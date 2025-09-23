BTC $112,108.28 -0.61%
Noticias

¿Qué pasa con las cripto hoy? Últimas noticias EN DIRECTO – 23 de septiembre de 2025

Última actualización: 
¿Qué pasa con las cripto hoy?
¿Qué pasa con las cripto hoy?

¿Qué pasa con las cripto hoy? Sigue en directo las últimas noticias del mercado hoy, los análisis de precio más destacados y las próximas altcoins a seguir de cerca.

Mientras que el día de ayer las criptomonedas de mayor capitalización iniciaron en rojo, hoy los analistas esperan una recuperación de precio, aunque no veremos grandes volatilidades.

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,090,282,100,006
-3.85

Más

Noticias de Bitcoin
¿Comprar Bitcoin a la caída? Analistas afirman que BTC se recuperará pronto
2025-09-23 13:53:46
Comunicados de prensa
La primera memecoin vinculada a BTC y ETH: PUMPD podría ser el mayor éxito de 2025
2025-09-23 11:31:59
