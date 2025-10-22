BTC $107,990.94 -2.66%
ETH $3,802.98 -4.07%
SOL $180.39 -5.79%
PEPE $0.0000067 -5.80%
SHIB $0.0000098 -4.30%
BNB $1,069.88 -1.25%
DOGE $0.19 -4.68%
XRP $2.38 -4.36%
Cryptonews Noticias

Precio criptomonedas hoy: cotizaciones y análisis EN DIRECTO – 22 de octubre de 2025

Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Precio criptomonedas hoy: cotizaciones y análisis EN DIRECTO - 22 de octubre de 2025
Precio criptomonedas hoy: cotizaciones y análisis EN DIRECTO - 22 de octubre de 2025

El día de hoy comienza con las criptomonedas de mayor capitalización bajando de precio en las últimas 24 horas

  • Bitcoin $BTC experimenta una pequeña bajada del 0,04% en las últimas 24 horas
  • Ethereum $ETH ha tenido una reducción también pequeña con una baja del 1,5%
  • Ripple $XRP se redujo un 1,08% durante el último día
  • Mientras que Solana $SOL se lleva una reducción pequeña del 0,15%
  • Y Dogecoin $DOGE es la que más ha bajado en las últimas 24 horas con una reducción del 1,3%

Sigue de cerca la evolución y la cotización del mercado EN DIRECTO.

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$3,834,098,833,208
-3.09

Más

Comunicados de prensa
Nuevo widget de pago de SpacePay One: simplifica el pago con criptomonedas
2025-10-22 15:29:36
Noticias de Blockchain
Analistas advierten que Shiba Inu podría tocar fondo: ¿qué esperar a corto plazo?
Alberto Rodríguez De La Cruz
Alberto Rodríguez De La Cruz
2025-10-22 12:41:17
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores