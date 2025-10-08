BTC $122,647.79 -0.51%
XRP hoy: últimas noticias y análisis de precio EN DIRECTO – 8 de octubre de 2025

XRP hoy: últimas noticias y análisis de precio EN DIRECTO - 8 de octubre de 2025

El precio del XRP hoy se aleja de los 3 dólares. Al igual que la mayoría de las criptomonedas, el XRP es bajista el día de hoy. La criptomoneda nativa de Ripple ha bajado un 4,38% en las últimas 24 horas.

Mientras el activo se negocia actualmente por debajo de los 3 dólares a un precio de 2,85 dólares, los inversores y traders buscan nuevas oportunidades.

En Cryptonews traemos un análisis detallado de lo que podría ocurrir con XRP y las alternativas a seguir de cerca.

