Noticias

Noticias cripto hoy EN DIRECTO – 3 de noviembre de 2025

Sigue las actualizaciones sobre lo que está sucediendo en el mercado de las criptomonedas hoy, 3 de noviembre. ¡Movimientos de precio, noticias y mucho más!
Última actualización: 
Noticias cripto hoy EN DIRECTO - 3 de noviembre de 2025

Análisis de mercado hoy con las últimas noticias sobre criptomonedas. Sigue EN DIRECTO todas las novedades y los análisis de precio más relevantes.

Visión general del mercado

Capitalización de mercado
$3,807,321,065,204
-6.32

Noticias de XRP
El precio de XRP podría estar cerca de nuevos máximos ¿qué esperar en noviembre?
Alberto Rodríguez De La Cruz
Alberto Rodríguez De La Cruz
2025-11-03 14:15:43
Comunicados de prensa
Últimos 25 días para ingresar a la preventa del token BEST
2025-11-03 14:00:00
