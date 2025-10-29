BTC $111,526.65 -1.41%
ETH $3,951.48 -0.92%
SOL $196.13 0.93%
PEPE $0.0000071 2.44%
SHIB $0.000010 1.90%
BNB $1,115.03 0.98%
DOGE $0.19 1.01%
XRP $2.60 -0.05%
Noticias criptomonedas última hora EN DIRECTO – 29 de octubre de 2025

La última hora del mercado cripto en Cryptonews. Sigue las tendencias y los análisis de precio. El minuto a minuto del mercado cripto.
El mercado de criptomonedas experimentó caídas continuas en la mayoría de los activos digitales en las últimas 24 horas.

Bitcoin bajó un 0,59% hasta situarse en torno a los 113.000 dólares, mientras que Ethereum cayó un 2,31%, situándose en los 4.000 dólares.

La mayoría de los sectores reflejaron una tendencia a la baja, sin embargo criptomonedas como Toncoin han experimentado subidas más pequeñas.

Mientras activos como MemeCore que subió más de un 4% y OFFICIAL TRUMP que escaló un 18%, desafían la tendencia general.

Noticias de XRP
XRP se ha convertido en la pieza central de la expansión global de Ripple
Alberto Rodríguez De La Cruz
Alberto Rodríguez De La Cruz
2025-10-29 14:54:28
Noticias de Bitcoin
Bitcoin podría ser la nueva reserva de valor a medida que la fortaleza del oro se desvanece
Alberto Rodríguez De La Cruz
Alberto Rodríguez De La Cruz
2025-10-29 14:00:20
