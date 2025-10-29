Noticias criptomonedas última hora EN DIRECTO – 29 de octubre de 2025

La última hora del mercado cripto en Cryptonews. Sigue las tendencias y los análisis de precio. El minuto a minuto del mercado cripto.

Última actualización: Octubre 29, 2025

El mercado de criptomonedas experimentó caídas continuas en la mayoría de los activos digitales en las últimas 24 horas.

Bitcoin bajó un 0,59% hasta situarse en torno a los 113.000 dólares, mientras que Ethereum cayó un 2,31%, situándose en los 4.000 dólares.

La mayoría de los sectores reflejaron una tendencia a la baja, sin embargo criptomonedas como Toncoin han experimentado subidas más pequeñas.

Mientras activos como MemeCore que subió más de un 4% y OFFICIAL TRUMP que escaló un 18%, desafían la tendencia general.