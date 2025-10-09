XRP, Solana ja Litecoin – Tässä ChatGPT 5:n ennusteet 2025

Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 9, 2025

OpenAI:n ChatGPT:n uusin v5.0-julkaisu, internetin tekoälyjätti, ennustaa, että XRP, Solana ja Litecoin ovat kaikki yllättävien uusien huippujen kynnyksellä.

Kryptomarkkinoiden 2,5 biljoonan dollarin arvoinen ankkuri Bitcoin on viime päivinä paukutellut uusia ennätyksiä kuin liukuhihnalta. Loput kryptomarkkinoiden 4,33 biljoonan dollarin kokonaisarvosta laski nimellisesti 0,6 % konsolidoituakseen sen jälkeen, kun useat kolikot saavuttivat uusia huippuja samanaikaisesti.

Historiallisesti lokakuu, lempinimeltään “Uptober”, on ollut vahva kuukausi Bitcoinille ja kryptoille yleensä, usein luoden pohjan rallille laajemmassa digitaalisessa omaisuusluokassa.

Yhdysvaltain viimeaikaiset politiikka-aloitteet lisäävät nousuvirettä. Heinäkuussa presidentti Trump allekirjoitti GENIUS Actin, maan ensimmäisen kansallisen lain, joka velvoittaa vakaavaluuttojen täyden reservivakuuden. Pian sen jälkeen SEC lanseerasi Project Crypton, aloitteen, joka on suunniteltu modernisoimaan arvopaperilakeja lohkoketjuaikakaudelle.

Sääntelyn selkeytyessä analyytikot ennakoivat, että seuraava altcoinien nousukausi voisi ylittää vuoden 2021 manian. Jos ChatGPT:n analyysi osoittautuu oikeaksi, XRP, Solana ja Litecoin voisivat johtaa nousua.

XRP (Ripple): ChatGPT ennustaa 10–20 dollarin hintatasoa

ChatGPT:n viimeisimmän näkemyksen mukaan Ripplen XRP (XRP) voisi nousta 10 dollariin (tai jopa 20 dollariin äärimmäisissä olosuhteissa) vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä antaisi nykyisille ja uusille ostajille vähintään 3–6-kertaiset tuotot XRP:n kurssin tämänhetkisestä noin kolmen dollarin hinnasta.

Lähde: ChatGPT

Omaisuuserä on jo osoittanut tänä vuonna sitkeyttä, saavuttaen 3,65 dollaria 18. heinäkuuta – korkeimman tason sitten vuoden 2018 huipun 3,40 dollaria – ennen noin 18 % laskua makro- ja geopoliittisten tekijöiden muutosten seurauksena.

Ripple jatkaa maksuekosysteeminsä laajentamista, vauhdittaen institutionaalista käyttöönottoa maailmanlaajuisesti. Vuonna 2024 YK:n Capital Development Fund tunnusti XRP:n edulliseksi rahansiirtoratkaisuksi kehittyville talouksille.

ChatGPT ehdottaa, että jos XRP onnistuu murtamaan heinäkuun huippunsa selkeästi, se voisi nousta vuoden loppuun mennessä 5–10 dollariin, ja vielä nousujohteisemmissa olosuhteissa jopa 20 dollariin. Näillä luvuilla juuri nyt voisi siis olla hyvä hetki ostaa XRP:tä.

Viimeisen 12 kuukauden aikana XRP on noussut 462 %, mikä tekee siitä suurimmista kolmesta vakuudettomasta kryptosta parhaan. Vertailun vuoksi Bitcoin nousi 100 % ja Ethereum 88,5 %.

Tekninen analyysi näyttää myös kolme nousulippukuviota vuoden 2025 aikana, joista kaksi tapahtui kesällä, mikä viestii läpimurtojen mahdollisuudesta Q4:ään.

Vaikka Fedin viime kuun koronlaskut ja ensimmäisen spot XRP ETF:n lanseeraus eivät välittömästi laukaisseet läpimurtoa, analyytikot odottavat Uptoberin innostuksen, uusien ETF-hyväksyntöjen ja ennen joulua saapuvan Yhdysvaltain kryptolainsäädännön voivan tarjota suuria katalyyttejä.

Solana (SOL): ChatGPT ennustaa nousun yli 1 000 dollarin

Solana (SOL) on vakiinnuttanut asemansa yhtenä johtavista älysopimusalustoista, ylpeillen yli 127 miljardin dollarin markkina-arvolla ja yli 12,8 miljardin dollarin lukitulla arvolla (TVL) sen ekosysteemissä. Kehittäjien osallistuminen ja institutionaalinen kiinnostus jatkavat nopeaa kasvuaan.

Lähde: ChatGPT

Spekulaatio kasvaa mahdollisesta spot Solana ETF:n hyväksynnästä Yhdysvalloissa tässä kuussa – liike, joka voisi houkutella samanlaisia pääomavirtoja kuin Bitcoin- ja Ethereum ETF:issä on nähty.

Lisäksi Solanan odotetaan jatkavan markkinaosuuden kasvattamista ensisijaisena ehdokkaana räjähtävään kasvuun, kun reaaliomaisuuksien tokenisaatio ja vakaavaluutat lähtevät liikkeelle. Tämä johtuu siitä, että se on nopeampi ja halvempi kuin suurin kilpailijansa Ethereum.

Lisäjännitystä tuo presidentti Trumpin hiljattain esittämä ehdotus sisällyttää Solana suunniteltuun Yhdysvaltain Bitcoin-varantoon, joskin hänen konseptinsa mukaan mahdolliset SOL-varannot hankittaisiin takavarikoiduista varoista, ei suorilla hallituksen ostoilla. Silti tämä osoittaa, että SOL on korkealla Valkoisen talon tarkkailulistalla.

Solanan kurssi saavutti 250 dollaria tammikuussa, laski 100 dollariin huhtikuussa ja nousi takaisin 247 dollariin 19. syyskuuta, lähes palauttaen vuoden huippunsa. Tällä hetkellä SOL käy kauppaa noin 232 dollarissa ja näyttää valmiilta seuraavaan nousuvaiheeseen.

Koska token on nyt murtamassa nousulippukuviota, ChatGPT ennustaa potentiaalisen nousun nelinumeroisiin lukuihin, joka voisi huipentua 1 500 dollariin vuoden loppuun mennessä – yli viisi kertaa sen aiemman kaikkien aikojen huipun 293,31 dollaria. Tämä ennuste kuitenkin riippuu sääntelykehityksen jatkumisesta ja ETF-hyväksyntöjen vauhdista. Lue täältä, miten voit ostaa Solanaa.

Litecoin (LTC): Klassinen krypto valmiina uuteen kaikkien aikojen huippuun

Litecoin (LTC), jonka entinen Google-insinööri Charlie Lee lanseerasi vuonna 2011, suunniteltiin Bitcoinin nopeammaksi ja edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Usein “digitaaliseksi hopeaksi” kutsuttu Litecoin käsittelee transaktioita merkittävästi nopeammin ja alhaisemmin kuluin kuin Bitcoin.

Lähde: ChatGPT

Sen käyttämä Scrypt-hajautusalgoritmi teki louhinnasta helpommin saavutettavaa tavallisille käyttäjille, kun taas 2,5 minuutin lohkoaika – neljä kertaa nopeampi kuin Bitcoinin – auttoi vakiinnuttamaan sen roolin vertaisverkkomaksuissa.

ChatGPT arvioi, että Litecoinin kurssi voisi nousta 250 dollariin vuoteen 2026 mennessä, mikä tarkoittaisi helppoa kaksinkertaistumista sen nykyisestä noin 120 dollarin hintatasosta.

Toisin kuin useimmat kryptot, jotka peilasivat Bitcoinin laskua vuoden 2024 lopulta vuoden 2025 alkuun, Litecoin säilytti vahvan asemansa testaten toistuvasti 140 dollarin vastusta pitäen vahvan tuen 100 dollarissa.

Jos laajempi markkina kääntyy selkeästi nousujohteiseksi, LTC voisi helposti ylittää nämä esteet ja saavuttaa 200–250 dollaria juhlakauteen mennessä.

Vaikka uudemmat tokenit ovat varjostaneet sitä, Litecoin pysyy yhtenä vanhimmista ja luotettavimmista maksuihin keskittyvistä altcoineista, jota tuetaan laajasti kauppiaiden ja maksualustojen toimesta globaalisti. Sen yksinkertaisuus, tehokkuus ja luotettavuus jatkavat sen arvon tukemista kehittyvässä digitaalisessa taloudessa.

Maxi Doge (MAXI): Korkean riskin meemikolikko yhteisöhypellä

Vaikka ChatGPT:n dataohjattu analyysi suosii vakiintuneita altcoineja, eräs huomiota keräävä projekti on Maxi Doge (MAXI), ruohonjuuritason meemikolikkoliike, joka brändää itsensä Dogecoinin villiksi, kuntosali-intoiseksi degen-serkuksi. Sen narratiivi vetoaa kauppiaisiin, jotka viihtyvät korkean volatiliteetin ja yhteisövetoisen spekulaation parissa.

Toisin kuin Dogecoin, joka on kehittynyt suuren markkina-arvon omaisuudeksi, Maxi Doge omaksuu täysin korkean riskin degen-identiteettinsä. Vain muutama viikko sitten tapahtuneen julkaisunsa jälkeen se on kerännyt yli 2,7 miljoonaa dollaria.

Ethereumissa ERC-20-tokenina rakennettu MAXI lisää sitoutumista Telegram- ja Discord-yhteisöjen, kaupankäyntikilpailujen ja tulevien yhteistyöprojektien kautta.

150,24 miljardista tokenista 25 % on kohdennettu erilliseen “Maxi Fund” -rahastoon markkinointiin ja kumppanuuksiin. Steikkaus on jo käynnissä, tarjoten jopa 122 %:n vuosituottoja (APY), vaikka tuottojen odotetaan laskevan osallistujamäärän kasvaessa.

Tällä hetkellä esimyyntitokeneita on saatavilla hintaan 0,000261 dollaria, ja seuraavat kierrokset nähdään korkeammille hinnoille. Sijoittajat voivat osallistua Maxi Dogen verkkosivujen kautta käyttäen MetaMaskia tai Best Walletia.

Pysy ajan tasalla Maxi Dogen virallisen X-tilin ja Telegramin kautta.