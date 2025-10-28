¿Qué pasa con las criptomonedas hoy? EN DIRECTO noticias y análisis del mercado – 28 de octubre de 2025

¿Qué pasa con las criptomonedas hoy? Mientras el alza en el precio de Bitcoin parece no haber terminado, los nuevos ETF de Solana, Litecoin y Hedera podrían impulsar los precios de las mejores altcoins.

En Cryptonews analizamos el mercado minuto a minuto para traer las noticias y los análisis de precio más relevantes. Descubre las próximas tendencias y lo que sucede hoy con las criptos.