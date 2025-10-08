XRP hoy: últimas noticias y análisis de precio EN DIRECTO – 8 de octubre de 2025
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
El precio del XRP hoy se aleja de los 3 dólares. Al igual que la mayoría de las criptomonedas, el XRP es bajista el día de hoy. La criptomoneda nativa de Ripple ha bajado un 4,38% en las últimas 24 horas.
Mientras el activo se negocia actualmente por debajo de los 3 dólares a un precio de 2,85 dólares, los inversores y traders buscan nuevas oportunidades.
En Cryptonews traemos un análisis detallado de lo que podría ocurrir con XRP y las alternativas a seguir de cerca.
Más
in numbers
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores