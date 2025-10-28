BTC $114,790.04 -0.61%
¿Qué pasa con las criptomonedas hoy? EN DIRECTO noticias y análisis del mercado – 28 de octubre de 2025

Última actualización: 
¿Qué pasa con las criptomonedas hoy? EN DIRECTO noticias y análisis del mercado - 28 de octubre de 2025

¿Qué pasa con las criptomonedas hoy? Mientras el alza en el precio de Bitcoin parece no haber terminado, los nuevos ETF de Solana, Litecoin y Hedera podrían impulsar los precios de las mejores altcoins.

En Cryptonews analizamos el mercado minuto a minuto para traer las noticias y los análisis de precio más relevantes. Descubre las próximas tendencias y lo que sucede hoy con las criptos.

Noticias de Blockchain
¿Podría el precio de Litecoin superar un récord con la salida de su primer ETF?
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-10-28 15:11:46
Noticias de Bitcoin
Nuevo plan de bifurcación para Bitcoin: ¿qué está pasando?
Alberto Rodríguez De La Cruz
Alberto Rodríguez De La Cruz
2025-10-28 14:21:23
