¿Por qué bajan de precio las criptomonedas hoy? – Análisis de mercado EN DIRECTO – 25 de septiembre de 2025

Inversores y analistas se preguntan por qué bajan de precio las criptomonedas el día de hoy, con la mayoría de los activos digitales en rojo y perdiendo parte del camino ganado.

Bitcoin, Ethereum, Binance coin, Ripple, Solana y hasta Dogecoin han iniciado con leves caídas en los precios que podrían extenderse el día de hoy.

En búsqueda de respuestas, en Cryptonews seguimos minuto a minuto la evolución de precios y las últimas novedades del día. Descubre qué está pasando aquí.