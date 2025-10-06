Noticias cripto de última hora: análisis EN DIRECTO – 6 de octubre de 2025
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Las noticias cripto de última hora nos muestran cómo los analistas especulan con el precio final objetivo de Bitcoin, mientras las altcoins más grandes se mantienen en máximos de precio.
¿Podríamos ver nuevos repuntes el día de hoy? Sigue EN DIRECTO hora a hora las últimas actualizaciones en Cryptonews y nuestros análisis de precio, así como los eventos más relevantes del mercado.
