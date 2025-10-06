BTC $125,778.95 2.23%
ETH $4,712.95 4.48%
SOL $237.07 3.73%
PEPE $0.000010 4.52%
SHIB $0.000012 3.68%
BNB $1,222.91 5.52%
DOGE $0.26 5.94%
XRP $3.05 2.35%
Cryptonews Noticias

Noticias cripto de última hora: análisis EN DIRECTO – 6 de octubre de 2025

Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Noticias cripto de última hora: análisis EN DIRECTO - 6 de octubre de 2025
Noticias cripto de última hora: análisis EN DIRECTO - 6 de octubre de 2025

Las noticias cripto de última hora nos muestran cómo los analistas especulan con el precio final objetivo de Bitcoin, mientras las altcoins más grandes se mantienen en máximos de precio.

¿Podríamos ver nuevos repuntes el día de hoy? Sigue EN DIRECTO hora a hora las últimas actualizaciones en Cryptonews y nuestros análisis de precio, así como los eventos más relevantes del mercado.

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,507,593,258,457
9.51

Más

Comunicados de prensa
PUMPD aspira a ser la mejor memecoin del 2025 con el apoyo de BTC y ETH 
2025-10-06 17:00:29
Noticias Altcoin
ChatGPT predice el precio de XRP y revela la próxima altcoin x100
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-10-06 16:37:26
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores