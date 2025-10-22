Precio criptomonedas hoy: cotizaciones y análisis EN DIRECTO – 22 de octubre de 2025
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
El día de hoy comienza con las criptomonedas de mayor capitalización bajando de precio en las últimas 24 horas
- Bitcoin $BTC experimenta una pequeña bajada del 0,04% en las últimas 24 horas
- Ethereum $ETH ha tenido una reducción también pequeña con una baja del 1,5%
- Ripple $XRP se redujo un 1,08% durante el último día
- Mientras que Solana $SOL se lleva una reducción pequeña del 0,15%
- Y Dogecoin $DOGE es la que más ha bajado en las últimas 24 horas con una reducción del 1,3%
Sigue de cerca la evolución y la cotización del mercado EN DIRECTO.
