Noticias criptomonedas última hora EN DIRECTO – 29 de octubre de 2025
La última hora del mercado cripto en Cryptonews. Sigue las tendencias y los análisis de precio. El minuto a minuto del mercado cripto.
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
El mercado de criptomonedas experimentó caídas continuas en la mayoría de los activos digitales en las últimas 24 horas.
Bitcoin bajó un 0,59% hasta situarse en torno a los 113.000 dólares, mientras que Ethereum cayó un 2,31%, situándose en los 4.000 dólares.
La mayoría de los sectores reflejaron una tendencia a la baja, sin embargo criptomonedas como Toncoin han experimentado subidas más pequeñas.
Mientras activos como MemeCore que subió más de un 4% y OFFICIAL TRUMP que escaló un 18%, desafían la tendencia general.
