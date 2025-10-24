BTC $111,197.47 1.82%
Última hora del mercado: noticias cripto y análisis de precio EN DIRECTO – 24 de octubre de 2025

Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Última hora del mercado: noticias cripto y análisis de precio EN DIRECTO - 24 de octubre de 2025
Última hora del mercado: noticias cripto y análisis de precio EN DIRECTO - 24 de octubre de 2025

El mercado de criptomonedas inicia la jornada en verde con la mayoría de las criptomonedas más grandes subiendo de precio levemente en las últimas 24 horas: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL y DOGE.

En Cryptonews seguimos el mercado minuto a minuto, aquí encuentras las novedades y los análisis de precio más relevantes del día. Y las claves para seguir de cerca las próximas altcoins a explotar.

Noticias de Blockchain
Donald Trump indulta al fundador de Binance: ¿regresará al exchange?
Marina Flores
Marina Flores
2025-10-24 07:11:04
Noticias de Blockchain
El precio de HyperLiquid en la mira de los traders: ¿qué esperar a corto plazo?
Alberto Rodríguez De La Cruz
Alberto Rodríguez De La Cruz
2025-10-23 14:20:08
