoista kuuteen vuoteen, mikä viittaa kiristyvään tarjontaan kysynnän kasvaessa.

Morgan Stanley kuvastaa analyysissään suurten finanssialan toimijoiden kasvavaa tunnustusta kryptolle, vaikka lähestymistapa on edelleen varovainen. Rajoittamalla allokaation tiukkaan vaihteluväliin pankki tunnustaa sekä digitaalisten omaisuuserien houkuttelevuuden että volatiliteetin ja likviditeettiriskien tuomat haasteet.

Raportissa tuotiin esiin myös pörssinoteerattujen tuotteiden rooli uusien omaisuusluokkien saavutettavuuden parantamisessa, tarjoten sijoittajille säädeltyjä reittejä suoran token-ostamisen sijaan.

Morgan Stanley pyrkii tarjoamaan selkeyttä neuvonantajille

Vaikka GIC ei sisällyttänyt kryptoa virallisiin mallisalkkuihinsa, se pyrki tarjoamaan selkeyttä neuvonantajille, jotka jo nyt saavat asiakkailtaan kiinnostusta aiheeseen. Erityisesti nuoremmat sijoittajat ovat ajaneet suurempaa altistumista, samalla kun institutionaalinen omaksuminen jatkaa kasvuaan.

Morgan Stanley valmistelee kryptovaluuttakaupan tuomista E-Trade-asiakkaille vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla – siirto, joka voisi avata jopa 1,3 biljoonan dollarin kaupankäyntivolyymin.

Wall Street -jätti tekee yhteistyötä kryptoinfrastruktuuritoimittaja Zerohashin kanssa likviditeetin, säilytyksen ja selvityksen tukemiseksi, mikä merkitsee yhtä merkittävimmistä askelista, joita suuri yhdysvaltalaispankki on ottanut digitaalisiin omaisuuseriin.

Morgan Stanley avaa digitaalisen omaisuusalustan ensimmäisen vaiheen suoralla kolikkokaupalla

Uutistoimisto Bloombergin mukaan palvelu alkaa Bitcoinin, Etherin ja Solanan kaupankäynnillä, ja suunnitelmissa on laajentaa valikoimaa myöhemmin.

Palvelu alkaa spot-kaupankäynnillä kolmella suurimmalla kryptovaluutalla markkina-arvon mukaan, mutta Morgan Stanleyn johtajat ovat todenneet, että kyseessä on vasta ensimmäinen vaihe.

NEW: MORGAN STANLEY IS MONTHS AWAY FROM OFFERING CRYPTO TRADING THROUGH E-TRADE, CALLS IT ‘TIP OF THE ICEBERG’ – PER CNBC pic.twitter.com/YIE8Qte7R8 — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) September 23, 2025

Morgan Stanleyn varainhoidon johtaja Jed Finn kuvaili lanseerausta “vaiheeksi yksi” ja kertoi pankin kehittävän myös lompakkoa, jonka avulla asiakkaat voivat hallinnoida digitaalisia varoja suoraan perinteisten salkkujensa rinnalla.

“Taustalla oleva teknologia on todistettu toimivaksi ja lohkoketjuinfrastruktuuri on selvästi tullut jäädäkseen,” Finn sanoi ja painotti tavoitetta yhdistää perinteiset ja digitaaliset omaisuudet yhteen ekosysteemiin.

Morgan Stanley saa lähes puolet tuloistaan varainhoidosta. Yhtiö asemoi itsensä perinteisen rahoituksen ja kehittyvien digitaalisten markkinoiden risteykseen.

Lanseerauksen odotetaan houkuttelevan lisää institutionaalisia ja yksityissijoittajia kryptomarkkinoille ja samalla antavan pankille kilpailuetua kilpailijoihin nähden.

Hanke ajoittuu hetkeen, jolloin kilpailijat, kuten Charles Schwab, tutkivat digitaalisia palveluja, ja Robinhood on jo vakiinnuttanut asemansa generoimalla 626 miljoonaa dollaria kryptokaupasta viime vuonna.

Rahoitusalan jätit sopivat nyt kryptokumppanuuksia

Merkittävää on, että JPMorgan solmi aiemmin tänä vuonna kumppanuuden Coinbasen kanssa parantaakseen asiakkaidensa mahdollisuuksia ostaa kryptovaluuttoja.

Morgan Stanleyn tapauksessa suora kryptokauppa korvaa aiemmat altistumisstrategiat, joissa asiakkaat saivat altistusta digitaalisille varoille ulkoisten hallinnoijien, kuten Galaxy Digitalin, kautta.

Uusi malli mahdollistaa kolmansien osapuolten maksujen poistamisen ja tarjoaa asiakkaille suoran omistajuuden kolikoihin – tosin samalla myös korkeammalla riskillä.

Zerohash, Morgan Stanleyn valitsema infrastruktuurikumppani, keräsi uutistoimisto Bloombergin mukaan äskettäin 104 miljoonaa dollaria Series D -rahoituskierroksella, jota johti Interactive Brokers, ja yhtiö on nyt miljardin dollarin arvoinen.

Morgan Stanley osallistui rahoitukseen, vahvistaen sitoutumistaan kumppanuuteen. Zerohashin rooli on keskeinen varmistettaessa, että alusta pystyy hallitsemaan laajamittaista kaupankäyntiä ja täyttämään säilytyksen ja selvityksen sääntelyvaatimukset.

Morgan Stanleyn strategia ulottuu yksinkertaista kryptokauppaa pidemmälle. Finn kertoi pankin valmistelevan omaisuuserien allokointikehystä, jossa pieni osuus salkusta voitaisiin allokoida kryptovaluutoille asiakkaan riskinsietokyvyn ja sijoitustavoitteiden mukaan.

Yhtiö tutkii myös tokenisaatiota pitkän aikavälin strategiana, jonka mahdollisia käyttökohteita ovat muun muassa selvitysten ja klirausten tehostaminen sekä käteisen ja perinteisten omaisuuserien tokenisoidut vastineet.

“Tapa, jolla olemme vuorovaikutuksessa rahan kanssa, muuttuu merkittävästi, jos viet tämän kehityksen loogiseen ääripisteeseen”, Finn sanoi ja ehdotti, että tokenisaatio voi muuttaa varainhoitoyritysten toimintaa perusteellisesti.

Suuret pankit astuvat kryptoon vakaavaluuttakeskustelujen ja palvelulaajennusten myötä

Yhdysvaltalaiset pankkijätit syventyvät digitaalisiin omaisuuksiin vuosien epäröinnin jälkeen.

Merkittävimmät pankit, kuten JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ja Wells Fargo tutkivat yhteistä stablecoinhanketta Early Warning Services -yhtiön ja Clearing Housen kaltaisten toimijoiden kautta. EWS hallinnoi mm. Zelle-palvelua.

💵 Traditional banking giants JPMorgan, Bank of America, Citi and Wells Fargo are considering a consortium-backed stablecoin to compete in the crypto space.#Stablecoin #Banks https://t.co/sWFJQ8R9oD — Cryptonews.com (@cryptonews) May 23, 2025

Keskustelut ovat vielä alkuvaiheessa, mutta ne viittaavat suunnanmuutokseen, kun perinteiset instituutiot pohtivat konsortion tukemaa digitaalista valuuttaa.

Myös muut yhdysvaltalaispankit etenevät. Heinäkuussa PNC Bank ilmoitti kumppanuudesta Coinbasen kanssa ottaakseen käyttöön Crypto-as-a-Service -alustan, jonka avulla asiakkaat voivat ostaa, pitää ja myydä kryptoa suoraan.

Toimitusjohtaja William S. Demchak kertoi, että yhteistyö heijastaa kasvavaa kysyntää turvalliselle kryptovaluuttojen saatavuudelle säännellyillä alustoilla.

Samaan aikaan fintech-jätti FIS on yhdistänyt voimansa Circlen kanssa tuodakseen USDC-maksut yhdysvaltalaispankeille Money Movement Hub -alustan kautta, tarjoten helpon pääsyn yhteen maailman suurimmista säännellyistä vakaavaluutoista.

🚀 Fortune 500 fintech leader FIS partners with @circle to enable US financial institutions to offer USDC stablecoin payments through integrated infrastructure.#Fortune #USDChttps://t.co/3ha2Z1CZe7 — Cryptonews.com (@cryptonews) July 29, 2025

Palvelu yhdistää reaaliaikaiset maksut lohkoketjuinfrastruktuuriin, tavoitteenaan alentaa kustannuksia ja laajentaa maksuvaihtoehtoja.

Vakaavaluutoilla käsiteltiin 27,6 biljoonan dollarin transaktiot vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä – yli kaksinkertaisesti Visaan vuoden 2023 selvitysvolyymiin verrattuna.

Trendi ei rajoitu vain Yhdysvaltoihin. Saksassa Sparkassen-Finanzgruppe suunnittelee Bitcoinin ja Etherin kaupankäynnin tarjoamista 50 miljoonalle asiakkaalleen vuoteen 2026 mennessä, mikä kääntää aiemman kielteisen kannan päälaelleen.

Muut saksalaiset pankit, kuten DZ Bank ja Landesbank Baden-Württemberg, laajentavat myös säilytys- ja kaupankäyntipalvelujaan.