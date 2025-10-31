¿Por qué están bajando las criptomonedas hoy? Análisis de mercado EN DIRECTO – 31 de octubre de 2025

Las últimas noticias, análisis de precio y predicciones más importantes del día. Sigue el mercado minuto a minuto.

Última actualización: Octubre 31, 2025

El mercado cripto está a la baja el día de hoy. Tras las especulaciones en torno a los ETF, las entradas de capital no han sido lo que los analistas esperaban. Las altas comisiones del fondo cotizado de Solana genera dudas en torno a su viabilidad a largo plazo.

La incertidumbre macroeconómica sigue calando hondo entre los inversores que buscan refugio en Bitcoin, alejándose de las altcoins. Solana ha caído más de un 5% en las últimas 24 horas, mientras que Hyperliquid, una de las criptos más populares del último tiempo, bajó un 11,35%.

Hedera y Avalanche cayerón más de un 7%, Ethereum un 2,77% y Bitcoin solo el 1,74%.